Vyladěný bash prompt

včera 18:08 | Přečteno: 210× | linux | poslední úprava: dnes 00:18

Po předchozím testování fish shellu jsem zkusil také zsh a zjistil, že ani to mi nevyhovuje. Nakonec jsem se tedy vrátil k bashi, ale rozhodl se vylepšit si prompt, aby vypadal a choval se podobně jako u fish nebo zsh.

Na zsh mi nevyhovovalo napovídání. Když jsem třeba v adresáři a je tam soubor PKGBUILD a složka pkg, tak chci při napsání "vim PK" a tabu, aby mi shell doplnil PKGBUILD. A to zsh nedělá, napoví nejprve "PKg", po dalším tabu rozbalí seznam souborů, kde je PKGBUILD až druhý, takže ve výsledku musím tab stisknout 4x, abych dostal co chci. Na podobné zádrhely jsem narazil také u gitu, kde jsem zvyklý psát jen "git check" a tab, což ale zsh nestačí.

Vrátil jsem se tedy zpátky k bashi, kde mi doplňování vyhovuje a jediné, co mi oproti zsh nebo fish scházelo je pěkný a funkční prompt.

A tak jsem si ho udělal.

if [[ ${EUID} == 0 ]]; then PS1="\e[41;30m \w \$([[ \$? != 0 ]] && echo \"\e[31m:( \")\e[31;49m$(echo -e '\xee\x82\xb0')\e[00m " else PS1="\e[44;30m \w \$([[ \$? != 0 ]] && echo \"\e[31m:( \")" PS1="$PS1\$(\ export GIT_BRANCH=\"\$(git branch --no-color 2>/dev/null | grep '*' | cut -d\" \" -f2-)\"; \ if [ -n \"\$GIT_BRANCH\" ] ; then \ echo -en \"\e[43;34m\xee\x82\xb0 \" echo -en \"\e[43;30m\$GIT_BRANCH \" echo -en \"\e[33;49m\xee\x82\xb0\e[00m \" else echo -e \"\e[34;49m$(echo -e '\xee\x82\xb0')\e[00m \" fi \ )" fi

Prompt používá běžné formátování pomocí escape sekvencí (třeba \e[30m je černý text), utf8 zápis unicode znaku EOB0 pro šipku a nakonec vypsání aktuální větve v gitu.

Stáhnout, nebo vylepšit ho můžete na gistu.

UPDATE: Pro správné zobrazení jsou potřeba powerline fonty.

