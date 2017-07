Dotaz: Jak filtrovat eth. ramce při bridgování tak, že se testuje hodnota určitého bajtu?

dnes 14:55 | Komunita

Po přihlášení uživatele do Ubuntu 17.04 je spuštěn skript /etc/update-motd.d/50-motd-news, který se připojí na motd.ubuntu.com, stáhne zveřejněné informace a zobrazí je v rámci MOTD (message of the day). Mělo by se jednat o důležitá upozornění. Včera a předevčírem se ale uživatelům zobrazovala reklama na seriál Silicon Valley (Wayback Machine). Řadě uživatelů se to nelíbí (Bug #1701068) [reddit].