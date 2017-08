Týden na ScienceMag.cz: Krmení černých děr

včera 23:55 | IT novinky

Po téměř 3 měsících od vydání třetího čísla publikoval Michal Špaček na svých stránkách čtvrté číslo newsletteru věnovanému bezpečnosti, bezpečnému vývoji převážně webových aplikací a bezpečnosti uživatelů. Jedná se současně o číslo poslední: "Nepíše se mi to lehce, a trvalo to, než jsem to ze sebe dostal, ale tohle je poslední newsletter v této podobě. Ani jsem ho nestihl pojmenovat a už jsem ho zabil. Nezbývá mi tolik času, abych každou událost, novinku a změnu v prohlížeči detailně popisoval tak, jak bych v newsletteru chtěl, mrzí mě to".