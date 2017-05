Linuxové herní novinky – duben 2017

V dubnu vyšly pro Linux hry OpenTTD 1.7.0, Serious Sam VR: The First Encounter, Serious Sam VR: The Second Encounter a Serious Sam HD: The Second Encounter, Yooka-Laylee, Hollow Knight, Immortal Redneck, Guns of Icarus Alliance a spousta dalších. Dubnové linuxové herní novinky jsou tu.

OpenTTD 1.7.0

Jak již bývá každoroční tradicí, na Apríla vyšla nová verze svobodného ekonomického simulátoru OpenTTD, tentokráte s pořadovým číslem 1.7.0. Nejvíce sil přes rok vývojáři vložili do věcí spojených s NewGRF, tedy novou grafikou. Vylepšeno bylo též GUI pro práci s vlaky, respektive jejich tříděním. Novinkou je realistické zrychlování a zpomalování vozidel, které bylo dostupné již nějakou dobu, ovšem nyní je zapnuto ve výchozím nastavení.

OpenTTD je jako vždy dostupné ke stažení z domovské stránky hry, případně jako balíček ve vaší distribuci.

Serious Sam VR: The First Encounter, Serious Sam VR: The Second Encounter a Serious Sam HD: The Second Encounter

V dubnu vyšly hned tři tituly z řady Serious Sam: zatímco Serious Sam VR: The First Encounter a Serious Sam VR: The Second Encounter jsou určeny pro headsety pro virtuální realitu (podporovány jsou Oculus Rift, HTC Vive a OSVR), Serious Sam HD: The Second Encounter je remake klasického titulu, ovšem v HD. Celá série se odehrává z pohledu hlavního hrdiny Sama, který bojuje se zbraní v ruce proti záporňákovi jménem Mental, jehož cílem je zničit lidstvo. Úkolem je vyhnout se kulkám nepřátel a co nejvíce jich skolit. Nejedná se o lehký úkol, neboť nepřátelé se objevují ve velkém množství po celé mapě.

Tituly pro virtuální realitu zatím na Metacritic hodnoceny nebyly, na Steamu však získaly pozitivní ohlasy v 81, respektive 95 % případů. Serious Sam HD: The Second Encounter má na Metacritic hodnocení 76, pro změnu u něj chybí to na Steamu.

Serious Sam VR: The First Encounter stojí na Steamu 37€, Serious Sam VR: The Second Encounter taktéž 37€ a Serious Sam HD: The Second Encounter se dá pořídit za 20€.

Yooka-Laylee

Hrou vhodnou i pro děti je Yooka-Laylee. Provedení není nepodobné tomu z Crash Bandicoot, které se proslavilo na slovenské televizi v soutěži Maxihra. Tato 3D arkádovka vás taktéž zavede do kouzelného světa, ve kterém se postavíte proti hlavním nepřátelům, Capital B a Dr. Quack, kteří se snaží vysát veškerou světovou literaturu a přeměnit ji v profit. Toho dosáhnete prozkoumáváním světa a sbíráním nejrůznějších artefaktů, ve kterém vám však budou překážet nepřátelé. Ve hře nebudete ovládat jednu, ale hned dvě postavy, které při procházení úrovní spolupracují: citlivého chameleona Yooka a trochu trhlou netopýřici Laylee.

Na Metacritic hra dosáhla 74 bodů, na Steamu ji má v oblibě 84 % hráčů.

Yooka-Laylee se prodává na Steamu za 40€.

Hollow Knight

Díky kampani na Kickstarteru vyšla 2D arkádovka Hollow Knight. Ta je příkladem dobře provedené crowdfundingové kampaně, kdy bylo dodáno, co bylo slíbeno plus výborná komunikace autorů s fanoušky. Hra samotná dává hráči, co od titulu z daného žánru očekává: skákání, vylepšování hlavního hrdiny a boj s nepřáteli. Navíc je k dobru třeba přičíst nádhernou grafiku a promyšlený návrh úrovní, kdy se další vlastnosti aktivují až poté, co hráč prozkoumá značnou část dané mapy. A co nezvládne sám, s tím mu pomůžou podivní brouci, kteří se v podzemí dávno zničeného království Dirtmouth nacházejí.

Hru pozitivně přijímají kritici i fanoušci: první jmenovaní jí dávají 86 bodů ze 100 možných, fanoušci pak 93 % kladných hodnocení.

Hollow Knight je v prodeji na Steamu za 15€.

Immortal Redneck

Rogue-like FPS Immortal Redneck nenabízí zrovna propracovaný příběh: vidlák, který se zapletl do procesu probouzení mrtvých, se je nyní snaží navždy „uspat“. FPS však většinou příběhem nevládnou, jde tu spíše u akci. Té si ve hře užijete dost, neboť se dostanete do procedurálně generovaného podzemí egyptských pyramid, ve kterých se vám začnou zjevovat všechny možné druhy dávno mrtvých či takových nepřátel, které jste považovali za v reálu neexistující. Tímto se hra podobá staršímu titulu Ziggurat. Vše je navíc okořeněno pořádnou dávkou machistických nadávek a hlášek, které ovšem na rozdíl od Duke Nukem jsou tak nějak více „vidlácké“.

Na Metacritic hra dosáhla na 73 bodů, ovšem steamoví fanoušci ji hodnotili kladně v 94 % případů.

Immortal Redneck se nachází na Steamu za 20€.

Guns of Icarus Alliance

Titul Guns of Icarus Alliance či přiložené snímky obrazovky nepřijdou pravidelnému čtenáři linuxových herních novinek až tak neznámé. Jde částečně o pokračování, částečně o rozšíření staršího titulu Guns of Icarus Online. Stejně jako v původní hře, i tady jde o steampunkový letecký simulátor. Spolu s posádkou se vydáte se svým fantasy vzdušným vozidlem na invazi do nepřátelského území za účelem šíření svého náboženství, záchrany přírody či prostě za ziskem. Na rozdíl od originálu jde o kooperativní hru, kdy jeden vzdušnou loď řídí, další stojí u kulometů, třetí se stará o opravy, další naviguje a tak dále. Také přibyly rozsáhlé mapy, nové zbraně, vzdušné koráby a další nástroje. Změnil se i příběh hry, který je nově více utvářen samotnými hráči.

Hodnocení na Metacritic zatím není k dispozici, na Steamu ji hráči kladně přijímají v 82 % případů.

Guns of Icarus Alliance je k dostání přes Steam za 20€.

Letem linuxovým herním světem

Závěr

Duben nepřinesl žádný zvrat v linuxovém hraní, pouze pokračuje v nastaveném trendu. Pozitivně nastaveném trendu.

