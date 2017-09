Zkusil jsem fish shell

31.8. 13:00 | Zajímavý článek

Dnes končí přihlašování přednášek a workshopů na LinuxDays 2017 . Do 10. září lze přednášky a workshopy přihlásit na OpenAlt 2017 . Do 30. září na OSS víkend Košice .

Příspěvek na blogu společnosti Positive Technologies informuje, že jejich výzkumný tým prozkoumal vnitřní architekturu Intel Management Engine (ME) 11 a našel způsob, jak Management Engine zakázat. K nalezení položky reserve_hap, pomocí které lze ME zakázat, použili svůj nástroj unME11 (Intel ME 11.x Firmware Images Unpacker). Pracuje se na možnosti zakázat ME přímo z nástroje me_cleaner určeného k odstranění podpory ME.