Linuxové herní novinky – prosinec 2017

Prosinec přinesl ScummVM 2.0, Finding Paradise, Opus Magnum, Bridge Constructor Portal, Sky Force Reloaded a další. Poslední linuxové herní novinky za rok 2017 jsou tu.

ScummVM 2.0

Program pro běh klasických point&click adventur ScummVM vyšel ve verzi 2.0. Nejedná se o emulátor, ovšem technicky ani o nový engine. Vše, co však potřebujete udělat, je dát programu původní herní data a on se již postará o běh hry. Podporovaných titulů je již hezká řádka, verze 2.0 k nim přidala dalších 23. Další důležitou novinkou je lepší podpora audia i videa a ovládání pomocí joysticku. Více v kompletním seznamu změn.

ScummVM lze zdarma stahovat z domovské stránky projektu.

Finding Paradise

Finding Paradise je druhý díle série To the Moon. V této adventuře dávají Dr. Rosalene a Dr. Watts svým pacientům šanci prožít druhý život. Ovšem ten se odehraje pouze v jejich hlavě a bude to tak poslední vzpomínka, která jim v hlavě utkví před smrtí, proto je tato operace možná pouze u pacientů ležících na smrtelném loži.

Na Metacritic hře vyšlo v průměru 82 bodů, na Steamu dokonce 98 % kladných hodnocení.

Finding Paradise je k mání přes Steam za 10€.

Opus Magnum

Tvůrce Opus Magnum, Zachtronics, je mezi hráči poměrně známý, neboť stojí za velice populárním puzzle SpaceChem. Opus Magnum patří do stejné kategorie her, i když herní mechanismy jsou samozřejmě jiné. V této hře pomocí dílů sestavujete stroje, které míchají různá léčiva, jedy a další látky. Vrcholem vašeho snažení je sestavení transmutačního stroje.

Na Steamu hru hráči hodnotí vysokými 97 %, na Metacritic zatím hra nemá souhrnné hodnocení, ovšem současné tři recenze zatím hovoří jasně v její prospěch.

Opus Magnum je dostupný přes Steam za 20€.

Bridge Constructor Portal

Zajímavým mash-upem je spojení FPS Portal s budovatelským puzzle Bridge Constructor v novince jménem Bridge Constructor Portal. Jak už název napovídá, půjde o stavbu mostů, ovšem tentokráte ve spojení s portály. Cílem každé úrovně, která obsahuje vždy dva rozměry, je sestavit takovou konstrukci, po které projede vysokozdvižný vozík i s nákladem. Přemisťovat se lze nejen po konstrukcích mostů, ale též skrze portály, které fungují tak, jak to známe ze stejnojmenné hry.

Na Metacritic hra dostala 77 bodů, fanoušci na Steamu jí dávají 90 % kladných hodnocení.

Bridge Constructor Portal můžete začít hrát na Steamu za 10€.

Sky Force Reloaded

Sky Force Reloaded přináší vše, co můžete od žánru shoot-em-up očekávat. Spousta nepřátel, ještě víc vystřelených kulek, lasery, vesmírné koráby a nakonec i ten finální boss. To vše v solidním grafickém provedení s možností hrát ve více lidech na rozdělené obrazovce.

Na Steamu ji hráči hodnotí v 95 % případů kladně, na Metacritic zatím hodnocena nebyla, avšak verze pro Xbox získala 85 bodů a 74 jich má verze pro PS4.

Sky Force Reloaded je k mání na Steamu za 10€.

Letem linuxovým herním světem

Závěr

Ohlédneme-li se za rokem 2017 z pohledu linuxového hráče, byl pro nás především rokem Vulkan API: od her, které jej nabídly jako jednu z možností (Mad Max), až po ty, které jedou výhradně na něm (F1 2017). K tomu je nutno přičíst vzrůstající podporu v herních enginech a za prosinec též ovladače Vulkanu AMDVLK od AMD jako open source.

