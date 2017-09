Dotaz: TTL cez FTDI USB/RS232

dnes 06:00 | Nová verze

Společnost EurOpen.CZ pořádá 51. konferenci, která se bude konat 8. - 11. 10. 2017 v hotelu Vinné sklepy U Jeňoura , Prušánky - Nechory . Můžete se těšit na IoT s nádechem bezpečnosti, softwarový vývoj a optimalizace kódu, informační systémy ve státní správě a spoustu dalšího. Program konference a ceny viz: pozvanka51.pdf .

Šestý ročník konference LinuxDays má hotový program ( workshopy ) a zároveň otevírá registraci . Čeká nás 67 přednášek rozdělených do čtyř místností a 13 prakticky zaměřených workshopů. Konference se uskuteční 7. a 8. října v pražských Dejvicích v areálu ČVUT na Fakultě Informačních Technologií .

Mozilla na svém blogu věnovaném bezpečnosti informuje o formálně ověřené kryptografii ve Firefoxu 57. Jedná se o výsledek spolupráce Mozilly s INRIA a projektem Everest. Do Network Security Services (NSS) bude začleněna formálně ověřená kryptografická knihovna HACL*. Knihovna je naprogramována v programovacím jazyce F*. Před překladem a sestavením se překládá do programovacího jazyka C.