Debian 9 Stretch uvolněn

Projekt Debian s potěšením oznamuje, že po 26 měsících vývoje byla vydána nová stabilní verze 9, kódovým názvem Stretch. Díky spojenému úsilí týmů Debian Security a Debian Long Term Support bude tato verze podporována 5 let. Debian 9 je věnován zakladateli projektu Ianu Murdockovi, který nás opustil 28. prosince 2015. Výchozí variantou MySQL ve Stretchi se stala MariaDB. Náhrada balíků MySQL 5.5 nebo 5.6 za MariaDB 10.1 proběhne při aktualizaci automaticky. S vydáním Stretche se do Debianu vrací Firefox a Thunderbird a nahrazují tak jejich přejmenované verze Iceweasel a Icedove, které byly součástí archivu více než 10 let.

