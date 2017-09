Dotaz: Výběr nenáročného domácího serveru

dnes 00:33 | Bezpečnostní upozornění

Nadace pro svobodný software ( FSF ) na svém blogu představuje počítače s procesory POWER9 Talos II a žádá o jejich podporu. Počítače, jež by měly získat certifikaci RYF (Respects Your Freedom, Respektuje vaši svobodu), lze předobjednat za cenu od 3 950 dolarů . Za vývojem počítačů Talos II stojí společnost Raptor Computing Systems. Jedná se o novější model počítačů Talos. V únoru 2016 byla představena základní deska Talos Secure Workstation a říjnu 2016 byla na Crowd Supply spuštěna neúspěšná kampaň na podporu počítačů s touto základní deskou.

Do 23. října se lze přihlásit do dalšího kola programu Outreachy, jehož cílem je přitáhnout do světa svobodného a otevřeného softwaru lidi ze skupin, jež jsou ve světě svobodného a otevřeného softwaru málo zastoupeny. Za 3 měsíce práce, od 5. prosince 2017 do 5. března 2018, v participujících organizacích lze vydělat 5 500 USD. Jedná se již o 15. kolo tohoto programu.