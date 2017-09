Linuxové herní novinky – srpen 2017

00:01 | Jiří Komárek | Hry a zábava | 1149×

V srpnu vyšly pro Linux hry OpenMW 0.42.0, Slime Rancher, Robocraft, Fishing Planet, Sudden Strike 4, Darkwood a další. Poslední prázdninové linuxové herní novinky jsou zde.

OpenMW 0.42.0

Svobodná implementace Morrowindu OpenMW vyšla ve verzi 0.42.0. V ní se z novinek objevila implementace zvuků vody, možnost lepšího výběru pohlaví, magické střely nově vydávají světlo, světelné částice se zobrazují v náhledu hrdiny a další. Součástí vydání je samozřejmě též oprava chyb.

OpenMW je možné stahovat z oficiální webové stránky, případně z repozitářů vaší distribuce.

Slime Rancher

Slime Rancher je jedním ze simulátorů běžného života. Tedy pokud považujete za běžné, že se rozhodnete jednoho dne odejít ze Země a usadit se na vzdálené planetě jako zemědělec chovající slimáky. Toto je příběh Beatrix LeBeau, která představuje hlavní postavu hry. Kolem farmy je samozřejmě spousta běhání, krmení, hledání nových slimáků, jejich ochočování, „dojení“, prodej produktu, vylepšování farmy,…

Hra si získala srdce jak recenzentů, kteří jí na Metacritic dali 81 bodů, tak hráčů, jichž 95 % z více než 11 tisíc dalo kladné hodnocení.

Slime Rancher můžete koupit na Steamu za 20€.

Robocraft

Robocraft představuje něco, co by se dalo s jistou nadsázkou nazvat herními Transformers. Rozdíl je však v tom, že „transformaci“ provedete na začátku hry, a pak se vydáte se svým autem, letadlem, vznášedlem, lodí, tankem či chodícím robotem do bitvy. Ta se odehrává on-line, takže soupeřů je k ruce dost. Stejně tak jako druhů, neboť lze vytvářet klany až o padesáti členech.

Od profesionálních recenzentů zatím není dostatek materiálu k vytvoření souhrnného skóre, ovšem téměř sto tisíc fanoušků dalo hře na Steamu palec nahoru v 72 % případů.

Robocraft je k mání na Steamu zcela zdarma.

Fishing Planet

Po všemožných simulátorech přichází Fishing Planet: simulátor rybaření. Nejedná se však o žádný žert, hra obsahuje kvalitní grafiku, rozličné lokace i ryby. Rybích druhů je přes 72, každá má nejen vlastní vzhled, ale i chování. U lokací nelze nezmínit rozdíl nejen v klimatickém prostředí, ale též v hydrodynamice, kdy na chytání v rychlé řece využijete jinou techniku než u zrcadlícího se rybníka. Chytat můžete v různé denní a roční doby. A samozřejmě ve hře nemůže chybět porovnávání, jak velký kus jste ulovili, včetně on-line statistik.

Mezi hráči je simulátor poměrně oblíbený, 75 % hráčů na Steamu mu dalo kladné hodnocení, a to se bavíme o téměř deseti tisících lidech. Na Metacritic hra zatím hodnocení nedostala.

Fishing Planet je možné hrát zcela zdarma, platí se až za některá vylepšení.

Sudden Strike 4

Sudden Strike 4 představuje další díl série vycházející od začátku tohoto tisíciletí. V časovém prostoru se hra neposunula, stále se jedná o strategii ze druhé světové války. Změnou neprošel ani herní mechanismus, kdy se hráč opět soustřeďuje na válečnou taktiku, nikoliv na získávání surovin a stavění základny. V základní verzi jsou k dispozici tři kampaně o 20 misích. Hráč může nově budovat své velitelské schopnosti a následovat tak legendy velení druhé světové války.

Kritici hře přiřkli 77 bodů, hráči na Steamu o něco méně: kladné hodnocení hra získala v 71 % případů.

Sudden Strike 4 je možné rozehrát přes Steam za 50€.

Darkwood

Hrou, která v poslední době rozvířila klidné herní vody, je hororový survival Darkwood. Ten přišel s relativně novým herním mechanismem: během dne hráč prozkoumává temná zákoutí podzemí a večer uléhá s modlitbou na rtech za další ráno. Strach čiší ze všeho kolem, žádné strašidelné scény, kde na vás vyskočí klaun s motorovou pilou. To vše z pohledu třetí osoby.

Čím se ale tvůrci dostali do novinových článků, byl jejich příspěvek na Imgur, na jehož konec přidali odkaz na torrent s plnou hrou „…pro ty, kteří by si hru chtěli zahrát, ale nemají na to finance.“

Tento krok zřejmě přidal celé hře na popularitě a dnes ji kladně hodnotí více než 95 % hráčů na Steamu.

Darkwood lze koupit přes Steam za 14€, případně zdarma stáhnout z The Pirate Bay.

Letem linuxovým herním světem

Závěr

Linuxových her už je požehnaně, Steam hlásí přes 3500 titulů a GOG více než 700. Přesto přibývají nové, ať už se jedná o hry přímo od vývojářů nebo jsou portovány třetími stranami. Asi hlavní společnost, která se portováním zabývá, Feral Interactive, nyní na Twitteru žádá o radu, kterou hru portovat jako další. Poradíte?

Hodnocení: 100 % špatné • dobré

Nástroje: Tisk bez diskuse