Linuxové herní novinky - únor 2017

17.4. | Jiří Komárek | Hry a zábava | 1114×

Také v únoru vyšly hry, které stojí za to zahrát si na Linuxu.

The Dark Mod

Po nějaké době opět vychází další verze svobodné stealth akce The Dark Mod 2.05. Hlavní novinkou jsou stovky generických předmětů, které se dají libovolně kombinovat, díky čemuž se značně zrychlí vývoj nových uživatelských úrovní, na kterých je hra postavena. Hra nyní běží daleko plynuleji, neboť část vývojářů se zaměřila právě na výkon. Z novinek nelze nezmínit novou AI, která se specializuje na práci s ohněm. Opravena byla taktéž spousta chyb.

Odkazy ke stažení jsou umístěny na stránkách hry.

Sid Meier's Civilization VI

Po několika měsících od oficiálního vydání se objevil i linuxový port 4X strategie Sid Meier's Civilization VI. Jde o pokračování známé řady, ve které máte za úkol vytvořit z malého kmene světové impérium a udržet jej po několik dekád. K tomu je třeba prozkoumávat okolí, těžit suroviny, podporovat vývoj kultury a techniky, udržovat diplomatické vztahy, případně si v expanzi vypomoct vojenskou silou. Stejně jako v pátém pokračování, i v Civilization VI je herní pole rozděleno do hexagonů. Nově však některá vylepšení nejdou dělat přímo ve městech, ale v sousedících políčcích. Jednotlivé čtvrti, které jsou rozděleny opět na hexagony, mohou získávat rozdílné bonusy, které jsou ovšem v některých případech vzájemně výlučné. Technologický strom je také limitován počáteční polohou, tedy například začne-li hráč uprostřed kontinentu, nedostane se mu všech námořních vylepšení. Nepřátelští velitelé dostali dvě role, z nichž jedna je okamžitě viditelná, ovšem vedle toho si jedou další linii, kterou hráč objeví až časem.

Na Metacritic hra dostala 88 bodů ze 100, na Steamu byli hráči přísnější a přiřkli jí kladné hodnocení v 74 % případů.

Civilization VI je k mání na Steamu za 60€.

Hitman

Další AAA peckou bylo v únoru vydání stealth akce Hitman. Zápletka je v tomto případě velice přímočará: v roli Agenta 47, který byl pro výkon svého „povolání“ geneticky upraven, se vydáváte do rozličných světových destinací a vaším úkolem je eliminace předem daného cíle. V plnění úkolu je mu dána relativní svoboda: může si vybrat, zda svoji oběť zasáhne z dálky odstřelovací puškou, zmasakruje z blízka či zda jí v temném zákoutí obtočí ocelové lanko kolem krku. K projití úrovně může hráč využít také převleků a informací od dalších osob, například televizního zpravodaje, který pravidelně hlásí, kde se vybraný cíl právě nachází.

Na Metacritic hra souhrnně získala 83 bodů ze 100, na Steamu jí opět kritičtější fanoušci dali kladné hodnocení v 71 % případů.

Hitman je nabízen přes Steam za 50€.

Torment: Tides of Numenera

Pokud vás na přelomu tisíciletí dostalo RPG Planescape: Torment, určitě se podívejte na Torment: Tides of Numenera, které má být jeho následovníkem. Na začátku hry si hráč vybere gender a roli, které jsou k dispozici celkem tři: válečník Glaive, čaroděj Nano nebo zlodějíček Jack. Tyto postavy získávají v průběhu hry další vlastnosti a vyvíjejí se s nastupujícími zkušenostmi. Díky nim může bojovat s hlavním nepřítelem jménem The Sorrow, který se snaží zničit Last Castoff, jednoho z pralidí, kterým se povedlo opustit fyzické tělo a dostat se do nového. Po projití různých světů a dimenzí nakonec hráč zjistí hlavní otázku hry: jakou cenu má jeden konkrétní život?

Podle kritiků z Metacritic si hra zaslouží hodnocení 81/100, podle hráčů na Steamu pouze z 67 % kladné hodnocení.

Torment: Tides of Numenera je ke koupi na Steamu za 45€.

Night in the Woods

Adventura Night in the Woods zaujme již na první pohled grafickým provedením. V tomto kresleném světě hráč běhá, skáče, komunikuje s dalšími postavami a i jinak objevuje Possum Springs, město obývané antropomorfními zvířaty. S nimi si jen tak pokecáte, popijete či něco zažijete a za odměnu se dozvíte jejich příběh. Zároveň se však dozvíte i další informace o městě, které jste opustili jako dítě a které se po uzavření uhelných dolů dost změnilo, hlavně však o strašlivém tajemství, které zahrnuje i záhadné zmizení vašeho starého přítele Casey.

Na Metacritic hra dostala 87 bodů, na Steamu ji však kladně hodnotilo 95 % hráčů.

Night in the Woods je k hraní dostupná přes Steam za 20€.

Letem linuxovým herním světem

Závěr

Únor nepřinesl žádnou revoluci, ale pomalými krůčky se jen na Steamu podařilo dosáhnout úctyhodného milníku 3000 her pro Linux.

Hodnocení: 100 % špatné • dobré

Nástroje: Tisk bez diskuse