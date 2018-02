Dotaz: Oracle CLOB

dnes 21:22 | Nová verze

Desktopovému týmu Ubuntu by se hodilo více informací o desktopech uživatelů Ubuntu. V diskusním listu ubuntu-devel byl k diskusi předložen návrh řešení a seznam odesílaných informací. Ve výchozím stavu by mělo být odesílaní informací povoleno. Uživatel by měl mít možnost odesílaní kdykoli jednoduše zakázat [reddit].

Organizace Electronic Frontier Foundation (EFF) na svém blogu oznámila, že otevřená certifikační autorita Let's Encrypt dosáhla dalšího milníku. Počet platných certifikátů překročil 50 milionů, viz statistiky. Cekově bylo vydáno již přes 217 milionů certifikátů.

Mark J. Wielaard na svém blogu upozorňuje, že v srpnu 2017 společnost Oracle přelicencovala (commit) svůj framework pro dynamické trasování DTrace (Wikipedie) z licence CDDL na GPL. Autor commitu, Tomáš Jedlička, přednášel o DTrace pro Linux na letošní konferenci FOSDEM [Hacker News].

Společnost Feral Interactive zabývající se vydáváním počítačových her pro operační systémy macOS a Linux oznámila, že pro macOS a Linux vydají hru Rise of the Tomb Raider (Wikipedie). Ta byla pro Windows vydána v lednu 2016.

Richard Hughes v příspěvku na svém blogu kritizuje společnost Razer. Ta, na jedné straně žádá linuxovou komunitu o pomoc, na straně druhé se odmítá zapojit do služby LVFS (Linux Vendor Firmware Service) umožňující aktualizovat firmware zařízení na počítačích s Linuxem pomocí nástroje fwupd.

