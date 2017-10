Linuxové herní novinky – září 2017

Pro Linux vyšly hry FlightGear 2017.3.1, Übergame, EVERSPACE, Tooth and Tail, SteamWorld Dig 2 a mnohé další. Zářijové linuxové herní novinky jsou tu.

FlightGear 2017.3.1

Jak už to pravidelně čtyřikrát do roka bývá, svobodný letecký simulátor FlightGear vychází v nové verzi, podle data vydání označené jako 2017.3.1. Pro našince je zajímavé také jméno, které bývá vybíráno podle jednotlivých letišť, a pro tentokráte padla volba na pojmenování „Prague“. Plných detailů se dočkal model letadlové lodi USS Harry Truman, opraveno bylo vzlétání a přistávání na letadlových lodích, vylepšeny byly modely stromů a keřů ze Středomoří, dále byl vylepšen letecký plánovač Nasal, přibylo jednoduché API pro přidávání doplňků, byl odstraněn maximální limit 1000 snímků obrazovky, do AI přibyla podpora turbulencí, vylepšen byl výkon a samozřejmě nechybí ani opravy chyb.

Stahovat lze zdarma ze stránek hry nebo je možné počkat na balíčky ve vaší distribuci.

Übergame

Übergame je „svobodná/open-source realistická střílečka pro více hráčů, s různými využitími.“ Takto se alespoň představuje na svých oficiálních stránkách. Přestože se jedná o svobodný software, jde téměř výlučně o one-man show. Hra nabízí vše, co očekáváte od klasické střílečky z pohledu první osoby. Na výběr je možnost hrát jak se skutečnými zbraněmi, tak v paintballovém režimu. Realističnost hry je dávána znatelně na zřetel, takže rána do hlavy rovná se smrt. Hraje se především ve venkovních, otevřených prostorách.

Dle slov vývojáře došlo omylem k přeskočení režimu Early Access, a tak se hra dostala ven s nálepkou ostré verze. Zřejmě i proto má Übergame na Steamu kladné hodnocení pouze 53 %.

Übergame lze zdarma stahovat z oficiálních stránek hry nebo přes Steam. Zdrojové kódy jsou k dispozici na GitHubu.

EVERSPACE

EVERSPACE v sobě mixuje vesmírnou akci s rogue-like elementy. V neustále se měnícím světě se vydáte jako pilot vesmírné stíhačky do nekonečné temnoty poznávat nové a nové světy a bojovat s neustále novými nepřáteli. S časem sice rostou vaše zkušenosti a dovednosti, ovšem smrt je tak jako tak nevyhnutelná. Ta je však pouze začátkem něčeho nového. Hra je pouze pro jednoho hráče, je však možné ji hrát jak na klasickém počítači, tak i se sety pro virtuální realitu.

U kritiků na Metacritic hra dostala 79 bodů, na Steamu od hráčů 81 % pozitivních ohlasů.

EVERSPACE je k mání na Steamu za 28€.

Tooth and Tail

Vývojáři Tooth and Tail zvolili poněkud neobvyklé zasazení své real-time strategie. Nejedná se o druhou světovou válku, ani o středověk či vzdálený vesmír, ale o svět myší, ježků, lišek, krys a další havěti. Namísto tanků, děl a rytířů se do čela revolučních armád dostávají oheň sršící medvědi, tchoři s nervovým plynem či zvracející sovy. Do hry je vloženo množství vtipných momentů, což je pro tento herní žánr neobvyklé. Hrát je možné sám, on-line či na rozdělené obrazovce.

Na Metacritic vybojovala hra 82 bodů, na Steamu rovnou 88 % pozitivních hodnocení.

Tooth and Tail je možné rozehrát přes Steam za 20€.

SteamWorld Dig 2

SteamWorld Dig 2 je pokračováním oblíbené akční 2D skákačky, která rozhodně nezapře svou inspiraci v klasikách označovaných jako Metroidvania. Opět se vydáte kutat do temných dolů, získávat bohatství a nakonec porazit zlo, které by jinak zničilo svět. Jak postupujete blíže k zemskému jádru, i příšery se tam nacházející nabývají na své síle, elektrické pasti z dávné minulosti jsou čím dál tím složitější a cesty méně přímé. Ovšem na konci nejenže zničíte sílu, která terorizovala město nad dolem, ale též zjistíte pravdu o vašem dávno ztraceném příteli.

Na Metacritic hra dostala 85 bodů, na Steamu je hráči doslova milována, neboť má 97 % kladných hodnocení.

SteamWorld Dig 2 začíná na Steamu s cenovkou 20€.

Letem linuxovým herním světem

Závěr

Přestože statistiky linuxových hráčů na Steamu nějak závratně nerostou, spíše naopak klesají, dalším hráčem, který by mohl pomoct prosazení Linuxu, je Atari. Toto herní studio totiž ohlásilo crowdfundingovou kampaň na herní konzoli Ataribox, která poběží právě na Linuxu.

