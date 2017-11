×

Řazení ve sloupcích a základy Ruby

22.11. 01:47 | Přečteno: 442× | Linux | poslední úprava: 22.11. 01:46

break defer goto range var case else if return chan fallthrough import select const for interface struct continue func map switch default go package type

TIOCGWINSZ = 0x5413 def get_size buf = [0, 0, 0, 0].pack("S4") if STDOUT.ioctl(TIOCGWINSZ, buf) >= 0 row, col, x, y = buf.unpack("S4") else row = 20 col = 70 end [row, col] end words = [] maxlen = 1 row, col = get_size ARGF.each do |line| if line !~ /^\s+$/ line.strip! if (s = line.size) > maxlen maxlen = s end words << line end end words.sort! maxlen += 1 #mezera col = col / maxlen row = (words.size + col) / col fmt = "%%-%ds" % maxlen (col*row).times do |i| target = (i % col) * row + (i / col) #svisle razeni str = sprintf(fmt, (target < words.size) ? words[target] : "") print str puts if (i + 1) % col == 0 end

a = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] b = a.pack('i10') # b je proud deseti 4 bajtových cisel c = b.unpack('i*') c == b # vraci true

a = [3, 2, 1] b = [] # nové, prázdné pole empty = Array.new # nové, prázdné pole nils = Array.new(3) # nils je [nil, nil, nil] zeros = Array.new(4, 0) # zeros je [0, 0, 0, 0] count = Array.new(3) {|i| i+1 } # count je [1, 2, 3] [[1,2],[3,4],[5]] # pole poli [1, 2, 3].length # 3 [].size # 0, synonymum pro length

a = [1, 2, 3] a[0] = 0 # [0, 2, 3] a[-1] = 4 # [0, 2, 4] a[3] = 6 # [0, 2, 4, 6] a[5] = 8 # [0, 2, 4, 6, nil, 8] a << 10 # [0, 2, 4, 6, nil, 8, 10] a << 12 << 14 # [0, 2, 4, 6, nil, 8, 10, 12, 14] a = [1, 2, 3] # [1, 2, 3] a + a # [1, 2, 3, 1, 2, 3] a.concat([4, 5]) # [1, 2, 3, 4, 5] a se meni, zadny vykricnik a = ['a', 'b', 'c'] a.insert(1, 1, 2) # a je ['a',1,2,'b','c']

a = [1,2,3,4,5,6] a.delete_at(4) # vraci 5, a je a = [1,2,3,4,6] a.delete_at(-1) # vraci 6, a je [1,2,3,4]

a.delete(4) # 4, a je [1,2,3] a[1] = 1 a.delete(1) # 1, a je [3] a = [1,2,3] a.delete_if {|x| x%2==1 } # odstrani liche prvky, a je [2] a.reject! {|x| x%2==0 } # jako delete_if, a je []

5.times {|i| print i } # tiskne "01234" 0.upto(5) {|i| print i } # tiskne "012345" a = [3, 2, 1] a.each {|elm| print elm } # tiskne "321" b = a.map {|x| x*x } # b je [9, 4, 1] c = a.select {|x| x%2==0 } # c je [2], jen sude sum = a.inject {|s,x| s+x } # sum je 6, soucet prvku a.each_with_index{|e,i| print e,i} # tiskne 302112 (5..7).each_with_index {|x,i| print x,i } # tiskne "506172"

s = "¥1000" s.each_char {|x| print "#{x} " } # tiskne "¥ 1 0 0 0" "hello".each_byte.to_a # vraci [104, 101, 108, 108, 111] s = "A

B" s.each_line {|l| print l.chomp} # tiskne "AB"

1.upto(10) do |i| 1.upto(10) do |i| print "#{i} " end print " ==> Row #{i}

" end 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ==> Row 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ==> Row 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ==> Row 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ==> Row 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ==> Row 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ==> Row 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ==> Row 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ==> Row 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ==> Row 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ==> Row 10

#!/usr/bin/ruby -w

File.open(filename) do |f| # otevre soubor f.each {|line| print line } # tiskne vsechny radky end # zavre soubor File.open(filename) do |f| f.each_with_index do |line,number| print "#{number}: #{line}" end end

while line = gets.chomp do # do lze vynechat, pokud nasleduje

case line when /^\s*#/ # komentar next when /^quit$/i break else puts line.reverse end end

"Ruby" + " rocks!" # "Ruby rocks!" "Ruby! " * 3 # "Ruby! Ruby! Ruby! " "%d %s" % [3, "rubies"] # "3 Rubies" greeting = "Hello" greeting << " " << "World" puts greeting # tiskne "Hello World" s = "hello" s.length # vraci 5, pocet znaku v 1.9, bajtu v 1.8 s.size # synonymum pro length s.concat(" world") # synonymum pro << # meni se s a vraci nove s s.empty? # vraci false s = "hello

" s.chomp! # vraci "hello", odstranen

, meni se s s.chomp # vraci "hello", nic se neodstranuje s.chomp! # vraci nil, nic se neodstranuje s.chomp!("o") # vraci "hell", meni se s s = "hello

" s.chop! # vraci "hello", odstranen

, meni se s s.chop # vraci "hell", s se nemeni s = "\t hello

" s.strip # vraci "hello" s.lstrip # vraci "hello

" s.rstrip # vraci "\t hello"

Program načítá jednotlivé řádky z textového souboru, jehož název je na příkazové řádce jako argument, a poté je vypíše seřazené ve sloupcích, jako to dělá například příkaz ls. Pokud bychom měli na každém řádku klíčová slova z jazyku Golang, výpis by vypadal takto:Zde již samotný program:Následuje několik poznámek.V Ruby proměnné definované mimo metody nejsou v metodách viditelné. K vytvoření globální proměnné se používá prefix $ ($global). Funkce pack a unpack převádějí hodnoty na proud bajtů, potažmo proud bajtů na jednotlivé hodnoty, stejné funkce nalezneme i v Perlu a Pythonu.Různé způsoby vytvoření poleZměna prvků v poliOdstranění prvkuOdstranění podle hodnotyBlokyProměnné definované v bloku mají platnost pouze v tom bloku. Bloky mohou být ohraničené buď složenými závorkami, anebo klíčovými slovy do a end, do a end se zpravidla používá u víceřadkových bloků.Iterace řetězceBlok v blokuVe starší verzi Ruby 1.8 by byl vnější index překryt a číslo řádku by zůstávalo na deseti. Kvůli lepší kompatibilitě existuje v Ruby 1.9 přepínač -w, který varuje, pokud má parametr bloku stejný název jako již existující proměnná.SouboryV Ruby samozřejmě existují i běžné cykly jako while, until nebo for/in.Řetězce jsou v Ruby změnitelné (mutable).Metody strip, lstrip a rstrip mají i verze s vykřičníky, takže mění objekty volající tyto metody.Metoda puts tiskne řetězec a na rozdíl od print jej ukončí

, lze ji použit i bez argumentů, jen k odřádkování.K rychlému otestování kódu můžete použít interaktivní interpreter irb.Až budu umět Ruby lépe, tak sem dám třeba něco o objektech, asociativních polích a dalších operacích s řetězci a poli, protože tohle bylo jen několik výpisků z knihy The Ruby Programming Language.Zdroj: The Ruby Programming Language a Perl Cookbook.

