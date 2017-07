×

Windows 10 - odpor je marný

dnes 00:31 | Přečteno: 252× | windows | poslední úprava: dnes 07:43

Windows 10

Důvodů, proč upgradovat je mnoho, proč zůstat u staršího OS moc není.

Vynořilo se spousta lidí, ve kterých budí odpor vzhledem a odpor šmírovacími nástroji. Je to reál, nebo jen subjektivní pocit bez opodstatnění?

Vývoj musí jít kupředu

Linuxový svět to moc dobře zná, vývoj jde kupředu, nikdo se moc nezdržuje u starších verzí. Výjimkou jsou asi dvě firmy, co délkou supportem mohou konkurovat MS. Těmi je RHEL (10 let + možno si připlatit na další roky) a Suse (10 - 13 let). Donedávna měl Debian support rok po vydání další verze, dnes je to 5 let. Windows 7 má lifecycle 5let feature + 5 let security (+ možno si připlatit za další). Na tomto poli má MS trochu výhodu, protože i na starých Win lze bez drbání provozovat aktuální sw.

Stačí se podívat, jak velký vývoj je v linuxu. Jak se spousta věci přepisuje, nasazují nové API atd. Nic z toho se moc nebackportuje. Kdo toto zná, nemůže se MS divit, že do nekonečna neudržuje Win7.

Velký problém : GUI

Kolikrát se přepisovalo KDE? Kolikrát se přepisovalo Gnome? Vývoj grafických toolkitů jde kupředu a jednou za čas se dá dostat do fáze, kdy je jednodušší vše přepsat, než postupně překuchávat nějakou starou věc. Osobně si myslím, že tým KDE to dohnal až do absurdity, ale skoro každé složitější prostředí v linuxu to potkalo. O Windows člověk slýchá šílené věci, hlavně, co se týče vývoje na slepo, kdy programátor něco kódí a nemá k dispozici pořádný debug a čeká, až to nějaký Ind otestuje a pošle mu error chybu. Kdysi jsem četl hororové scénáře, co obnášelo vytvořit blbé tlačítko v GUI. Osobně se tedy nedivím MS, že se pustil do přepisování grafického rozhraní. Přecijen, stále v něm jsou prvky z WinXP, je až neuvěřitelné, jak dlouho to MS udržel v provozu. Samozřejmě se vyrojí spousta otázek, proč to MS nepřepsal a nenechal look naprosto stejný jako u W7? V takovém případě se také ptejte, proč to tak neudělali lidi z KDE, Gnome apod. Mně osobně mi třeba přijde vzhled stejný, nemám problém se tak malé změně přizpůsobit.

Proč né Directx 12 ve Win7

Máme zde skupinku lidí, kteří nechápou, proč není Dx12 ve Win7 a podezřívají MS z toho, že to dělá naschvál, aby všichni přešli na W10. Dx12 je vázáno na nemálo věcí a s nemálo API v systému počítá, stačí se podívat na vývoj kolem WDDM (MSDOC - WDDM). Neříkám, že není v síle MS to backportovat do W7, ale otázkou je, proč by to dělal? Proč by měl dedikovat nemálo vývojářů, aby udělali backport do 8 let starého OS? Kdo by tohle z vás dobrovolně dělal?

Windows 10 jsou strašný šmírák

Samozřejmě, spousta šmírovacích věcí nejde vypnout, když se zapne kamera, tak windows 10 vytvářejí traffic do netu (= posílají fotku z kamery), dále posílají stisky kláves a spousta dalších věcí.

Zřejmě většina těch mystifikací přišlo odsud :

Analýza Windows 10: Ve svém principu jde o pouhý terminál na sběr informací o uživateli, jeho prstech, očích a hlasu!

Kde je reál celkem pěkně sesumíroval před dvěma roky Root :

Windows 10: analýza probíhající komunikace.

Popis Telemetrie od MS viz :

Configure Windows telemetry in your organization.

Dále se objevili zprávy o tom, že MS v případě svých serverů ignoruje hosts. Nechápu, v čem zastánci Win7 vidí problém. Že MS nespoléhá na DNS a někde má vedený seznam core IP? Nevidím na tom nic špatného.



Kromě výše zmíněného stále fungují klíče v registrech pro omezení telemetrie a taktéž se o nějaké části starají samostatné služby, které lze vypnout/zakázat.

Kdo se tím nechce moc zabývat, může k tomuto účelu použít OSS nástroj : DisableWinTracking

Mně osobně přijde, že Win10 ve finále odesílají stejné informace, jako běžný android telefon s google účtem s tím, že není problém to trochu více omezit. Neříkám, že je to v pořádku, osobně nemám rád odesílání jakýchkoli informací, ale spíše poukazuji na to, že kolem této problematiky vznikla jedná velká nafouknutá bublina.

Nejdou zakázat aktualizace

Občas se také objeví názor, že Win10 jsou špatný, protože jednak nejde při aktulizaci vybírat, které chceme a u edice home nejdou ani vypnout a vše se dělá automaticky. Tito argumentéři většinou patří mezi sortu lidí, kteří instalují base systému a pak vypínají aktulizace, protože ty jim zpomalují PC. To ovšem ale není nejhorší, nejhorší na tom je, že to samé radí po různých fórech BFU uživatelům. Takoví borci pak většinou pracují pod admin účtem a ještě všem radí i vypínat UAC. Není se pak čemu divit, že takové stupiditě chce MS předejít a eliminovat jí, co nejvíc to lze. A já s tím naprosto souhlasím. Nevidím smysl v neaktulizování systému z obavy, že některý update může něco posrat. To se samozřejmě stát může, žádný systém není dokonalý, ale to přeci není důvod k tomu, abych aktualizace vypínal.

A tady nastává další fáma, kdy někdo argumentuje, že nejde zakázat dílčí aktualizace (např. v případě problémů). Jednak, když nastane problém, tak MS většinou update zase stáhne z webu. Dále lze takový update stále bez problémů odinstalovat a pokud jej MS z WU nestáhne, lze jej i zakázat pomocí : Show or hide updates (wushowhide.diagcab), který za tímto účelem MS zpřístupnil.

Nejdou zakázat aktualizace driverů

Osobně jsem se setkal s tím, že to kdysi na W7 dělalo bordel u tiskáren. U Win10 jsem na problém nenarazil, ale je to fáma, že nejdou vypnout aktualizace driverů, viz :

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DriverSearching] "SearchOrderConfig"=dword:00000000

Nebo pokud má někdo jen problém s tím, že se mu přelévá jeden driver tím z WU, který moc dobře nejede, tak na to má MS KB :

How to temporarily prevent a driver update from reinstalling in Windows 10

Na pár místech jsem nahrazoval driver grafiky a nikdy mi to windows update nepřelil. Tedy za předpokladu, že neměl u sebe novější verzi driveru. Každopádně narazil jsem na týpka na netu, který tvrdí, že se mu to děje s ovladači na zvukové kartě a možná ještě s něčím. Taktéž tvrdí, že výše uvedené postupy nefungují (zkoušeno naposledy na buildu 1607). Takže ve finále těžko říci. Zajímalo by mně, zda s tím má někdo jiný zkušenosti.

Změny v motoru

Spousta lidí řeší jen vzhled a to, že W10 nemají naprosto stejnou nabídku start jako W7. Viděl jsem spoustu obyčejných uživatelů, kterým je to naprosto fuk a nemají problém se přizpůsobit. Pak existuje sorta ortodoxních staromilů, kteří nadávali při přechodu z WinXP na Win7 a teď stejným způsobem obhajují Win7 a nadávají na Win10. Ok, takových křiklounů se zbavit nedá, ani je nejde nijak uspokojit, i když třeba v případě nabídky start existuje milion alternativního sw, který to řeší a má různé další vychytávky (osobně nepoužívám). Každopádně tito lidé vidí jen změněnou ikonku a nadávají, jejich program tam jde spustit stejně jako na W7, tak proč přecházet? Těch spoustu změn v core systému si ale nikdo nevšímá, většinu je jen zajímá, jak to vypadá a víc to neřeší.

Co mají Windows 10 oproti starším verzím?

Nějaký výběr zde :

tak už jen ladění kernelu a škálování výkonu je jasná věc + lepší podpora nového hw

zase o něco lepší zabezpečení systému, kdy přibyly další prvky ochrany a ty původní se vylepšily (ať už jde o AV, FW, tak i UAC)

poradí si líp se 4k a umí dobře škálovat obraz (dpi), oproti W7 mnohem lépe, jedinou výjimkou jsou staré app (některá stará konfigurační udělátka jako mmc konzole atd., to MS postupně přepisuje a nakonec to asi dropne)

přenositelnost systému mezi různým hw (u Win7 je to problém, dost často to nerozdejchá, obzvláště v případě bez sysprepu), win10 se v tomto chová naprosto korektně a není problém

automaticky si stáhnou drivery z netu na všechny základní věci, člověk je naladí a hned má použitelnou grafiku, zvuk aj. věci. To značně usnadňuje instalaci méně zkušeným uživatelům a člověk nemusí ztrácet čas hledáním driverů na stránkách výrobce a může pak jen přeinstalovat to, co ho zajímá (typicky jen drivery na GPU kvůli hrám)

zase o něco více použitelnější explorer a správce úloh (nice featurka je statistika zatížení hdd a aktuální datový tok přes síťovky atd.)

podpora ReFS (bohužel stále jen pro storage, nikoli pro systém, ještě spousta věcí chybí, ale je to produkčně použitelné, Veeam na tom třeba staví)

zase o něco použitelnější web prohlížeč, i když je to samozřejmě částečně sporné

dají překvapivě dobře ovládat i tapáním, kdo má tedy notebook s odpojitelnou klávesnicí, tak základní ovládání přes dotyk je plně ok (osobně vyzkoušeno a mile mně to překvapilo) + možnost využít "tablet mode", někdo ale tvrdí, že na Win 8.1 to bylo lepší

zase o něco rozumnější interface správce sítě (vpravo dole u hodin se dá o něco snadněji připojovat k wifi, tunelům a konečně to umí managovat i 3G/LTE modemy), prostor pro zlepšení tam samozřejmě ještě je

integrovaný balíčkovací systém, sice jen pro aplikace a né pro systém, ale i tak je to pokrok, hlavně propojení s OSS čokoládou (chocolatey)

u cmd konečně jde měnit velikost okna jedna dva

možnost částečně provozovat linuxové prostředí, zatím jen konzoli a jen částečně, ale začíná to být použitelné

podpora ploch (i když bitostně nesnáším ten efekt přechodu, ale jelikož mám W10 jen na servisním ntb, tak nepoužívám)

Windows 7 podporuje jen smb 2.1, Windows 10 podporuje 3.1.1, což je zase fcema úplně někde jinde

ve většině případů jsou na tom W10 s náročností na hw lépe, jak W7, ale výjimky se najdou, hlavně u hodně slabého hw (1x core a slabý disk), u rozumného většinou pozoruji lepší plynulost s W10 (2x core, 2GiB ram), ale i tady narazím občas na výjimku a nepřišel jsem na důvod

rychlejší start i vypnutí a docela dost spolehlivé usínání/probouzení na velké škále hw

nemá problémy s bobtnáním winsxs jako W7

lepší podpora ipsecu

podpora 802.11r, 802.11k, 802.11v

konzistentnější GUI v tom smyslu, že s Vistou přibyl další look, s Win8 přibyly metro app (takže GUI XP + W8 + Metro) a u Win10 se přepisuje starý GUI do úplně nového(teď už je pracovní prostředí kompletně přepsáno a jen konfigurační nástroje nejsou plně přepsány) a dochází k lepší integraci metro app s desktop GUI

herní režim, který slibuje přidání hře větší priority

lock screen podporuje různé notifikace

blue screen má QR kód, i když tak jako tak jsou tyto informace většinou k ničemu

definování "active hrous" u windows update

vývojáři driverů budou asi také o něco šťastnější (Kernel-Mode Driver Framework (KMDF), User-Mode Driver Framework (UMDF) 2, Windows Driver Model (WDM). Windows Driver Kit (WDK))

s nadcházejícím buildem má dojít k částečné integraci s androidem

bitlocker je konečně i v Pro edici (v kombinaci s možností vynuceného ukládání obnovovacích klíčů do Active Directory, je to velice šikovné pro firemní notebooky)

Samozřejmě mají W10 i nějaké nevýhody jako např. :

rollup systém, ze kterého lze přejít na LTS jen u enterprise edice, bez toho to pro desktop není taková rána, ve firmě je to horší, ale dá se oddálit upgrade, takže to zas tak zlé není

přechod na další build žere hodně místa, což u ssd, kde lidi jedou na doraz, může být problém stejně jako u různých tabletů s malým emmc uložištěm

přechod na další build je časově náročný, což MS slibuje značně zlepšit v dalším buildu

migrace uživatele do AD není úplně easy jako u W7, jelikož metro app s tím mají značný problém a dost věcí ve W10 je jako metro app

ze začátku problém s AD a politikama, teď už to tak horké není

zbytečně moc předinstalovaných app a zaplavená nabídka start

zbytečně moc invazivní onedrive

při tahání update to sežere celou linku, mělo by to řešit zapnutí limitu pro BITS EnableBITSMaxBandwidth, nebo kdo používá WSUS, tak může na něm WSUS - download limit

Závěr

Zápisek vznikl za účelem ukázat, že obavy z přechodu z W7 na W10 jsou založeny na fámách, kteří si vycucali z prstu nějací konspirátoři. Neříkám, že je MS hodný a měli bychom na něj migrovat, to vůbec ne. Říkám, že kdo věří W7, tak nevidím důvod, nevěřit W10 a nevyužít některé jeho featurky a možnosti. Osobně stále zůstávám primárně na linuxu, ale chápu, že to pro spoustu lidí z různých důvodů není. Tyto lidi migruju na W10 a pokud jsem je z dob minulých nezasimiloval na uživatele, tak jim vnucuji práci pod userem s admin účtem bokem jen pro nutné zásahy. Zatím jsem nenarazil na nějaký problém a uživatelé si neměli problém zvyknout.

