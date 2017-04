Twibright Registrator: fotografie v šeru bez stativu 2

7.4. | Karel Kulhavý | Návody | 2392×

Vyjmenujeme si tipy a prostředky, pomocí kterých získáme sérii fotografií, která je co nejlépe zpracovatelná programem Registrator.

Optický stabilizátor obrazu. Umožní nerozmazanou fotografii z ruky při delší expozici. Ze zkušenosti a doslechu bych řekl, že bez stabilizátoru je nerozmazaná expozice při 1/30 s, se stabilizátorem možná 1/15 s nebo 1/8 s.

Opření. Například ramenem o zeď nebo dveře, v podřepu se můžeme opřít lokty o nohy.

Vyřazení rozmazaných fotografií. Po stažení fotek z foťáku tyto projdeme a viditelně rozmáznuté (strhnuté) fotky smažeme. Toto nás bude stát čas a duševní námahu, proto si zvolíme, zda pečlivou fotografií těmto vadám radši předejdeme.

Mačkání spouště uvolněným, pomalým způsobem. Vyvarujeme se křečovitého, náhlého stisku, neboť ten spíš pohne celým aparátem.

Nastavení vysokého ISO. Místo „auto“ nebo 80 dáme 800, 400, 200 atd., abychom dosáhli expozičního času dostatečně krátkého k nerozmazané fotografii.

Vyvarujeme se nastavení zbytečně dlouhého expozičního času.

Pokud ISO nestačí, nastavíme sníženou expozici.

Pokud snížená expozice stále nestačí, můžeme použít jako obezličku tzv. bracketing funkci. Aparát vyfotí 2 nebo 3 expozice, jednu s nižší expozicí, druhou s vyšší. Ty s vyšší můžeme zahodit a použít jen tu nižší expozici.

Můj aparát má funkci „high sensitivity“, která se snaží dosáhnout krátké zašuměné expozice, a tu pak masivně softwarově filtruje algoritmem na odstranění šumu, který by se podle mého měl spíš jmenovat algoritmus na odstranění detailu. Tento režim aparátu se pro naši práci nehodí.

Funkce opakovaného focení, nejlépe nekonečný počet, ale i krátká série ušetří čas. Ušetří i akt stisku spouště, který může potenciálně rozmazat.

Nevíte-li, kolik snímků, doporučuji základní hodnotu pro neportrétní fotografii 25. Velikost šumu, měřená jako střední kvadratická odchylka od ideální hodnoty pixelu, klesá pouze s druhou odmocninou počtu snímků. Tedy zvýšením o 15 fotografií z 10 na 25 se šum zmenší o 37 procent, zatímco zvýšením o stejných 15 fotografii z 25 na 40 se sníží jen o 21 procent. Nejrazantnější nárůsty kvality v porovnání s počtem nafocených fotografií zažívá člověk u malého počtu fotografií. 25 snímků má pětkrát menší šum než snímek jeden.

V případě portrétu požádáme oběti nezvyklé fotografické metody, aby vydržely bez hnutí, a to i bez pohybu v obličeji, a doporučuji tak 2-5 snímků, nejlépe nastavením aparátu na rychlý dávkový režim (burst mode).

Pokud má snímek popředí, snažíme se během focení nekymácet. Opět, uvědomělý pevný rozkročený postoj, opřený sed, zapření se o nohy v dřepu nebo opření se o nějaký předmět v tom může pomoci.

Úvaha, proč je program Registrator užitečný zejména v dnešní době

Fotografie se během svého vývoje za téměř dvě století své existence posunula ve svém charakteru. Zatímco v začátcích byla sváteční záležitostí, kdy fotografovaní museli držet dlouhé minuty nehybně, případně i s opěrkami hlavy, ve 20. století se stala spotřebním zbožím. Film ale stále stál peníze, a tak byl fotograf motivován s ním zbytečně neplýtvat a hledět, aby byly zajištěny výhodné světelné podmínky. S nástupem digitálních fotoaparátů fotografie zmasověla ještě více a zábrany fotografovat se snížily.



Hlavní paluba 42,5metrové nákladní plachetnice Amsterdam, která bourala v Lamanšském průlivu 26.ledna 1749 na své první plavbě do Indonésie, kterou Nizozemí vykořisťovalo jako kolonii. Na osmiměsíčních cestách Amsterdam – kolem Afriky – Indonésie přivezly tyto lodě 2,6 miliónů tun zboží z Asie v režii první nadnárodní megakorporace VOC, založené 1602. Na cestě tam 240 mužů a náklad cihel, zbraní, stříbra a zlata, na zpětné cestě 70 mužů a náklad koření, textilu a porcelánu. Foceno DMC-TZ1 bez stativu v silném a nerovnoměrném šeru.

Zdroj: Karel Kulhavý via Wikimedia Commons (GFDL, CC-BY-SA)

V poslední době se ovšem s fotografií roztrhl pytel: ze stále relativně nepraktických jednoúčelových digitálních fotoaparátů se kamery technicky dobrých parametrů dostaly do spotřebních a relativně cenově dostupných mobilů, které lidé stále nosí s sebou. Člověk má pak šanci fotografovat cokoliv, co ho zaujme, a také to dělá, jak vidíme ze záplavy fotografií na sociálních sítích. A pro fotografii je to nová výzva: běžný člověk nežije neustále v optimálním osvětlení, a spousta zajímavých věcí může být vidět za šera. Montáž na stativ může být nepraktická v kontextu mobilního telefonu nebo digitálního fotoaparátu nošeného s sebou za účelem příležitostného snímku.

V příštím díle dokončíme úvahu a začneme požadavky a návodem na instalaci programu.

