×

Společnost Valve vyvrací fámy ohledně konce zařízení Steam Machine a ukončení vývoje SteamOS. Na Linuxu založený operační systém SteamOS je pro Valve velice důležitý. Vylepšení SteamOS se dostávají do upstreamu. Každý si může postavit své vlastní zařízení Steam Machine . Valve přiznává, že aktuálně prodávaná zařízení Steam Machine se moc neprodávají, to ale neznamená, že se to nemůže v budoucnu změnit .

Srdečně vás zveme na přednášku Being an Architect at Red Hat, která se koná v pondělí 16. dubna 2018 v prostorách Fakulty elektrotechnické, ČVUT v přednáškové místnosti KN:E-301 od 11:00. Přednáška trvá hodinu a půl a je součástí předmětu Softwarové architektury , vyučovaného inženýry z Red Hatu. Přednáší Václav Pavlín. Více informací na Facebooku.

Společnost Slimbook prodávající notebooky s předinstalovanými linuxovými distribucemi, viz například notebook KDE Slimbook II s předinstalovaným KDE neon, má nově v nabídce také zakřivené All In One počítače Slimbook Curve . Jejich cena začíná na 849 eur.

Jeden den s Flatpakem

21.3. 02:03 | Přečteno: 1920× | | poslední úprava: 21.3. 11:20

Až příliš praktická ukázka, jak pomocí Flatpaku připravit k distribuci netriviální aplikaci...

libgfortran.so.4

Hello, Flatpak

/var/lib/flatpak

~/.local/share/flatpak

Koho jdeme balit?

Distribuce vlastních aplikací pro Linux dostatečně bezúdržbovým způsobem, který by nevyžadoval aspoň občasnou kontrolu, zda se nezměnilo ABI nějaké knihovny je obecně trochu problematická. Tím hůře, pokud chce člověk cílit na více než pár vybraných distribucí. Dosud jsem to řešil masivně statickými buildy, které si maximum závislostí nesly se sebou v jedné olbřímí binárce. Přístup je to sice možný ale dost pracný už jen proto, že takto uhnětenou binárku je potřeba alespoň na pár cílových distribucích stejně otestovat. Dále je třeba počítat s některými omezeními statických sestavení; typicky třeba GUI aplikace linkované proti statickým Qt působí ve zbytku systému jako pěst na oko, protože nemohou použít systémové stylovací pluginy. Před pár dny jsem jen tak zkusil spustit binárku, co jsem zkompiloval zhruba před dvěma lety. Samozřejmě se to nepodařilo, i když jsem se setsakra snažil udržet množství závislostí na systémových knihovnách na minimu. Můj pokus zkrachoval na knihovně, zatímco moje binárka počítala s verzí 3. Protože na ruční udržování balíčků pro různé distribuce nebo pravidelnou kontrolu, která ze závislostí se zase rozbila nemám kapacity, rozhodl jsem se pro další projekt použít odlišný způsob distribuce. Flatpak je platforma pro distribuci binárních balíčků vyvíjená Red Hatem a alternativa ke Canonicalímu Snapu . Koncept Flatpaku je založen na tom, že se aplikace sestaví proti konkrétní verzi nějakého runtimu, který si uživatel stáhne spolu s balíčkem aplikace. Runtimy jsou samozřejmě verzované a (zatím) jich není tolik, aby vzniklo DLL Hell, jaké umí vymyslet akorát v Redmondu. Pokud aplikace závisí na něčem, co ve standardních runtimech není, zkompiluje se taková závislost proti stejnému runtimu jako aplikace a distribuuje se najednou spolu s aplikací. Flatpakové balíčky se instalují odděleně do(případně) a běží sandboxované; nemohou tedy nabořit zbytek systému. Díky tomu se autor aplikace navíc nemusí bát, že by jeho balíček s něčím kolidoval. Ač není základní dokumentace Flatpaku vůbec špatná, omezuje se pouze na triviální ukázku, která je pro sestavení jakékoliv reálné aplikace obtížně použitelná. Dodatečné informace je nutné vylovit „nasyrovo“ z dokumentace a - v nemálo případech - z flatpakových předpisů jiných projektů, ticketů na GitHubu a podobně. Protože ne všechny funkce Flatpaku se chovají úplně intuitivně, napadlo mne shrnout pár svých poznatků ze zhruba jednodenního klopýtání Flatpakovým polem do nějakého zápisku, určitě to budu ještě potřebovat...

Jako případová studie nám poslouží PeakMaster, nástroj pro provádění jistých fyzikálně-chemických simulací. Protože vývoj současné verze i výpočetního podvozku probíhal téměř výhradně na Linuxu (GUI z části na macOS), bylo by docela hloupé, kdyby předkompilovaná binárka existovala jen pro Windows. PeakMaster má v nynější podobně pár exotických závislostí, na kterých je možné ukázat různé možnosti, jak zaflatpakovat netriviální program.

Závislostní strom PeakMasteru vypadá v současné podobě nějak takto:

Eigen a MPFR C++ existují jen jako hlavičkové soubory a žádnou binární podobu nemají, balíčky s LEMNG a ECHMETCoreLibs byste určitě hledali marně a s GNU GMP a MPFR mohou nastat různé nečekané potíže, viz dále. Navíc MPFR nedávno vyšla ve verzi 4.0.0 s jiným ABI; některé distribuce už ji mají, jiné ne. Motivace pro použití Flatpaku je myslím zřejmá.

Disclaimerová vsuvka

Zápisek, který si původně dával za cíl ukázat, na jaké praktické problémy je možné při přípravě Flatpakových balíčku narazit předvést pár možných řešení se nakonec zvrhl v de-facto návod, jak kompletně sestavit jistý software cílící na velmi specifickou skupinu uživatelů. Protože jsem bytostný nepřítel abstraktních („mějme aplikaci A závisející na knihovnách L1 až L6“) či umělých („ukážeme si to na aplikaci dummy závisející na knihovnách libfoo a libbar“) tutoriálů, použil jsem příklad z opravdové praxe, kdy jsem musel řešit opravdové problémy. Doufám, že postřehy, nápady a doporučení zde zmíněné jsou použitelné daleko šířeji než produkt, který na konci tohoto zápisku vznikne...

Jdeme na to

Všechno experimentování jsem prováděl na virtuálním stroji s Fedorou 27 nainstalovanou z netinstallu. Kromě Xfce, Vimu a Flatpaku jsem nemusel instalovat nic dalšího.

1. Instalace Flatpaku

Na úplném začátku potřebujeme nainstalovat Flatpak a Flatpak builder. Na Fedoře postačí:

$ dnf install flatpak flatpak-builder

2. Příprava prostředí

Flatpak během své činnosti vytváří značné množství pracovních souborů, které je určitě vhodné držet na jasně definovaném místě, už jen proto, že umí zabrat docela dost místa. Naším „kořenovým“ adresářem bude /home/flatpak/flatpak_PMNG

Jako první je nutné přidat repozitář, odkud si Flatpak stáhne potřebné runtimy a SDK. To provedeme takto:

$ flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://dl.flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo

Dále potřebujeme nainstalovat příslušné SDK, oproti kterému budeme sestavovat naší aplikaci. Seznam SDKček, která jsou momentálně k dispozici v repozitáři flathub je třeba zde. Protože GUI PeakMasteru je napsané v Qt 5, nainstalujeme runtime a SDK pro KDE.

$ flatpak install flathub org.kde.Platform//5.9 org.kde.Sdk//5.9

Všimněte si, že za jménem balíčku je uvedené ještě číslo verze, resp. název větve. Kdybychom jej vynechali, vynadal by nám Flatpak s následující chybou:

error: Multiple branches available for org.kde.Platform, you must specify one of: org.kde.Platform//5.10, org.kde.Platform//5.9

Konzervativně jsem se držel větve 5.9, protože Qt 5.9 má na rozdíl od 5.10 slíbenou dlouhodobou podporu.

3. Zkušební jízda

Teď máme vše, co potřebujeme pro sestavení zkušebního balíčku. Předpis - či chcete-li manifest, podle kterého Flatpak balíčky sestavuje má formu JSON souboru. Triviální manifest může vypadat třeba takto. My při zkušební jízdě sestavíme ECHMETCoreLibs, protože bez nich se nehneme dál.

Vytvoříme jednoduchý manifest, který stáhne zdrojáky Eigenu a ECHMETCoreLibs a pokusí se je sestavit. Budeme počítat s tím, že manifest dále rozšíříme až do tvaru, který dovede sestavit a zabalit celý PeakMaster. Soubor s manifestem pojmenujeme cz.cuni.natur.echmet.PeakMasterNG.json a umístíme do adresáře ~/flatpak_PMNG .

Hlavička manifestu bude vypadat takto:

"app-id": "cz.cuni.natur.echmet.PeakMasterNG", "runtime": "org.kde.Platform", "runtime-version": "5.9", "sdk": "org.kde.Sdk",

app-id - Unikátní identifikátor balíčku

- Unikátní identifikátor balíčku runtime - ID runtimu, vůči kterému balíček sestavujeme

- ID runtimu, vůči kterému balíček sestavujeme runtime-version - Verze runtimu

- Verze runtimu sdk - ID SDKčka

Hlavička dále obsahuje pole modules , ve kterém jsou uvedeny jednotlivé moduly (jak by určitě nikdo neuhodl) tvořící výsledný balíček. GNU GMP a MPFR jsou již obsaženy v org.kde.Platform, potřebujeme tedy zatím jen Eigen a ECHMETCoreLibs.

Prvek pole modules zajišťující stažení a „sestavení“ Eigenu lze zapsat třeba následovně:

{ "name": "eigen", "buildsystem": "simple", "build-commands": [ "mkdir -p /app/Eigen", "cp -r Eigen /app/Eigen", "cp -r unsupported /app/Eigen" ], "sources": [ { "type": "archive", "url": "http://bitbucket.org/eigen/eigen/get/3.3.4.tar.bz2", "sha256": "dd254beb0bafc695d0f62ae1a222ff85b52dbaa3a16f76e781dce22d0d20a4a6" } ], "cleanup": [ "/Eigen" ] }

name - Název modulu, v principu může být libovolný.

- Název modulu, v principu může být libovolný. buildsystem - Typ nástroje, který balíček sestaví. V případě Eigenu potřebujeme pouze nakopírovat hlavičkové soubory na vhodné místo, použijeme tedy systém simple .

- Typ nástroje, který balíček sestaví. V případě Eigenu potřebujeme pouze nakopírovat hlavičkové soubory na vhodné místo, použijeme tedy systém . build-commands - Seznam příkazů provádějících sestavení a instalaci modulu

- Seznam příkazů provádějících sestavení a instalaci modulu sources - Zdrojové kódy nutné pro sestavení modulu. Eigen je distribuován jako tar archiv, pole sources bude tedy obsahovat jediný prvek. Jednotlivé položky mají následující význam: type - Způsob distribuce zdrojáku, zde archive . url - Odkaz na umístění, kde je archiv k dispozici. sha256 - SHA256 kontrolní součet. Je-li zdrojem vzdálené umístění, je nutné kontrolní součet uvést, jinak se balíček nesestaví.

- Zdrojové kódy nutné pro sestavení modulu. Eigen je distribuován jako tar archiv, pole bude tedy obsahovat jediný prvek. Jednotlivé položky mají následující význam: cleanup - Seznam souborů či adresářů, které je možné po sestavení balíčku odstranit.

Jistě jste si všimli, že Eigen se kopíruje do adresáře /app . Tento adresář je ve Flatpakovém sandboxu vždy přimountovaný a funguje jako de-facto kořenový adresář. Flatpakový sandbox standardně nedovoluje přístup ke skutečnému souborovému systému stroje - s tímto je nutné počítat a sestavovací skripty a aplikaci tomu přizpůsobit. Pozor na to, že Flatpak není s používáním prefixu /app úplně konzistentní, někdy (většinou) je nutné jej uvést, jindy nikoliv.

Fajn, to bychom měli Eigen, můžeme směle pokročit k sestavení ECHMETCoreLibs. Definice modulu pro ECHMETCoreLibs se liší od té pro Eigen použitím jiného buildsystemu a způsobu, kterým se získá zdrojový kód. ECHMETCoreLibs jsou sestavovány CMakem. Jako buildsystem tedy uvedeme cmake a namísto build-commands použijeme config-opts . Typ zdroje bude nyní git , url bude obsahovat odkaz na příslušný repozitář. Navíc ještě přibude hodnota branch identifikující gitovou větev, kterou chceme naklonovat. Celá definice vypadá takto:

{ "name": "CoreLibs", "buildsystem": "cmake", "config-opts": [ "-DCMAKE_BUILD_TYPE=Release", "-DEIGEN_INCLUDE_DIR=/app/Eigen", "-DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/app", "-DCMAKE_CXX_FLAGS=-g" ], "sources": [ { "type": "git", "url": "https://github.com/echmet/ECHMETCoreLibs.git", "branch": "master" } ], "cleanup": [ "/include" ] }

{ "app-id": "cz.cuni.natur.echmet.PeakMasterNG", "runtime": "org.kde.Platform", "runtime-version": "5.9", "sdk": "org.kde.Sdk", "modules": [ { "name": "eigen", "buildsystem": "simple", "build-commands": [ "mkdir -p /app/Eigen", "cp -r Eigen /app/Eigen", "cp -r unsupported /app/Eigen" ], "sources": [ { "type": "archive", "url": "http://bitbucket.org/eigen/eigen/get/3.3.4.tar.bz2", "sha256": "dd254beb0bafc695d0f62ae1a222ff85b52dbaa3a16f76e781dce22d0d20a4a6" } ], "cleanup": [ "/Eigen" ] }, { "name": "CoreLibs", "buildsystem": "cmake", "config-opts": [ "-DCMAKE_BUILD_TYPE=Release", "-DEIGEN_INCLUDE_DIR=/app/Eigen", "-DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/app", "-DCMAKE_CXX_FLAGS=-g" ], "sources": [ { "type": "git", "url": "https://github.com/echmet/ECHMETCoreLibs.git", "branch": "master" } ], "cleanup": [ "/include" ] } ] }

Zkompletovaný manifest jest následující:

Zkušební manifest máme připravený, můžeme vyrazit. Build samotný spustíme příkazem:

$ flatpak-builder --repo=PMNG PMNG_pkg cz.cuni.natur.echmet.PeakMasterNG.json --force-clean

--repo=PMNG - Název lokálního repozitáře udržujícího informace a sestaveném balíčku. Teoreticky není nutný ale balíček by pak nešel exportovat.

- Název lokálního repozitáře udržujícího informace a sestaveném balíčku. Teoreticky není nutný ale balíček by pak nešel exportovat. PMNG_pkg - Adresář se soubory tvořící Flatpakový balíček.

- Adresář se soubory tvořící Flatpakový balíček. cz.cuni.natur.echmet.PeakMasterNG.json - Náš manifest.

- Náš manifest. --force-clean - Není-li adresář PMNG_pkg prázdný, smaž jeho obsah.

Dopadlo-li všechno dobře, měli bychom v adresář flatpak_PMNG najít dva nové podadresáře PMNG a PMNG_pkg . Nahlédneme-li do PMNG_pkg/files , měli bychom tam nalézt vše, co vzniklo sestavovacím procesem uvedeným v manifestu. V našem případě půjde o adresář /lib se čtyřmi knihovnami a příslušnými symlinky. V podadresáři debug jsou tytéž knihovny ještě jednou, tentokrát všech včetně ladicích symbolů. flatpak_PMNG by měl ještě obsahovat skrytý adresář .flatpak_builder kde si builder uchovává cache a stažené zdrojáky.

4. Jízda pokračuje

Úspěšně jsme sestavili úplný základ, můžeme tedy v klidu pokračovat a přidat další z potřebných závislostí. Knihovna LEMNG se sestavuje skoro stejně jako ECHMETCoreLibs, definice modulu je následující:

{ "name": "LEMNG", "buildsystem": "cmake", "config-opts": [ "-DCMAKE_BUILD_TYPE=Release", "-DEIGEN_INCLUDE_DIR=/app/Eigen", "-DECHMET_CORE_LIBS_DIR=/app", "-DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/app", "-DCMAKE_CXX_FLAGS=-g" ], "sources": [ { "type": "git", "url": "https://github.com/echmet/LEMNG.git", "branch": "master" } ], "cleanup": [ "/include" ] }

Zde je asi vhodné zmínit, že Flatpak sestavuje moduly v tom pořadí, jak jsou uvedeny v poli modules . Dále se předpokládá, že modul uvedený v seznamu níže závisí na modulech před ním. Jakákoliv změna v definici modulu způsobí rebuild všech modulů uvedených pod ním.

5. Přituhuje

Až doposud šlo všechno celkem přímočaře. První výmol na cestě můžeme trefit v případě, kdy musíme sestavit nějaký software, jehož sestavovací proces není možné rozumně nakonfigurovat parametry předanými z příkazové řádky. To je případ třeba knihovny Qwt. Ta předpokládá, že ručně upravíme soubor qwtconfig.pri . Způsobů, jak si poradit, je více. V rámci demonstrace několika možností začneme s variantou kanadského dřevorubce.

Stáhneme zdroják Qwt 6.3.1: https://sourceforge.net/projects/qwt/files/qwt/6.1.3/qwt-6.1.3.tar.bz2/download Rozbalíme jej na vhodné místo. $ tar -xvf qwt-6.1.3.tar.bz2 Ve vzniklém adresáři qwt-6.1.3 upravíme soubor qwtconfig.pri . Zde je potřeba nastavit proměnnou QWT_INSTALL_PREFIX v sekci unix takto:

QWT_INSTALL_PREFIX = /app Nakonfigurovaná Qwt zabalíme zpět do archivu $ tar -cjf qwt-6.1.3_configured.tar.bz2 qwt-6.1.3/

Do modulů v manifestu přidáme následující blok. Protože Flatpak - aspoň co jsem dokázal zjistit - nemá přímou podporu pro qmake, pomůžeme si ručně nastavením buildsystemu na simple spuštěním buildu tak, jak bychom to udělali z klasické příkazové řádky.

{ "name": "qwt", "buildsystem": "simple", "build-commands": [ "qmake qwt.pro CONFIG+=release", "make -j4", "make install" ], "sources": [ { "type": "archive", "path": "/home/flatpak/flatpak_PMNG/qwt-6.1.3_configured.tar.bz2" } ], "cleanup": [ "/include", "/doc", "/features", "/plugins" ] }

Nalezneme-li v adresáři PMNG_pkg/files/lib knihovnu libLEMNG.so a adresář PMNG_pkg/files/qwt-6.1.3/lib se zkompilovanými Qwt, můžeme si pogratulovat a pokračovat dále.

6. Grand finale

Teď už máme vše, co potřebujeme, abychom sestavili samotný PeakMaster. Stejně jako Qwt se parametry nutné pro sestavení řeší úpravou konfiguračního souboru, tentokrát PeakMasterNG.pri . Protože budeme zdrojáky tahat z gitu, nemůžeme předchozí postup použít. Co s tím?

Nejdříve vytvoříme základní definici modulu, od které se odrazíme. Ta vypadá takto:

{ "name": "PeakMasterNG", "buildsystem": "simple", "build-commands": [ "qmake PeakMasterNG.pro CONFIG+=release CONFIG+=flatpak_build", "make -j4", "make install" ], "sources": [ { "type": "git", "url": "https://github.com/echmet/PeakMasterNG.git", "branch": "master" } ] }

# Path to location where the ECHMETCoreLibs are installed ECHMET_CORE_LIBS_DIR = "/app" # Path to location where the LEMNG library is insalled LEMNG_DIR = "/app" # Path to where the Qwt toolkit is installed QWT_DIR = "/app" include("$$QWT_DIR/features/qwt.prf") #Do not touch anything below this line! INCLUDEPATH += "$$ECHMET_CORE_LIBS_DIR/include/ECHMET/CoreLibs" INCLUDEPATH += "$$LEMNG_DIR/include/ECHMET/LEMNG" LIBS += -L"$$ECHMET_CORE_LIBS_DIR/lib" -lSysComp -lECHMETShared LIBS += -L"$$LEMNG_DIR/lib" -lLEMNG QMAKE_LFLAGS += -Wl,-rpath-link,"$$ECHMET_CORE_LIBS_DIR/lib"

$ diff -u PeakMasterNG.pri PeakMasterNG_mod.pri > PMNG_config.patch

/home/flatpak/flatpak_PMNG/

sources

PeakMasterNG

{ "type": "patch", "path": "/home/flatpak/flatpak_PMNG/PMNG_config.patch", "strip-components": 0 }

strip-components

Flatpak umožňuje pracovat i se zdroji ve formě patchů, čehož zde můžeme šikovně využít. Stačí nám stáhnout příslušný konfigurační soubor . Ten zkopírujeme a kopii upravíme tak, že jeho obsah bude tento:Pomocívytvoříme konfigurační patch a umístíme jej doDo polemodulupřidáme další objekt s tímto obsahem:Výchozí hodnotaje 1, což se nám v tomto případě příliš nehodí.

Spustili bychom teď build, PeakMaster by se měl bez problémů zkompilovat a PMNG_pkg/files/bin/ obsahovat soubor PeakMasterNG . K tomu, abychom vytvořili skutečně použitelný balíček nám akle ještě malý kousek cesty zbývá. Hlavičku manifestu je třeba doplnit o následující blok:

"command": "PeakMasterNG", "finish-args": [ "--filesystem=host", "--socket=x11", "--socket=wayland", "--socket=pulseaudio", "--device=all", "--share=ipc" ],

command překvapivě říká, jaký příkaz se při spuštění Flatpakového balíčku provést, my chceme spustit binárku PeakMasterNG . Pole finish-args umožňuje vypnout některá omezení sandboxu. --filesystem=host povolí přístup k celému souborovému systému stroje, kde naše binárka běží. Parametry volby --socket umožní přístup k XServeru, Wayland kompozitoru a PulseAudio serveru hosta. Další nezbytností je --share=ipc , bez čehož by nefungovala sdílená paměť Xek a výkon naší aplikace by dost utrpěl. Chceme-li povolit přístup aspoň k 3D akceleračnímu hardware, musíme ještě uvést --device=dri .

Výsledkem našeho pachtění se můžeme pokochat tak, že program spustíme. Nanečisto spustíme PeakMaster takto:

$ flatpak-builder --run PMNG_pkg/ cz.cuni.natur.echmet.PeakMasterNG.json PeakMasterNG

Pozor na to, že takhle spuštěná binárka se neřídí nastavením snadboxu z finish-args ale parametry, které nastaví flatpak-builder . Ty jsou ve výchozím stavu docela restriktivní a pořádně není přístupný ani souborový systém hosta. Na ověření, že máme sestavené všechny závislosti, knihovny nainstalované na správných místech apod. to ale stačí.

7. Make-up nakonec

Balíček, jak jej máme teď by šel bez problémů zabalit, nainstalovat a spustit, měl by však pár nehezkých nedostatků. Kupříkladu chybějící .desktop záznam by znemožnil jednoduché spuštění programu z nějaké nabídky aplikací. Zde má Flatpak pár specifik, o kterých je nutné vědět.

Protože Flatpakové balíčky jsou identifikovány pomocí app-id , je nutné tomu přispůsobit i příslušný .desktop soubor. Flatpak naštěstí umí tento proces dosti zjednodušit. Náš standardní .desktop záznam vypadá takto:

[Desktop Entry] Type=Application Exec=PeakMasterNG Name=PeakMaster GenericName=Capillary Zone Electrophoresis simulator X-KDE-StartupNotify=true Terminal=false Categories=Science;Education Icon=PeakMasterNG

"rename-desktop-file": "PeakMasterNG.desktop"

.desktop

build-commands

PeakMasterNG

"install -D PeakMasterNG.desktop /app/share/applications/PeakMasterNG.desktop"

"rename-icon": "PeakMasterNG"

build-commands

"install -D res/PeakMaster_icon.png /app/share/icons/hicolor/32/apps/PeakMasterNG.png"

Do hlavičky manifestu přidáme tento blok:Samotnýsoubor je potřeba nakopírovat na správné místo. To lze zařídit přidáním následujícího řádku domoduluPodobný trik použijeme i na ikonu aplikace. Hlavičku manifestu obohatíme o

Tady je kruciální dát pamatovat na to, že v rename-icon se uvádí název původního soubru s ikonou bez přípony a že ikonu je při vytváření balíčku nutné nakopírovat na správné místo. Kdybyste se někde spletli, dostanete od flatpak-builderu na konci sestavování balíčku varování. Proběhlo-li vše v pořádku, budou nyní v /home/flatpak/flatpak_PMNG/PMNG_pkg/ v podadresáři export nakopírované soubory PeakMaster.desktop a cz.cuni.natur.echmet.PeakMasterNG.png

8. Jdem to zabalit

I když jsem až dosud hovořil o sestavování balíčku, ve skutečnosti jsme zatím žádný opravdový balíček nevytvořili. Obsah adresáře PMNG_pkg je jen jakýsi prefabrikát, který musíme dotáhnout do konečné podoby. Flatpak umožňuje přímý export do online repozitářů (třeba flathub), tuto možnost jsem ovšem nezkoušel. Předvedu možnost, jakým se vytvoří samostatný soubor, který si uživatel stáhne z webu a pomocí Flatpaku nainstaluje. Je to jednoduché:

$ flatpak build-bundle PMNG PeakMasterNG.flatpak cz.cuni.natur.echmet.PeakMasterNG

kde PMNG je jméno repozitáře, které jsme předávali flatpak-builderu, PeakMasterNG.flatpak jméno výsledného balíčku a cz.cuni.natur.echmet.PeakMasterNG ID aplikace.

Čerstvě sestavený teď už skutečně balíček můžete nainstalovat:

$ flatpak install --bundle PeakMasterNG.flatpak

V aplikačním menu by měla přibýt ikona PeakMasteru. Instalátoru je možné přidat parametr --user , který balíček nainstaluje do ~/.local/share/flatpak .

Příběhy skřípějících zubů aneb že já se do toho ***** pouštěl

Zajisté všichni znáte ten pocit, kdy vaši parádní a samozřejmě perfektně odladěnou aplikaci připravíte pro distribuci, všechno je hotové a připravené, už jste v podstatě jednou nohou ze dveří kanceláře ale stejně vám to nedá, tak tu distribuční verzi přece jen vyzkoušíte. Jen tak, pro ten pocit, že jste všechno prověřili s paranoidní nedůvěřivostí, přesvědčeni, že všechno musí být okay a ono to dopadne takhle:

Ještě více se vyděsíte, když vám dojde, že aplikace havaruje někde v paralelizované části a bez rozumných debugovacích nástrojů to nikdy nevyčmucháte. Co dělat, když potřebujete ladit aplikaci z Flatpakového balíčku?

Flatpakové aplikace je možné debugovat skoro stejně jako všechny jiné. Předpokládáme, že máme kromě runtimu pro danou aplikaci nainstalované i SDK (což na vývojovém stroji určitě máme). Pak lze provést:

$ flatpak run --devel --command=sh cz.cuni.natur.echmet.PeakMasterNG

$ gdb /app/bin/PeakMasterNG

Místo aplikace samotné se spustí shell, odkud můžeme spustit třeba gdb:Z gdb se ale v tomto případě nedozvíme o moc více, v knihovně MPFR prostě selhal nějaký assert...

Protože tušíme, že jde o problém kdesi v synchronizaci vláken, sáhneme po nástroji helgrind , který je k dispozici také:

$ valgrind --tool=helgrind /app/bin/PeakMasterNG

==5== Possible data race during write of size 8 at 0x6F75010 by thread #10 ==5== Locks held: none ==5== at 0x6D36268: mpfr_set_d (in /usr/lib/libmpfr.so.4.1.4) ==5== by 0x6F9A727: ??? (in /app/lib/libCAES.so.0.2) ==5== by 0x6F89D55: calculateFirstConcentrationDerivatives_prepared (in /app/lib/libCAES.so.0.2) ==5== by 0x53B7342: ??? (in /app/lib/libLEMNG.so.0.3) ==5== by 0x53BF318: std::__future_base::_State_baseV2::_M_do_set(std::function<std::unique_ptr<std::__future_base::_Result_base, std::__future_base::_Result_base::_Deleter> ()>*, bool*) (in /app/lib/libLEMNG.so.0.3) ==5== by 0x382020EE78: ??? (in /usr/lib/libpthread-2.24.so) ==5== by 0x53B68C9: ??? (in /app/lib/libLEMNG.so.0.3) ==5== by 0x3820AB7F6E: ??? (in /usr/lib/libstdc++.so.6.0.22) ==5== by 0x3820207443: ??? (in /usr/lib/libpthread-2.24.so) ==5== by 0x381FAE827E: clone (in /usr/lib/libc-2.24.so) ==5== ==5== This conflicts with a previous read of size 8 by thread #9 ==5== Locks held: none ==5== at 0x6D2C984: mpfr_mul (in /usr/lib/libmpfr.so.4.1.4) ==5== by 0x6F8CF41: ??? (in /app/lib/libCAES.so.0.2) ==5== by 0x6F8DE16: ??? (in /app/lib/libCAES.so.0.2) ==5== by 0x6F8BB74: ??? (in /app/lib/libCAES.so.0.2) ==5== by 0x6F89DB7: calculateFirstConcentrationDerivatives_prepared (in /app/lib/libCAES.so.0.2) ==5== by 0x53B7342: ??? (in /app/lib/libLEMNG.so.0.3) ==5== by 0x53BF318: std::__future_base::_State_baseV2::_M_do_set(std::function<std::unique_ptr<std::__future_base::_Result_base, std::__future_base::_Result_base::_Deleter> ()>*, bool*) (in /app/lib/libLEMNG.so.0.3) ==5== by 0x382020EE78: ??? (in /usr/lib/libpthread-2.24.so) ==5== Address 0x6f75010 is 0 bytes inside data symbol "__gmpfr_emin"

modules

{ "name": "mpfr", "buildsystem": "autotools", "config-opts": [ "--enable-thread-safe", "--disable-static" ], "sources": [ { "type": "archive", "url": "http://www.mpfr.org/mpfr-current/mpfr-4.0.1.tar.xz", "sha256": "67874a60826303ee2fb6affc6dc0ddd3e749e9bfcb4c8655e3953d0458a6e16e" } ], "cleanup": [ "/include", "/share" ] }

výstup, obsahující například toto je více než výmluvný:Knihovna MPFR by měla být thread-safe, pokud to daná platforma a použitý překladač umožňují. Jako thread-unsafe se MPFR přeloží pouze tehdy, nedovolí-li to použité prostředí nebo je to ručně zakázáno v konfiguraci. Výstup helgrindu napovídá, že MPFR dodáváná v runtime org.kde.Platform thread-safe nejspíš není. Způsobů, jak to ověřit se nabízí několik. Můžeme například přidat vlastní build knihovny MPFR jako další modul. To uděláme tak, že úplně na začátek polevložíme

Význam jednotlivých položek už je předpokládám jasný. Projdeme-li výstup helgrindu teď, zjistíme, že žádné synchronizační problémy v našem kódu už nehlásí a program nepadá! (Pozor na to, že helgrind dodávaný s Flatpakovými SDK je trochu problémový a občas spadne sám o sobě.) Jednou ze zvláštností, na kterou jsem při testování Flatpaku narazil bylo, že některé knihovny jsou očividně přeložené i s asserty. Pokud jste zapomněli v kódu nějakou hloupou chybu, můžete o nějaký takový assert zakopnout.

Done!

Protože jde o první projekt, který hodlám pro Linux distribuovat pomocí Flatpaku, těžko můžu na závěr nabídnout nějaké dlouhodobější zkušenosti nebo doporučení. Můžu říct pouze tolik, že mi celý proces přišel docela elegantní. Vzhledem k tomu, jak flexibilní musí flatpak-builder být se to o moc jednodušeji udělat nejspíš nedá. Jak moc se mi Flatpak osvědčí v praxi ukáže až čas...

{ "app-id": "cz.cuni.natur.echmet.PeakMasterNG", "runtime": "org.kde.Platform", "runtime-version": "5.9", "sdk": "org.kde.Sdk", "command": "PeakMasterNG", "finish-args": [ "--filesystem=host", "--socket=x11", "--socket=wayland", "--socket=pulseaudio", "--device=all", "--share=ipc" ], "rename-desktop-file": "PeakMasterNG.desktop", "rename-icon": "PeakMasterNG", "modules": [ { "name": "mpfr", "buildsystem": "autotools", "config-opts": [ "--enable-thread-safe", "--disable-static" ], "sources": [ { "type": "archive", "url": "http://www.mpfr.org/mpfr-current/mpfr-4.0.1.tar.xz", "sha256": "67874a60826303ee2fb6affc6dc0ddd3e749e9bfcb4c8655e3953d0458a6e16e" } ], "cleanup": [ "/include", "/share" ] }, { "name": "eigen", "buildsystem": "simple", "build-commands": [ "mkdir -p /app/Eigen", "cp -r Eigen /app/Eigen", "cp -r unsupported /app/Eigen" ], "sources": [ { "type": "archive", "url": "http://bitbucket.org/eigen/eigen/get/3.3.4.tar.bz2", "sha256": "dd254beb0bafc695d0f62ae1a222ff85b52dbaa3a16f76e781dce22d0d20a4a6" } ], "cleanup": [ "/Eigen" ] }, { "name": "CoreLibs", "buildsystem": "cmake", "config-opts": [ "-DCMAKE_BUILD_TYPE=Release", "-DEIGEN_INCLUDE_DIR=/app/Eigen", "-DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/app", "-DCMAKE_CXX_FLAGS=-g" ], "sources": [ { "type": "git", "url": "https://github.com/echmet/ECHMETCoreLibs.git", "branch": "master" } ], "cleanup": [ "/include" ] }, { "name": "LEMNG", "buildsystem": "cmake", "config-opts": [ "-DCMAKE_BUILD_TYPE=Release", "-DEIGEN_INCLUDE_DIR=/app/Eigen", "-DECHMET_CORE_LIBS_DIR=/app", "-DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/app", "-DCMAKE_CXX_FLAGS=-g" ], "sources": [ { "type": "git", "url": "https://github.com/echmet/LEMNG.git", "branch": "master" } ], "cleanup": [ "/include" ] }, { "name": "qwt", "buildsystem": "simple", "build-commands": [ "qmake qwt.pro CONFIG+=release", "make -j4", "make install" ], "sources": [ { "type": "archive", "path": "/home/flatpak/flatpak_PMNG/qwt-6.1.3_configured.tar.bz2" } ], "cleanup": [ "/include", "/doc", "/features", "/plugins" ] }, { "name": "PeakMasterNG", "buildsystem": "simple", "build-commands": [ "qmake PeakMasterNG.pro CONFIG+=release CONFIG+=flatpak_build", "make -j4", "make install", "install -D PeakMasterNG.desktop /app/share/applications/PeakMasterNG.desktop", "install -D res/PeakMaster_icon.png /app/share/icons/hicolor/32/apps/PeakMasterNG.png" ], "sources": [ { "type": "git", "url": "https://github.com/echmet/PeakMasterNG.git", "branch": "master" }, { "type": "patch", "path": "/home/flatpak/flatpak_PMNG/PMNG_config.patch", "strip-components": 0 } ] } ] }

Hodnocení: 84 % špatné • dobré

Komentáře

Úplný finální manifest:

Vložit další komentář

21.3. 06:00 Jardik

Re: Jeden den s Flatpakem 21.3. 06:00 JardikRe: Jeden den s Flatpakem

21.3. 06:25 Want

Re: Jeden den s Flatpakem 21.3. 06:25 WantRe: Jeden den s Flatpakem

21.3. 12:30 Petr

Re: Jeden den s Flatpakem 21.3. 12:30 PetrRe: Jeden den s Flatpakem

21.3. 12:34 Petr

Re: Jeden den s Flatpakem 21.3. 12:34 PetrRe: Jeden den s Flatpakem

21.3. 12:42 Adolf Kernel

Re: Jeden den s Flatpakem 21.3. 12:42 Adolf KernelRe: Jeden den s Flatpakem

21.3. 14:54

Re: Jeden den s Flatpakem 21.3. 14:54 luv | skóre: 18 | blog: luv Re: Jeden den s Flatpakem

21.3. 17:07

Re: Jeden den s Flatpakem 21.3. 17:07 PetrHL | skóre: 17 | blog: petr_h | NeratoviceRe: Jeden den s Flatpakem

22.3. 09:57 ehm

Re: Jeden den s Flatpakem 22.3. 09:57 ehmRe: Jeden den s Flatpakem

24.3. 10:23

Re: Jeden den s Flatpakem 24.3. 10:23 Grunt | skóre: 22 | blog: Expresivní zabručení | LanžhotRe: Jeden den s Flatpakem

Založit nové vlákno • Nahoru