Linuxové herní novinky – červenec 2017

00:01 | Jiří Komárek | Hry a zábava | 198×

V červenci se na Linuxu objevila 22. alfa verze hry 0 A.D. (Venustas) a tituly Albion Online, Unturned, Kindergarten, The Lion's Song: Episode 1 – Silence a mnohé další. První prázdninové linuxové herní novinky jsou tu.

0 A.D. Alpha 22 Venustas

Již dlouhou dobu vyvíjená svobodná real-time strategie 0 A.D. vyšla v další verzi, tentokráte s označením Alpha 22 Venustas. Předělána byla spousta modelů, animací, zvuků a textur, přibyly dvě nové skladby, zjednodušeno bylo zakládání her více hráčů, které jde nově zcela bez jakékoliv konfigurace, přibyl nový herní mód – ukořisti relikvii, dále vizualizace dosahu léčení a aury, 12 nových map, technika špionáže, týmové bonusy, grafy na konci hry a vylepšena byla herní umělá inteligence Petra, která nově zvládá diplomacii i útočné strategie.

Instrukce k instalaci 0 A.D. Alpha 22 jsou na stránkách projektu (0 A.D. je v repozitářích řady distribucí a autoři poskytují aktuální vydání v PPA pro Ubuntu).

Albion Online

Po několika letech čekání v beta verzi konečně došlo na ostré vydání MMORPG Albion Online. Ta je zasazeno do středověku a dostanete od ní přesně to, co od hry z tohoto žánru jde očekávát: bitvy, obchodování, objevování a po tom všem postup v hodnocení. Hra je multiplatformní, takže kromě Linuxu si můžete zahrát na Windows, Macu či z telefonu s Androidem. Všichni navíc hrají spolu, nikoliv v oddělených světech. Z linuxových distribucí je oficiálně podporováno Ubuntu a SteamOS, ovšem hra by měla bez problémů běžet i jinde. Přestože byl oficiální start dopředu známý, vývojářům se nevyhnuly potíže a byl problém se první tři dny vůbec připojit na servery. Tyto komplikace by ale měly být již minulostí a hra běhá plynule. Stejně tak by snad již měl být vyřešen problém s přecpaností měst.

Albion Online lze hrát při koupi několika balíčků. Pro začátečníka bude asi vhodné koupit balíček s nějakým tím zlatem na počátek, který začíná na 30 dolarech. Tyto balíčky ale zajišťují možnost hrát hru navždy (resp. dokud bude podporována). Případné výhody z vyšších balíčků lze dokoupit buď samostatně, nebo později.

Unturned

Akční survival hře Unturned pro více hráčů se vydařil úspěch, o kterém se zdá nejednomu vývojáři. Obliba dostala masivní rozměry, přestože grafika hry není nijak uchvacující. Možná ale právě kostičkový design spolu s hratelností, má na úspěchu zásluhu. Herní příběh není nijak originální: jako jeden z mála přeživších v zombie apokalypse musí hráč bojovat s nepřítelem, vyjednávat aliance s ostatními přeživšími a celkově se snažit o to, abys stále zůstal mezi živými.

Na Metacritic hra zatím nemá dostatek hodnocení, na Steamu ji kladně hodnotí 91 % hráčů. Nutno zdůraznit, že v současnosti již má Unturned téměř 300 tisíc uživatelských hodnocení, což je opravdu nevídané.

Unturned můžete začít hrát přes Steam zcela zdarma.

Kindergarten

Kindergarten je sice z prostředí mateřské školy, ovšem rozhodně není určena malým předškolákům. V této školce se totiž dějí věci jak vystřižené z jednoho hororového dílu Simpsonových: malé děti se ztrácejí a uklízečka až podezřele často drhne skvrny od krve. V této morbidně vtipné adventuře totiž kromě navazování přátelství, hraní si a podobných kratochvílí musíte řešit zásadní problém: jak přežít. A personál rozhodně nebude tím, kdo vám tento úkol bude usnadňovat, právě naopak.

Na Metacritic hra zatím nemá žádné hodnocení, ovšem na Steamu ji více než tisícovka hráčů hodnotí v 95 % případů kladně.

Do Kindergarten se můžete podívat přes Steam za 5€.

The Lion's Song: Episode 1 – Silence

The Lion's Song: Episode 1 – Silence je první díl tetralogie, který vás zavede do života mladé hudební skladatelky. Právě se chystá na svůj průlomový koncerty, když Wilma – jak zní její jméno – začne podléhat tlaku, a tak se vydá pryč od civilizace do divočiny Australských Alp. Tady doufá v nalezení vnitřního klidu a inspirace, ovšem podaří se jí to v malé horské chatě obklopené vysokými horskými štíty a zmítané bouřemi?

Na Metacritic hra dosáhla na 80 bodů, mezi hráči na Steamu ji však kladně hodnotilo více než 95 % hráčů.

The Lion's Song: Episode 1 – Silence je možné začít hrát zdarma přes Steam, každý další díl pak stojí 4€. Celou tetralogii lze pak koupit za 10€.

Letem linuxovým herním světem

Závěr

Červenec byl ve znamení dobrých zpráv pro linuxové hráče nejen díky novým hrám, ale i vývoji na okraji. Například nový preview Cryengine se představil s podporou Vulkanu, což přináší nejen lepší výkon, ale i o důvod méně používat DirectX, a tím pádem větší možnosti portovat hry.

Hodnocení: - zatím nehodnoceno špatné • dobré zatím nehodnoceno

Nástroje: Tisk bez diskuse