Linuxové herní novinky – květen 2017

V květnu se na Linuxu objevila služba Parsec, hry Total War: Shogun 2 a Total War: Shogun 2 – Fall of the Samurai, A Story About My Uncle, Block'hood, Reus a mnohé další. Opožděné květnové linuxové herní novinky jsou tu.

Parsec

První dnes představenou novinkou není hra, ale služba pro streamování her. Parsec je v této oblasti průkopníkem nikoliv díky technologiím, nýbrž podpoře Linuxu. A to jak na straně serveru, ze kterého se streamuje, tak na straně klienta. Streamovat lze však ze zařízení s jakýmkoliv operačním systémem, tudíž je možné konečně bez potíží hrát hry pouze pro Windows i na Linuxu. Software navíc není spojen přímo s konkrétní službou, takže je možné streamovat hry ze Steamu, od Blizzardu, z vlastního serveru, z Amazon AWS, Microsoft Azure,… (což mimochodem přináší možnost hrát například lokální multiplayer s někým, kdo fyzicky sedí na druhé straně světa bez použití dalšího softwaru). Technické detaily jsou pravidelně rozebírány na oficiálním blogu.

Parsec lze používat prozatím zdarma, ke stažení je na webu vývojářů.

Total War: Shogun 2 a Total War: Shogun 2 – Fall of the Samurai

Další ze série mixu real-time a tahových strategií, Total War, nás přesune tam, kde vše začalo: Total War: Shogun 2 nás opět zavede do feudálního Japonska 16. století. Uprostřed války klanů se ujmete jednoho z nich a vydáte se sjednotit pod svojí vládou celé Japonsko. Rok po Total War: Shogun 2 (2012) vyšlo také samostatné pokračování Fall of the Samurai, kde budete naopak čelit pokusu o okupaci západními mocnostmi v 19. století.

Total War: Shogun 2 si vysloužilo hodnocení na Metacritic 90 bodů, Fall of the Samurai jich dostal dostal 86. Na Steamu je kladně hodnotili v 90 %, resp. 100 % případů.

Total War: Shogun 2 se prodává na Steamu za 30€, Total War: Shogun 2 – Fall of the Samurai je tamtéž k mání také za 30€.

A Story About My Uncle

Další linuxovou novinkou, která však v herním světě byla přítomna už nějaký ten rok, je 3D skákačka A Story About My Uncle. Hlavní devizou hry nejsou souboje, ani příběh o chlapci, který se vydal hledat svého ztraceného strýce, ale pohyb po fantasy světě, ve kterém se mladý chlapec pohybuje. Ten je totiž tvořen spoustou volně létajících ostrůvků, mezi kterými je nutno skákat. A pokud byste až tak moc nevěřili svým fyzickým schopnostem, můžete si pomoci speciální rukavicí, která na povel vydá přitahující paprsek, jenž vám pomůže dostat se na určenou plochu. Na těchto létajících ostrůvcích žijí podivná stvoření, se kterými je však možné se spřátelit a jejich rady vám mohou značně usnadnit cestu.

Na Metacritic hra získala 73 bodů ze 100, na Steamu ji však kladně ohodnotilo 92 % hráčů.

A Story About My Uncle se prodává přes Steam za 13€.

Block'hood

Block'hood je další stavební simulátor, který se objevil na Linuxu. V tomto případě máte k dispozici přes 200 stavebních kostek a z nich se snažíte poskládat sousedství. Cílem však v tomto případě není získat co nejvíce peněz, jak bývá u her tohoto typu zvykem, ale najít řešení, které je trvale udržitelné. Přidáváním dalších a dalších věcí do mapy totiž ovlivňujete jak prostředí, které bylo k dispozici na počátku, tak i postavené bloky. Musíte také vždy zajistit dostatek surovin pro každou část vašeho sousedství, což je možné pouze správnou správou a rozvojem celého komplexu.

Na Metacritic hra získala 77 bodů, na Steamu ji kladně hodnotilo 76 % hráčů.

Block'hood je k mání na Steamu za 15€.

Reus

Ve strategii Reus si zahrajete na bohy. Tedy téměř, budete ovládat obry, kteří mají sílu tvořit pohoří či oceány, lesy a zvěř, ovládají téměř vše na planetě. Až na lidi, kteří na ní žijí, se všemi jejich přednostmi i neřestmi. Je tedy nutné jim dávat vše k jejich spokojenosti, aby se mohli dále rozvíjet k blahu celého lidstva, ovšem nikdy ne moc, abyste v nich neprobudili démona hamižnosti. Lidstvo je tedy nutné prozřetelně vést skrze nepřímé akce.

Na Metacritic hra dostála 75 bodům, na Steamu ji mělo v oblibě 82 % hráčů.

Reus se prodává na Steamu za 10€.

Letem linuxovým herním světem

Závěr

Linuxová herní flotila v květnu opět posílila, potěší i přidání experimentální podpory pro Linux v SteamVR Home setu, kde se ukazuje, že Valve to s Linuxem opravdu myslí vážně.

