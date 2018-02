Dotaz: Squid - transparentní proxy - nefunguje

dnes 05:55 | Komunita

Organizace Electronic Frontier Foundation ( EFF ) na svém blogu oznámila , že otevřená certifikační autorita Let's Encrypt dosáhla dalšího milníku. Počet platných certifikátů překročil 50 milionů, viz statistiky . Cekově bylo vydáno již přes 217 milionů certifikátů.

Společnost Feral Interactive zabývající se vydáváním počítačových her pro operační systémy macOS a Linux oznámila, že pro macOS a Linux vydají hru Rise of the Tomb Raider (Wikipedie). Ta byla pro Windows vydána v lednu 2016.