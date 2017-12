Linuxové herní novinky – říjen 2017

00:01 | Jiří Komárek | Hry a zábava | 905×

Za říjen se podíváme na hry Argentum Age, Overgrowth, Niche: a genetics survival game, HIVESWAP: Act 1, Dungeons 3 a další. Říjnové linuxové herní novinky jsou tu.

Argentum Age

Nejde sice o žhavou novinku, ale Argentum Age si zajisté zaslouží pozornost. Jedná se o strategickou karetní hru, ve které se hráč snaží takticky skládat karty tak, aby se dostal se svými jednotkami do protivníkova rohu, kde jej může napadnout. K dispozici je prozatím 200 rozličných karet, které jsou, stejně jako celá hra, graficky velice dobře provedeny. Je možné hrát kampaně se silným příběhem pro jednoho hráče, nebo si to rozdat po internetu s živým člověkem. Hra je vydána pod svobodnou licencí, konkrétně GNU GPLv2. Na rozdíl od jiných her v žánru tak je k dispozici zcela zdarma, a to bez jakýchkoliv mikrotransakcí.

Argentum Age lze zdarma stáhnout z oficiálních stránek hry, zdrojáky jsou k dispozici na GitHubu.

Overgrowth

Na málokterou hru se čekalo tak dlouho jako na bojovku Overgrowth. Tento následovník Lugaru, stejnožánrové hry, byl oznámen již v roce 2008. Opět se dostanete na ostrov Lugaru, kde po pádu lidské civilizace žijí v preindustriální éře antropomorfní králíci, krysy, kočky či vlci. Zápletka se odehrává pár let po konci prvního dílu hry a vy se opět probojováváte v roli kung-fu králíka napříč ostrovem.

Hru přijalo pozitivně 74 % hráčů na Steamu, na Metacritic zatím nejsou recenze k dispozici.

Overgrowth je možné objednat na Steamu za 28€.

Niche: a genetics survival game

Niche: a genetics survival game je strategická tahová hra, v níž je vám dáno za úkol přežití druhu. Své svěřence tak musíte přetvářet takovým způsobem, aby byla jejich genetika odolná vůči predátorům, změně klimatu, nemocem, ale zároveň konkurenceschopná. K dispozici je skutečný genetický základ s se stovkou genů, které můžete různě kombinovat. Své výtvory můžete nechat žít ve čtyřech různých klimatech s rozdílným počasím, potravou, ale též predátory. Vše je procedurálně generováno, takže každá hra je svým způsobem jedinečná.

Na Steamu má hru v oblibě 90 % hráčů, na Metacritic zatím nebyla ohodnocena.

Niche: a genetics survival game je k mání přes Steam za 18€.

HIVESWAP: Act 1

HIVESWAP: Act 1 je první díl animované point-and-click adventury, která navazuje na populární webový komiks Homestuck. Joey Claire se ve věku 14 let dostane ze své rodné planety Země a svého času (1994) na nehostinnou vesmírnou planetu, která stojí na pokraji rebélie. Hra mohla vzniknout díky podpoře na Kickstarteru, na Linux se pak dostala s ohledem na velký zájem fanoušků.

Na Steamu má hra velice vysoké hodnocení, 96 %. Na Metacritic prozatím není dostatek hodnocení k vytvoření celkového skóre.

HIVESWAP: Act 1 je k dispozici na Steamu za 8€.

Dungeons 3

Třetího pokračování se dočkal strategický simulátor Dungeons 3. Koncept není nepodobný tomu z Dungeon Keeper, kdy se snažíte buďto dostat se se svým hrdinou do pevně střeženého podzemí, nebo naopak bránit útočníkům v proniknutí do vaší tvrze. K tomu je třeba budovat armádu k překonání překážek, respektive překážky tvořit. K dispozici je jak hra jednoho hráče, tak možnost hrát v kooperativním řežimu ve dvou. Novinkou pro tuto sérii je možnost náhodně generovat jednotlivé úrovně.

Od kritiků z Metacritic hra dostala 77 bodů, na Steamu ji kladně hodnotilo 93 % hráčů, což je i vzhledem k ceně dost vysoké číslo.

Dungeons 3 lze začít hrát přes Steam za 45€.

Letem linuxovým herním světem

Závěr

Pokud vás některý z titulů zaujal, zkuste si chvíli počkat na některou ze slev, která se již brzy chystá na Steamu.

Hodnocení: 100 % špatné • dobré

Nástroje: Tisk bez diskuse