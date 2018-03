×

Článek ( en ) na Mozilla.cz se věnuje vývoji ochrany proti otisku Firefoxu . Zmiňuje také projekt Tor Uplift , v rámci kterého jsou patche z Tor Browseru začleňovány přímo do Firefoxu. Otisk webového prohlížeče je efektivním způsobem pro sledování uživatelů na internetu. Otisk se skládá z všemožných informací o prohlížeči a počítači, které jednotlivě nemusí být nijak zajímavé, ale jejich kombinace může být velmi vzácná, nebo dokonce zcela unikátní.

Starší chladiče na CPU sk. 775, 1366, AM2

včera 19:50 | Přečteno: 124× | Jiné | poslední úprava: včera 19:50

Mám tady 2 chladiče na CPU CoolerMaster Hyper Z600. Oba jsou na sokety LGA 755 a AM2, jeden z nich je novější revize s podporou LGA 1366.

První obrázek ukazuje příslušenství starší revize BEZ podpory LGA 1366. U této revize taky nejsou takové dva plíšky, co se šroubují na ventilátor k usměrnění vduchu, viz poslední obrázek, označeno jako "Q". Balení obsahuje teplovodivou pastu (asi to bude obyč šedivka).

Další 3 obrázky jsou obrázky z novější revize, který jsem měl ve starším PC. U chladiče novější revize jsou jen 4 šroubky označené jako "M" místo osmi, ty se šroubují do ventilátoru. Na chladič jdou upnout dva, takže šroubky jsou pouze pro jeden. V balení NENÍ teplovodivá pasta, před použitím doporučuji očistit styčnou plochu, je trochu zapatlaná.

Ventilátory (v manuálu jako "O") a napájecí adaptéry ("P") nejsou a nebyly součástí chladičů, jedná se o volitelné příslušenství.

Chadiče buď prodám za pár stoveček, které padnou na nákup nového prostoru popř. pro babičku "nemáte pět korun", nebo vyměním za nějaký tichý (ale opravdu tichý, žádný šmejd, co v noci bude vrčet na nervi) 12cm ventilátor, popř. za nějaké ty studentské pečetě nebo rumové pralinky. Předání pouze osobně buď v Praze IP Pavlova nebo Náměstí Míru (po-pá), nebo klidně v místě mého bydliště (Kamenný Újezdec) (so a ne, v nějakou né ranní hodinu). Poštou nic neposílám.

Zájemce musí být registrovaný zde na portálu a přihlásit se o chladič v příspěvku diskuzi a uvést, jestli chce revizi s podporou LGA 1366 nebo bez. První 2 zájemce (jednoho o starou, jednoho o novou revizi) kontaktuji přes formulář ábíčka, takže ať tam máte správně e-mail. Pokud se zájemce neozve do jednoho dne od odeslání formuláře, nebo pokud se nedohodneme (třeba časově), kontaktuji dalšího v pořadí. Pokud zájemce nebude celý týden, chladiče vyhodím někam do šrotu.

včera 20:20

včera 20:45

včera 20:52

