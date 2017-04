Linuxové herní novinky – březen 2017

V březnu se na Linuxu objevil engine Unity 5.6 a hry DiRT Rally, Day of Infamy, X-Plane 11, Faeria, Ballistic Overkill a mnohé další. Třetí letošní linuxové herní novinky jsou tu.

Unity 5.6

Vyšla nová verze 5.6 herního engine Unity. Mezi novinky patří vylepšená podpora renderování světla, nový přehrávač videa, dále přibyla podpora pro Facebook Gameroom a Google Daydream. Největší novinkou, minimálně pro linuxové vývojáře a hráče, je však plná podpora Vulkanu. Samotný přechod z OpenGL na Vulkan prý přináší 30-60% zlepšení výkonu při vykreslování, na mobilu by to pak přeneseno na úspory energie mělo přidat rovnou 10-12 % herního času.

Pro osobní potřebu je Unity dostupné zdarma, jinak dle ceníku.

DiRT Rally

Díky portu z dílny Feral Interactive dorazila na Linux i závodní hra DiRT Rally. Ta nabízí přes 120 závodních kilometrů na tratích, které zahrnují jak závodní okruhy, tak ty v městech a venkovské. Okruhy jsou dělány na základě mapových podkladů ze skutečných tratí a jednotlivé úseky měří od 4 do 16 km. Vozidel má hráč k dispozici celkem 40. Jde o jak současná auta, tak ikonické vozy z dřívějších let. Fyzikální model byl na rozdíl od předchozích dílů přepsán úplně od začátku. K dispozici je jak klasická hra jednoho hráče, a to ve verzi jednotlivé hry či celého šampionátu, tak možnost hraní po internetu.

Na Metacritic hra posbírala 86 bodů ze 100 možných, na Steamu ji 91 % z téměř devíti tisíc hráčů hodnotí kladně.

DiRT Rally je k mání na Steamu za 50€.

Day of Infamy

Firma New World Interactive stojící za FPS Insurgency vydala další střílečku z pohledu první osoby, jmenuje se Day of Infamy. Situována je do období druhé světové války, konkrétně na její západní a jižní frontu. V mapách, které pokrývají města, vesnice i neobydlené lesy, si můžete vybrat stranu, tedy Spojence či Wehrmacht, a vydat se se 70 různými zbraněmi do boje. Ten je zaměřen na hru více hráčů, ve které máte za úkol se spoluhráči dobýt území, zavraždit vysoce postaveného nepřátelského velitele, nebo zničit protiletecké zbraně či zásoby pohonných hmot, případně radiovysílač. Podle typu úkolu se bude jednat o obrovskou bitvu nebo spíše menší přestřelky, neboť se budete pohybovat po nepřátelském území, a tudíž se budete střetům snažit spíše vyhýbat. Za každý splněný úkol dostanete vyšší hodnost, kterých je ve hře celkem devět.

Na Metacritic má hra hodnocení 79, na Steamu 86 % od více než 3500 hodnotících hráčů.

Day of Infamy je možné začít hrát přes Steam za 20€.

X-Plane 11

Nové verze se dočkal i letecký simulátor X-Plane 11. Jedná se o klasický letecký simulátor, který umožňuje proletět se s několika typy letadel, mezi něž spadají jak komerční, tak vojenské stroje, po celém světě. Díky zásuvným modulům je možné si přidávat vlastní modely, případně další doplňující funkce. Klasickým užitím bývá verze pro hru jednoho hráče, ovšem je možné létat i ve více lidech před internet. Verze 11 přináší kompletně předělaný design, 3D kokpit, nové efekty a zvuky, vylepšené renderování měst a realističtější letiště, na kterých musíte čekat na odbavení jiných strojů.

Na Metacritic hra hodnocení prozatím nemá, na Steamu ji hráči hodnotí kladně v 83 % případů.

X-Plane 11 je připraven ke koupi na Steamu za 65€.

Faeria

Další karetní hrou, která dorazila na Steam po pobytu v režimu Early Access, je Faeria. Hráč v ní proti soupeři, což může být bytost z masa a kostí stejně tak jako počítač, v jednotlivých soubojích usiluje o to srazit nepřítelův život na nulu. Toho dosahuje útoky vedenými po cestičkách, které staví na hexagonech, ovšem zároveň se snaží ztížit postup protivníka. Tato políčka získává za virtuální měnu, kterou dostane na začátku každého souboje a kterou strategicky rozmnožuje nebo naopak utrácí. Po vítězství v souboji dostane hráč odměnu, která mu pomáhá v dalších soubojích.

Hra má na Metacritic hodnocení 82, na Steamu obdobně: 84 %.

Faeria je k dispozici na Steamu zdarma, respektive jde o tzv. model „free-to-play“.

Ballistic Overkill

Z režimu Early Access se dostala také FPS Ballistic Overkill. Má velice jednoduchá pravidla: zabij, nebo budeš zabit. Jedná se o klasickou střílečku, kde jde pouze a jen o zabíjení nepřátel. Hraje se především proti lidským hráčům, na výběr je sedm rolí: jedna postava je lepší v soubojích na blízko, jiná lépe operuje s odstřelovací puškou, pro jinou je ideální těžký samopal. Hrát je možné na deseti mapách, a to ve čtyřech různých módech. Přestože hra opustila režim Early Access, vývojáři slibují dodání dalších zásadních vylepšení.

Na Metacritic hra zatím nebyla hodnocena, na Steamu ji má v oblibě 82 % hráčů.

Ballistic Overkill se prodává na Steamu za 12€.

Letem linuxovým herním světem

Závěr

V březnu se vydavatelé předvedli, tudíž bylo skutečně o čem psát. A další várka zajímavých titulů čeká v beta verzi nebo režimu Early Access.

