Linuxové herní novinky - listopad 2016

Přinášíme listopadové herní novinky! 0 A.D. Alpha 21 Ulysses. Widelands Build 19. Transport Fever. Planet Explorers. Deus Ex: Mankind Divided. Tyranny. Total War: Warhammer.

0 A.D. Alpha 21 Ulysses

Svobodná RTS 0 A.D. vyšla v nové verzi Alpha 21 Ulysses. Do hry přibyla poslední plánovaná frakce, seleukovská říše. Z nových herních módů je k dispozici hra na hrdiny, kdy hra končí úmrtím právě hrdiny, div světa, kdy zvítězíte podle nastavení ihned po vystavění divu světa nebo po uplynutí určeného časového intervalu, a Last Man Standing, kdy budete uzavírat rozličné aliance s dalšími hráči jen proto, abyste v ten daný okamžik přežili a pak zůstali na mapě jako poslední. Nové jezdecké elitní jednotky mohou být produkovány v perských a helénských centrech, britský crannog dokáže sloužit jako přístav i centrum města, Římané a Peršané mohou využívat chrámu zasvěceného Vestě, respektive brány zasvěcené bohyni Ištar, ke ztížení zabrání budov cizími vojsky. Jednotky lze naprogramovat na strážení, kdy budou pravidelně procházet určenou trasu a zastaví se pouze tehdy, jsou-li v dohledu nepřátelské jednotky, aby se ihned po boji vrátily zpět k původní činnosti. Z Age of Empires II byly převzaty též týmové bonusy, tzn. jisté jednotky či technologie stojí méně v závislosti na frakcích, které jsou s vámi v týmu. Div světa je nyní důležitou součásti hry, neboť jeho postavením či zajmutím se posouvají horní populační limity. Některé budovy, jmenovitě věže, je možné po postavení upgradovat na odolnější verze. Mezi všemi jednotkami a frakcemi bylo navíc provedeno celkové vyvážení. Nová verze také přináší celých 11 nových náhodných map: Středomoří, Rouen, Rudé moře, Howe Sound, kaledonské louky a útesy pro duel. Vylepšeno bylo i UI a spousta změn se odehrála pod kapotou.

Novou verzi 0 A.D. Alpha 21 Ulysses stahujte jako obvykle z domovských stránek hry.

Widelands Build 19

V listopadu vydali novou verzi též vývojáři RTS Widelands, a to Build 19. Ta po celých 993 dnech od vydání předchozího sestavení opravuje 532 chyb. Velkých vylepšení se dočkala umělá inteligence, filtrování zpráv nebo barbarská a říšská mise, přibyla nápověda ve hře i editoru, hráči mohou začínat pouze s obchodní stanicí, přibyl nový mód „Artefakty,“ jakožto i nové animace, vylepšeno bylo UI, kmeny jsou nově mezi sebou kompatibilní, rozdíly tak zůstávají pouze grafické, a mnoho dalšího. Odstraněna bylo naopak rozdělení mapy na jednotlivá podnebí, takže v jedné mapě můžeme mít poušť, mírné klima i sníh. Ze změn pod pokličkou je vhodné zmínit přechod na SDL2 a C++11.

Widelands je možné stáhnout ze stránek hry, případně si počkat, až se nová verze objeví ve vaší distribuci.

Transport Fever

Svého debutu se dočkala moderní tycoonovka Transport Fever. Tento ekonomický simulátor zaměřený na přepravu vychází ze stejné herní filozofie jako slavný Transport Tycoon, na rozdíl od něj je ale oblečen v moderním 3D hávu. Hráč začíná s budováním dopravního impéria v roce 1850 a postupně jsou doplňovány dobové způsoby přepravy, takže nakonec je možné využít nejen vlak, ale též silniční prostředky, tramvaje, lodní přepravu a ovládnout lze i vzduch za pomocí letadel. Cíl je jasný: vybudovat za těch 150 let co nejlepší infrastrukturu, převést co nejvíce zboží a hlavně na tom co nejvíce vydělat.

Na Metacritic hra nemá dostatek hodnocení na vygenerování souhrnného skóre, na Steamu ji hráči hodnotí kladně v 67 % procentech případů. Negativní hlasy se zaměřují především na nedodělanost hry, která by však mohla být teoreticky opravena v příštích vydáních.

Transport Fever se prodává na Steamu za 32€.

Planet Explorers

Tři roky od kampaně na Kickstarteru a dva roky od prvního vydání v režimu Early Access vychází sandboxová RPG adventura Planet Explorers. Jako člen posádky výzkumné lodi, která se roku 2287 vydá ze země k planetě Maria, přežijete vesmírnou bouračku a na planetě plné nehostinných tvorů se vydáte na volný průzkum, objevování neobyčejných stvoření a budování nového domova. Ve hře je možné následovat příběh, díky kterému se dozvíte něco o planetě a který vás zavede do nezvyklých míst a situací; dobrodružný mód, v němž se budete pohybovat po náhodně vytvořené mapě a doufat, že druhý den spatříte světlo; nebo budovatelský mód, ve kterém chybí nepřátelští tvorové, ovšem máte k dispozici mapu 40×40 km a neomezené množství materiálu k tvorbě dle vlastních představ.

Na hodnocení z Metacritic je stále nutné si počkat, ale hráči na Steamu hru hodnotí v 73 % případů kladně.

Planet Explorers lze najít na Steamu za 23€, k dispozici je i demo.

Deus Ex: Mankind Divided

Linuxová verze akční RPG se stealth prvky Deus Ex: Mankind Divided vyšla jen pár měsíců po ostrém vydání pro Windows. Je zasazena do dystopické budoucnosti roku 2029, kdy v Dubaji dojde k přepadení zásilky zbraní. Útok je sice odražen, ale je nutné odhalit jeho příčiny. Stopy dále vedou do Prahy, kde se odehrává další část příběhu. Vy jej musíte celý rozluštit a projít skrze zrádná zákoutí, rozmyslet se, kdy vyřešit spor sociální interakcí, kdy bojem a kdy sporu předejít tichým odstraněním nepřítele.

Na Metacritic hra získala hodnocení 83/100, ovšem fanoušci na Steamu jsou již přísnější a kladně ji hodnotili pouze v 64 % případů.

Deus Ex: Mankind Divided lze pořídit přes Steam za 50€.

Tyranny

V RPG Tyranny nejde o zápas dobra se zlem, neboť zlo již dávno zvítězilo. A vy jste jeho součástí a jako tyranův pomocník máte moc nad značnou částí země. K čemu ji využijete? Jako nástroj inspirace a stability, strachu nebo se pokusíte získat více moci pro sebe? Příběh čistě pro jednoho hráče vás provede skrze nespočet voleb, přitom budete určovat osud nejen svůj, ale též budoucnost mnoha svých poddaných. Bitvy jsou vedeny v reálném čase s možností hru přerušit a další postup si dopředu promyslet.

Na Metacritic hru hodnotí 83/100, na Steamu v 88 % případů kladně.

Tyranny je k mání na Steamu za 42€.

Total War: Warhammer

Pro linuxové hráče je jistě potěšující zprávou vydání mixu tahové a real-time strategie Total War: Warhammer. Hra nás vnáší do fantazy světa, ve kterém je na výběr budování impéria za jednu ze čtyř ras: lidé, upíři, trpaslíci nebo zelenokožci, tj. skřeti a goblini. S nimi pak tahovým stylem budujete impérium. Při získání dostatečného vojenského sebevědomí se můžete vrhnout do válčení, bitvy pak probíhají v reálném čase. K dispozici je hra pro jak jednoho, tak více hráčů. Bohužel, ta druhá varianta funguje jen a pouze s dalšími hráči používající Linux.

Od kritiků hra dostala slušných 86 bodů, mezi hráči si získala příznivce v 68 % případů.

Total War: Warhammer stojí na Steamu 60€.

Letem linuxovým herním světem

Závěr

Velké tituly věstí příchod Vánoc, na které se připravují jak herní vývojáři, tak i herní obchody: Steam v poslední době zavedl povinnost používat pouze snímky obrazovky přímo z her, a také změnil systém hodnocení, které kvůli podvodům obsahuje pouze recenze uživatelů, kteří hru koupili na Steamu. GOG zase nově nabízí možnost stáhnout si hru bez DRM, pokud ji uživatel již má zakoupenou na konkurenčním Steamu.

