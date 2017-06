×

Webovému editoru Thimble od Mozilly se po čase dostalo úprav a nových funkcí . Na rozdíl od JSFiddle nebo CodePen se Mozilla zaměřuje na úplné začátečníky a výuku HTML, CSS a JavaScriptu. I proto je třeba Thimble přeložený do mnoha jazyků a částečně také do češtiny.

Po téměř 13 měsících vývoje od vydání verze 5.24 byla vydána nová stabilní verze 5.26 programovacího jazyka Perl . Do vývoje se zapojilo 86 vývojářů. Změněno bylo přibližně 360 tisíc řádků v 2 600 souborech. Novinky a změny v podrobném seznamu [ Hacker News ].

Node.js Foundation, oficiální projekt konsorcia Linux Foundation, oznámila vydání verze 8.0.0 otevřeného multiplatformního prostředí pro vývoj a běh síťových aplikací napsaných v JavaScriptu Node.js ( Wikipedie ). Verze 8 se v říjnu stane novou aktivní LTS verzí. Podpora je plánována do konce roku 2019.

Společnost Valve aktualizovala přehled o hardwarovém a softwarovém vybavení uživatelů služby Steam . Podíl uživatelů Linuxu aktuálně činí 0,81 %. Nejčastěji používanou linuxovou distribucí je Ubuntu 16.04.2 LTS 64 bit. V katalogu této distribuční platformy je aktuálně 3 520 her pro SteamOS a Linux.

I když se dnes přehrávání videa čím dál více přesouvá do specializovaných zařízení, jakými jsou třeba chytré televize, a rozmáhají se streamovací služby, jedná se stále o jednu z nejčastějších aktivit, které uživatelé na osobních počítačích provádí. V článku Přehrávače videa pro Fedoru jsou představeny přehrávače dostupné nejenom uživatelům Fedory.

Mark Shuttleworth před dvěma měsíci oznámil ukončení investic do grafického uživatelského rozhraní Unity 8. Záhy nato vznikl komunitní fork Unity8org , jenž byl následně přejmenován na Yunit . Vývojáři Yunitu oznámili, že připravili balíčky pro testování Yunitu na nestabilním 64bitovém Debianu.

Reichsarbeitdienst jde do akce

včera 18:53 | Přečteno: 217× | Zahraničně politické školení a průprava | poslední úprava: včera 19:47

Tentokráte už na ostro a bude stát na pevném základě a nerozborné jednotě soudružských evropských národů.

Toliko stručně na úvod z tiskové zprávy Nejvyššího orgánu. Mě ovšem nezajímají ani tak oficiality orgánů, ale napadlo mě, jak asi bude vypadat ideální soudruh/žka kandidát/ka pro výkon tak důležitého povolání? Zhulenců z Kliniky až tak moc celkově není, odkud vyloví soudruzi náboráři ze ziskových neziskovek ideální arbeitery? Kromě nezaměstnaných si nedovedu představit, že může jen tak člověk opustit zaměstnání (či studium) na rok a více, když ho Říše a Vůdkyně povolá do Reichsarbeitdienstu. To by mě fakt zajímalo.

Ale vem to čert, to jsou malicherné otázky. Důležité je, že už můžeme klidně spočinout na lůžku, neb na hranicíchGroßdeutsches Reichu budou bdít multikulturní oddíly Reichsarbeitdienstu. A to se mi na tom právě líbí, jak Evropská uhnije včasně a nekompromisně řeší nelegální migraci. Nyní už konečně mohu klidně spát a vy také.

100 tisíc angažovaných mládežníků SS (sborů solidarity) Merkeljugendu není vůbec málo. Tady se sice nabízí pojmenování Junckerjugend, ale opravdu si nemyslím, že tento paňáca, který se ledva udrží na nohou skutečně o něčem rozhoduje. Řekl bych také, že pracovní náplň Euroreichsarbeitdienstu porušuje zákony samotného Großdeutsches Reichu a i jednotlivých protektorátů. Nebo vyšla novelizace zákonů a napomáhání nelegální migraci je v r. 2017 už legální?

Využívání angažované mládeže je velmi markantním znakem všech diktatur. Evropská uhnije tímto počinem udělala další rázný krok tímto směrem.

Obrazová příloha

Reichsarbetdienst 1935+ (zdroj lovecpokladu.cz)

Reichsarbeitdienst 2017+

(zdroj EuropäischeJugend https://twitter.com/EuropeanYouthEU)

Mladá soudružka Reichsarbeitdienstu

pracuje na multikulturizaci Říše.

Na snímku vidíme syrské běžence z rovníkové Afriky.

(zdroj EuropäischeJugend https://twitter.com/EuropeanYouthEU)

Hodnocení: 0 % špatné • dobré

Anketa

Chystáte se narukovat do SS Reichsarbeitdienstu? a) ano, leč budu obyčejným vojínem (Vormannem) ( 8 % )

b) ano, a budu lagerkommandant/ka Oberfeldmeister ( 17 % )

c) ne už jsem stará páka je mi přes třicet ( 58 % )

d) o existenci Reichsarbeitdienstu zatím nemám ani tušení ( 17 % )

Celkem 12 hlasů



