Linuxové herní novinky – červen 2017

00:01 | Jiří Komárek | Hry a zábava | 175×

V červnu vyšly pro Linux hry Hook, klocki, Paradigm, Scanner Sombre, Brigador: Up-Armored Edition, Minecraft 1.12 a další. Červnové linuxové herní novinky jsou zde.

Hook a klocki

Dnešní představení her začneme rovnou dvojicí puzzle Hook a klocki. Obě dvě totiž spojuje několik společných charakteristik: vývojář (jediný a ten sám v případě obou her), jednoduchá grafika, ovšem skvělá hratelnost, nízká cena a velice vysoké hodnocení na Steamu. V případě Hooku jde o to sestavit elektrický obvod a posléze z něj odebírat jednotlivé části tak, aby postupně proběhly operace, které si vyžaduje ta která úroveň. klocki je založeno na principu skládání jednotlivých kousků k sobě tak, aby vytvořily logický celek. Ačkoliv toto tvrzení může znít jednoduše, někdy dokáže dát dost zabrat.

Jak již bylo zmíněno, obě hry se těší vysokému skóre od fanoušků na Steamu: 97 % pozitivních ohlasů při 4500 recenzích v případě Hooku a to samé procento kladně hodnotících od dvou a půl tisícovky hráčů klocki.

Obě hry je možné najít na Steamu: Hook za 1€, stejně tak jako klocki.

Paradigm

Velice podivnou adventurou je Paradigm. Surrealistické je nejen její provedení, ale i zasazení do reality smyšlené východoevropské země Krusz, která právě prošla apokalypsou. V hlavní roli je geneticky zmutovaný sympaťák Paradigm, kterého však brzy začne pronásledovat minulost v podobě geneticky upraveného lenochoda, který zvrací sladkosti. Jejich společná minulost vede ke společnosti DUPA, která se specializuje na výrobu zázračných dětí. Jedním z nich byl i Paradigm, ale v procesu jeho tvorby se něco pokazilo a on tak byl jako biologický odpad vyhozen do nejbližšího města. Zbytek příběhu je na vás, ovšem je v něm ukryta ještě spousta překvapení a povedeného humoru.

Na Metacritic hra dostala 86 bodů, na Steamu ji kladně hodnotilo 98 % hráčů.

Paradigm je v prodeji na Steamu za 15€.

Scanner Sombre

Velice zajímavým počinem je adventura Scanner Sombre. Inspiraci čerpala v Gone Home či Dear Esther, neboť více než o hraní jde o průzkum. V tomto případě o zkoumání jeskynního systému, ovšem nikoliv s čelovkou či kahanem, ale speciálním zařízením LIDAR, což je zkratka z Light Detection And Ranging, neboli zařízení pracujícím na principu laseru, který měří vzdálenost od předmětu pomocí odrazu. To dokáže vytvářet struktury, které jsou svým tvarem sice známé, ovšem jejich grafické provedení dokáže i tak velice zaujmout.

Na Metacritic ji kritici ohodnotili pouze 67 body, na Steamu hru ale má rádo 86 % hráčů.

Scanner Sombre je k mání přes Steam za 10€.

Brigador: Up-Armored Edition

Po roce od vydání se na Linuxu objevila též akční hra Brigador: Up-Armored Edition. Jako pilot obřího robota, který zradil a nechal se najmout na zničení své vlastní planety, se vydáte likvidovat vše, co se pohybuje a jehož zničení vám přinese nějaké ten peníz, který se bude hodit pro opuštění zničené planety. Není však třeba jen úzkostlivě šetřit, naopak se vyplatí čas od času popustit opasek a udělat výdaj na zbrojení, neboť s postupujícími úrovněmi se zlepšují i protivníci.

Na Metacritic hra dosáhla sice pouze hranice 70 bodů, ovšem na Steamu ji fanoušci hodnotili kladně dokonce v 96 % případů.

Brigador: Up-Armored Edition je možné začít hrát přes Steam za 20€.

Minecraft 1.12

Verze známé sandboxové hry Minecraft povýšila na číslo 1.12, aktualizaci se též říká World of Color Update, neboť byla skutečně barevná. Přibyly nové stavební bloky, například beton, skutečně barevnou novinkou jsou papoušci, vyměněn za nový byl systém řemesel, stejně tak jako byly vyměněny advancements za achievements. Faceliftu se dočkaly starší stavební bloky či jejich zvuky. Linux stále patří mezi podporované systémy.

Vytvoření účtu a koupě je stále možná na staré dobré adrese.

Letem linuxovým herním světem

Závěr

I na závěr školního roku vyšlo dostatek her, kterými bylo možné odměnit malé školáky. A na letní dovolené se chystá nemalá porce dalších her.

Hodnocení: 100 % špatné • dobré

Nástroje: Tisk bez diskuse