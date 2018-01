Linuxové herní novinky – listopad 2017

V listopadu se objevily hry SuperTuxKart 0.9.3, Hedgewars 0.9.23, F1 2017, Hand of Fate 2, Dominions 5 – Warriors of the Faith a další. Herní novinky jsou opět zde.

SuperTuxKart 0.9.3

Po téměř roce a půl vychází nová verze 0.9.3 svobodné závodní hry SuperTuxKart. Z novinek si hned na první pohled všimnete tří nových tratí: „Cornfield Crossing“ zasazené do prostředí venkova, „Candela City“ z nočního evropského města a „Las dunas stadium“, arény pro souboje. Vylepšeno bylo několik závodních strojů, přepracováni byli maskoti Wilber, Hexley a Konqi. Nově též přibyla závodní mašina s Kiki, maskotem programu Krita. Drobnějším vylepšením je přidání světla z čelních reflektorů a kouře z výfuku. A jako obvykle, spousta drobných oprav chyb.

SuperTuxKart lze stáhnout zdarma ze stránek hry. Nově je též k dispozici verze pro Android přes Google Play.

Hedgewars 0.9.23

Od vydání poslední verze klonu hry Worms pojmenovaného Hedgewars bylo nutné čekat dva roky, než vyšla verze 0.9.23. Hlavní novinkou je nový herní režim nazvaný Battalion, ve kterém před každým kolem dostane hráč speciální sadu ježků se specifickými vlastnostmi a zbraněmi, přičemž cíl, tedy zničit nepřítele, zůstává. Přibyl též nový typ mapy „Fort mode“, jakožto i další mapy, mise, klobouky a taktéž hrobečky. Do těch lze nepřátelské ježky dostat pomocí další nové zbraně: gumové kachničky. Generální opravou prošel editor map a podpora skriptování. Novinek je daleko více, i oficiální stránky hry varují, že seznam změn je opravdu dlouhý!

Stažení Hedgewars je možné ze stránek hry, případně si můžete počkat, než se objeví ve vaší distribuci.

F1 2017

Zřejmě největší peckou v listopadu bylo vydání linuxové verze závodní AAA hry F1 2017. Na portu pracovala, jak už bývá u těchto titulů zvykem, firma Feral Interactive. Hra samotná obsahuje vše, co jsme viděli v posledním ročníku F1: 21 okruhů, 20 jezdců, 10 soupeřících týmů. Vše komentováno dvojicí David Croft a Anthony Davidson. Kromě toho hra obsahuje i historické vozy za posledních 30 let.

Na Steamu hře dalo kladný hlas 86 % hráčů, na Metacritic získala 89 bodů.

F1 2017 je možné sehnat v obchodu Feral Interactive za 55€ nebo na Steamu za tu samou cenu.

Hand of Fate 2

Pokračování, které nejenže dosáhlo úrovně původní hry, ale dokonce ji i překonalo, to je Hand of Fate 2. Herní princip této karetní RPG se neliší od prvního dílu: hráč táhne několik karet, které určí jeho následné schopnosti a výbavu. S tím je odeslán na souboj, který probíhá v reálném čase. Poté, co je souboj ukončen, se hráč opět vrací ke stolu, kde mu tajemný muž vyloží další várku karet. S postupujícími úrovněmi se vylepšují zbraně a odměny, roste však i náročnost jednotlivých soubojů.

Od hráčů na Steamu hra dostala 89 %; kritikové, jejichž hodnocení sbírá Metacritic, jí dali 80 bodů.

Hand of Fate 2 se prodává na Steamu od 28€.

Dominions 5 – Warriors of the Faith

Z Dominions 5 – Warriors of the Faith dostanete vše, co se od správné 4X strategie dá očekávát. Tento prozatím poslední díl série velmi propracovaných strategických her, ve kterých postupně získáváte až božské schopnosti, pokračuje v tradici, kdy se staráte o slávu svěřeného království. Pár změn se však najde, například souboje v reálném čase, možnost přehrát si hru, nový systém výzkumu, vylepšení pohybu figur po mapě, zobrazení sněhu na mapě a jeho účinky na pohyb jednotek a další. Na hře je vidět silné zaměření na hratelnost na úkor grafiky. Pokud tedy hledáte nejnovější 3D vychytávky, nebude Dominions 5 pro vás. Podpora Linuxu není v případě Dominions překvapením, neboť hra samotná je na tomto operačním systému vyvíjena.

Hráči na Steamu hře dali kladné hodnocení v 95 % případů, na Metacritic hra zatím nebyla hodnocena. Její předchůdci však vždy získali vysoké skóre.

Dominions 5 - Warriors of the Faith je k mání na Steamu za 37€.

Letem linuxovým herním světem

Závěr

Přestože to podle čísel na Steamu tak nevypadá, linuxovému hraní se daří lépe než kdy dřív. Strmý propad podílu hráčů s Linuxem je dán opravdu masivním zapojením hráčů z Číny, kteří používají především Windows 7; v absolutních číslech Linux i nadále roste.

