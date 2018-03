Logitech VX Revolution

Nevím, kde je chyba, ale řetězce zaslané xvkbd mi nefungují s Metacity. Lze to nicméně použít pomocí wmctrl (kousek z .xbindkeys ):

# Zavri aktivni okno "wmctrl -c :ACTIVE:" m:0x0 + c:144 NoSymbol # Prepni fullscreen rezim pro aktivni okno wmctrl -r :ACTIVE: -b toggle,fullscreen" m:0x0 + b:13 # Skoc o desku doprava "/usr/local/bin/next_screen" m:0x0 + b:6 # Skoc o desku doleva "/usr/local/bin/prev_screen" m:0x0 + b:7

Přitom next_screen a prev_screen jsou shell scripty, které zjistí číslo aktuální virtuální plochy a požádají wmctrl o přechod na předchozí/další plochu:

#!/bin/bash # next_screen WC=/usr/bin/wmctrl # Get current CURRENT=`$WC -d | grep '*' | cut -f 1 -d ' '` # Get last LAST=`$WC -d | tail -1 | cut -f 1 -d ' '` if [ $CURRENT -lt $LAST ] then # Jump to the next one $WC -s $[$CURRENT + 1] fi

A druhý:

#!/bin/bash # prev_screen WC=/usr/bin/wmctrl # Get current CURRENT=`$WC -d | grep '*' | cut -f 1 -d ' '` # Get last if [ $CURRENT -gt 0 ] then # Jump to the prev $WC -s $[$CURRENT - 1] fi

update xorg.conf – nezávislé na konkrétním USB portu:

Section "InputDevice" Identifier "VX Rev" Driver "evdev" Option "Name" "Logitech USB Receiver" Option "Phys" "usb-*/input0" Option "SendCoreEvents" "true" EndSection