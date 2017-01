Linuxové herní novinky – prosinec 2016

Pro Linux vyšly hry The Dwarves, SHENZHEN I/O, War Thunder, Orwell, Her Majesty's SPIFFING, Shadow Tactics: Blades of the Shogun, Quern – Undying Thoughts a mnohé další. Poslední linuxové herní novinky roku 2016 jsou tu.

The Dwarves

Na náměty stejnojmenného fantasy románu vyšlo taktické RPG The Dwarves. Spolu s pár hrdiny se vydáte zachránit Skrytou zemi, která je ohrožována stvůrami ze Země za horami. 15 hratelných hrdinů, každý s jinými schopnostmi, se může postavit hordě skřetů, elfů či temných mágů a pomocí jedinečné strategie je porazit. Postupně se tak dostává skrze vlastní zemi až k vítěznému konci. Bitvy se odehrávají v reálném čase a hráč v nich stojí většinou proti silné přesile. Vznik hry byl umožněn kampaní na Kickstarteru, kde se na ni vybralo více než 300 tisíc dolarů.

Na Metacritic hra získala 63 bodů ze sta, na Steamu ji kladně hodnotí 73 % hráčů.

The Dwarves se dají koupit na Steamu za 40€.

SHENZHEN I/O

SHENZHEN I/O je cokoliv, jen ne obvyklá hra. Popis hry mluví snad za vše: „Vytvářej obvody, piš kód, RTFM.“ O nic víc ve hře skutečně nejde. Vaším úkolem je spojovat dohromady plošňáky, psát k nim kód v assembleru a kochat se výsledky. Ty zpracováváte pro firmu 深圳龙腾科技有限公司, která sídlí v „hlavním městě hardwaru“, Šen-čenu. K dispozici máte jak schémata, tak diagramy a i již zmíněný manuál.

Na Metacritic hra zatím nezískala dostatek hodnocení pro souhrnný přehled, ale na Steamu ji má v oblibě 97 % uživatelů.

SHENZHEN I/O lze pořídit na Steamu za 15€.

War Thunder

Linux se vydáním portu War Thunder dočkal jedné opravdu masivní on-line hry. Ta je zasazena do období okolo druhé světové války a hráč se ocitne uprostřed důležitých bitev této éry, počínaje španělskou občanskou válkou přes již zmiňovanou druhou světovou až po válku v Korei. Bitvy jsou až na výjimky zasazeny do reálného prostředí a tomu odpovídá i zapojení pozemních, leteckých či námořních jednotek. V počtu zapojených letadel se hra dokonce dostala i do Guinnessovy knihy rekordů, když se v roce 2013, kdy byla hra ve fázi beta, bitvy účastnilo 303 letadel.

Na Metacritic u hry visí hodnota 82, u Steamu ji hráči hodnotí téměř shodně, v 83 % případů kladně.

War Thunder je možné začít hrát přes Steam zcela zdarma. Pokud však máte chuť, je možné si přikoupit různé výhody.

Orwell

Ze zcela jiného soudku je hra Orwell. Již jméno autora, který psal o totalitních společnostech, dává tušit zaměření hry. V této adventuře budete roli Velkého Bratra zastávat vy. Poté, co vláda vyvine program na získávání on-line dat a jejich spojování s dalšími odposlouchávacími metodami, je na čase začít program testovat. Příležitost se naskytne brzy, když v hlavním městě dojde k teroristickému útoku, a vy tak začnete sledovat a získávat informace o potenciálních pachatelích. Ovšem sběr dat, často o věcech, o kterých neví ani nejbližší sledovaných, dá po čase vzniknout více otázkám než odpovědím.

Od kritiků na Metacritic hra získala 75 bodů, hráči ji však hodnotí kladně v 94 % případů.

Orwell je k dispozici na Steamu za 10€.

Her Majesty's SPIFFING

Humorná adventura reagující na události v současném světě je hra Her Majesty's SPIFFING. Po událostech roku 2016 se britská královna začala cítit izolovaně. Zjistila totiž, že sláva Velké Británie je pryč a ostatní státy se s ní přestávají bavit. Rozhodla se tedy, že vrátí impériu starý lesk a slávu, a vytvořila vesmírnou misi, které dala za úkol navštěvovat planety ve vesmíru, čímž vzniká nárok na jejich vlastnictví a zařazení do Galaktického britského impéria. Hlavním hrdinům v cestě nestojí jen jejich klaustrofobie a porouchaná mikrovlnka, ale též další rivalové, a to včetně nejhoršího nepřítele, jaký kdy existoval: Francie!

PC verze hry zatím nemá dostatek hodnocení, ovšem verze pro PS4 získala na Metacritic 74 bodů. Na Steamu hra bodovala v 88 % případů.

Her Majesty's SPIFFING je možné pořídit na Steamu za 19€.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Real-time taktická akční hra Shadow Tactics: Blades of the Shogun vás zavede do země vycházejícího slunce na počátku novověku. V období Edo, kdy se po letech války konečně objevil šógun schopný vést zemi, se vynořil tajemný válečník Kage-sama podkopávající křehký mír. Ke službám je tedy povolán samuraj Mugen, který si najde další čtyři společníky, se kterými se vydá hledat tajemného Kage-sama. Jsou však chyceni do léčky, kvůli které se dostanou do vězení, ovšem zároveň se dozví hrozné tajemství. Celý příběh, až po konečné rozuzlení, je možné dohrát kombinací taktického skrývání se, sabotáží, špionáže a vražd. Vzhledem k početní převaze a rozdílné povaze zadaných úkolů je důležité kombinovat taktiku jednotlivých postav.

Na Metacritic najdeme u hry hodnocení 83, na Steamu si hru oblíbilo dokonce 97 % hráčů.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun je možné začít hrát přes Steam za 40€.

Quern – Undying Thoughts

Příběh puzzle adventury Quern – Undying Thoughts není na první pohled příliš nápaditý: po přistání na ostrově se portál, kterým jste přišli, zavře a není cesty zpět. Vám nezbývá nic jiného, než objevovat svůj nový domov a zkoumat jeho současnost i minulost. K dispozici jsou rozdílné rébusy, jejichž vyřešením se hráč dostane zase o kousek dál. Quern – Undying Thoughts nabízí však nejméně dvě věci, které jinde jen tak nenajdete. Tou první je vizuální podoba, která hře dodává specifickou atmosféru. Tou druhou je systém řešení rébusů: zatímco běžně jde jen o po sobě jdoucí události, tady na sebe jednotlivá řešení navazují a hráč tak musí uvažovat o svých rozhodnutích jako celku. Tímto získává hra na komplexnosti.

Na Metacritic pro hru zatím není dostatek hodnocení, v případě Steamu hra boduje u 93 % hráčů.

Quern – Undying Thoughts je k mání přes Steam za 23€.

Letem linuxovým herním světem

Závěr

Přestože linuxový Ježíšek nebyl letos až tak moc štědrý, během celého roku 2016 vyšlo jenom na Steamu pro Linux více než tisíc her. Pomalu, ale jistě se z Linuxu stává zajetá herní platforma. Na pořádný rozjezd díky SteamOS se však stále čeká.

