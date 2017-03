×

Samé sběry dat

dnes 17:16

Poslední dobou se setkávám na všech webech s vynucováním zadávání telefoních čísel kvůli každé kravině. Příkladem jsou české e-shopy. Ty chtěj e-mail a protože jim to nestačí, musíte jim dát i číslo mobilu. Když mobil nemáte, máte na výběr objednávku neuskutečnit, nebo poskytnout nepravdivý údaj. Já s oblibou vyplňuji jako telefon devět nul. Je radost pak koukat na kolonku na faktuře "Tel: +420 000 000 000". Snad se na takové číslo nedá dovolat. Zatím ho všechny e-shopy sežerou. Pokud mají kolonku pro zprávu, či dodatky, nebo tak něco, tak jim slušně sdělím "Telefon neposkytuji, případná komunikace pouze e-mailem".

Nebo naopak. Někdo nemá e-mail, ale e-shop ho prostě tvrdohlavě chce, přestože jim zase dáte číslo mobilu. To je případ, kdy jsem něco objednával mámě. Ta e-mail nemá a já nehodlám nějakému cizímu e-shopu, co prodává korálky, dávat svůj e-mail. Zato má mobil. To řeším jednoduše založením dočasné e-mailové adresy. Bohužel známí poskytovatelé jsou často blokováni, a neznámí, tam by mohli krást nějaká citlivá data. No což, máma ráda posílá lidi nabízející produkty po mobilu do řiti.

Nejlepší řešení je, nevyžadovat ani jednu položku jako povinou. A pokud je zboží "skladem" (ehm, e-shopy, co kecaj o zboží skladem ať si trhnou), tak nevyžadovat nic. Na co taky. Zboží je skladem, tak ho prostě pošlu a hotovo, žádná komunikace není třeba, objednávka byla uzavřena. Případným podvodným objednávkám to nezabrání tak ani tak.

A dále tu máme příklady amerických špehovacích společností. V práci děláme v Qt Creatoru a, na Windows . No, GCC projekt není schopno slinkovat v debug módu (moc symbolů, linker sežere po půl hodině 16GB a pak chcípne). Takže debug je nutno kompilovat MSVC a debugovat buď CDB. Debugování CDB je nesnesitelně pomalé, jeden step over trvá někdy i PĚT MINUT. Hodnoty proměnných se také načítají minuty. Když se rozkliknete někam hluboko, tak se prostě hodnoty přestanou zobrazovat, nebo zmizí. Z toho důvodu jsem byl nucen stáhnout Visual Studio Express a debugovat tam. Je to opravdu nádherná rychlost, ale zase ta navigace v kódu, nulová integrace projektu, nutno mít otevřená 2 IDE, nekonečné starání se o ukončení programu, jinak se nemůže přepsat binárka (ach ten Windows). No, ale o tom to není, takže zpět k tématu.

Registrace Visual Studia Express. Při registraci to chtělo číslo mobilu, že mi pošlou autorizační kód (a pan z NSA si přiřadí číslo mobilu k mé osobě). No mobil nemám, nemůžu zaregistrovat Visual Studio, nemůžu debugovat. Nadával jsem, nadával. Zkusím znova, zas to chce číslo. Nakonec se spolupracovník rozhodl, že tam napíše svoje číslo. Ale co se stalo, při třetím pokusu to mobil nechtělo, ale stačilo tomu opsat captchu. Pan MS asi pochopil, že mu to číslo prostě nedám a dal pokoj.

No a poslední příklad od Googlu. Momentálně uchrchlanej s rýmou, chci se přihlásit na Google plus s firemním účtem, abych viděl, co v práci nového. Zadám jméno a heslo a baf. Nějaká nová fíčura od Googlu, že mi pošlou ověřovací SMS, ať zadám číslo mobilu. Chápete to? Chtěj si mě ověřit posláním SMS na telefonní číslo KTERÉ TAM ALE TEĎ MÁM NAPSAT. To jsou uživatelé tak retardovaní, že jim sežerou, že tohle má něco společného s ověřením? Vždyť tam můžu napsat číslo, jaké chci! To přeci není žádné ověření, ale prostě schovaná žádost o vykecání vašeho telefoního čísla!

