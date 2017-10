×

29.9. 14:00 | Není mplayer(2) jako mplayer

Asi nejsem sám, kdo si všiml, že koncerty, které vycházejí na DVD mívají mírné odlišnosti od verzí mixovaných pro CD. Jelikož mám rád věci v kompletu, začal jsem si postupně stahovat koncerty z DVD do MP3, k čemuž léta používám mplayer.

Díky tomu, že DVD mají rozdělené stopy na kapitoly, naučil jsem se grabovat zvuk po jednotlivých kapitolách, což například v případě DVD Iced Earth Live in Ancient Kourion dává pro druhou stopu následující příkaz:

mplayer dvd://1 -benchmark -vo null -vc null -aid 128 -chapter 2-2 -ao pcm:fast:file="02 - Dystopia.wav"

To vytvoří soubor "02 - Dystopia.wav" z kapitoly 2 a zvukové stopy 128, což je stereo mix koncertu. S mplayerem není problém, ale běda, když dojde na mplayer2. Ten má dokonce tolik inovativních vlastností, že se pro tři téměř shodné příkazy chová pokaždé jinak. Zkusme nyní týž příkaz s mplayerem2:

mplayer dvd://1 -benchmark -vo null -vc null -aid 128 -chapter 2-2 -ao pcm:fast:file="02 - Dystopia.wav"

mplayer2 začne chroustat DVD, nevykazuje známky živoat a po pár desítkách sekud prohlásí, že je vše OK a vypadne z něj 44 bytový WAV. Další pokus:

mplayer dvd://1 -vo null -vc null -dumpstream -aid 128 -ao pcm:fast -chapter 1-1 -dumpfile "02 - Dystopia.wav"

V tomto případě se mplayer2 tváří, že dělá vše správně a vypadne z něj 200 MB WAV. To je na cca 4 minuty dlouhou stopu moc, což se projeví při otevření v Audacity - mplayer2 stáhl kapitolu 2, ale zmixoval stopy 128 a 129 a přidal si šest sekund ticha na začátek. Nový pokus:

mplayer dvd://1 -aid 128 -vo null -vc null -chapter 2-2 -dumpaudio -ao pcm:file="02 - Dystopia.wav"

mplayer2 se opět tváří, že je vše OK, výstupem je ale 8.5 MB soubor, což je naopak málo. Po otevření v Audacity se ukazuje proč - jde o původní AC3, ve kterém jsou navíc kapitoly 1 a 2. Bonusový čtvrtý pokus:

mplayer dvd://1 -aid 128 -vo null -benchmark -chapter 2-2 -ao pcm:file="02 - Dystopia.wav"

mplayer: libmpcodecs/ad_ffmpeg.c:369: decode_new_packet: Assertion `!priv->previous_data_left' failed. MPlayer interrupted by signal 6 in module: decode_audio - MPlayer crashed. This shouldn't happen. It can be a bug in the MPlayer code _or_ in your drivers _or_ in your gcc version. If you think it's MPlayer's fault, please read DOCS/HTML/en/bugreports.html and follow the instructions there. We can't and won't help unless you provide this information when reporting a possible bug.

pak srazí mplayer2 na kolena:Jinými slovy - pokud Vám s mplayerem nefunguje něco, co léta fungovalo, zkontrolujte, jestli náhodou nemáte v novém systému namísto mplayeru mplayer2. Může Vás to jinak stát dost času...

