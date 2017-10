×

Greg Kroah-Hartman informuje na svém blogu, že do zdrojových kódu linuxového jádra bylo přidáno ( commit ) prohlášení  Linux Kernel Enforcement Statement . Zdrojové kódy Linuxu jsou k dispozici pod licencí GPL-2.0. Prohlášení přidává ustanovení z GPL-3.0. Cílem je chránit Linux před patentovými trolly, viz například problém s bývalým vedoucím týmu Netfilter Patrickem McHardym. Více v často kladených otázkách ( FAQ ).

Cílem Social Good Hackathonu , který se uskuteční 21. a 22. října v Brně, je vymyslet a zrealizovat projekty, které pomůžou zlepšit svět kolem nás. Je to unikátní příležitost, jak představit nejrůznější sociální projekty a zrealizovat je, propojit aktivní lidi, zástupce a zástupkyně nevládních organizací a lidi z prostředí IT a designu. Hackathon pořádá brněnská neziskovka Nesehnutí .

Příspěvek na blogu otevřené certifikační autority Let's Encrypt informuje o začlenění podpory protokolu ACME (Automatic Certificate Management Environment) přímo do webového serveru Apache. Klienty ACME lze nahradit novým modulem Apache mod_md . Na vývoj tohoto modulu bylo uvolněno 70 tisíc dolarů z programu Mozilla Open Source Support (MOSS). K rozchození HTTPS na Apache stačí nově přidat do konfiguračního souboru řádek s ManagedDomain. Minutový videonávod na YouTube [ reddit ].

Článek ( en ) na Mozilla.cz je věnován vykreslování stránek ve Firefoxu. V průběhu roku 2018 by se ve Firefoxu měl objevit WebRender , jenž by měl vykreslování stránek urychlit díky využití GPU.

Byl spuštěn Humble Down Under Bundle . Za vlastní cenu lze koupit multiplatformní hry The Warlock of Firetop Mountain, Screencheat, Hand of Fate a Satellite Reign. Při nadprůměrné platbě (aktuálně 3,63 $) také Hacknet, Hacknet Labyrinths, Crawl a Hurtworld. Při platbě 12 $ a více lze získat navíc Armello.

Převodovka na kole

Jak k tomu vlastně došlo.

Asi před dvěma lety dostalo mé kolo zásadní upgrade -- nové převody. Jelikož má konfigurace není zcela běžná, tak popíšu zkušenosti asi tak po 1000 km.V posledních hodně letech jsem na kole jezdil mnohem méně, než kolik bych chtěl. Nechal jsem dožívat svoje asi desetileté kolo, ale už mě na něm začalo štvát víc věcí. Za prvé údržba je úměrná počtu vyjížděk, nikoliv jejich délce. Proporcionálně jsem trávil stále víc času údržbou (umýt, namazat, případně seřídit), než ježděním. Za druhé, přehazovačka to už taky měla za sebou. Docela mě začaly zajímat převodovky. Chtělo by se napsat, že to je zajímavá novinka, ale není tomu tak, jízdní kola měla převodovky mnohem dřív, než si někteří z nás můžou myslet.

Co bylo na výběr

Kolo jsem měl, převody stejně potřebovaly vyměnit, tak jsem se rozhodl pro převodovku. Byl jsem zvědavý, jak se s ní jezdí.Přiznám se, že jsem si značně zjednodušil vybírání vhodného typu a omezil se jenom na Shimano. Teď už nevím přesně proč tomu tak bylo, ale nejspíš to bylo tím, že jsem měl o nich jakési povědomí z dřívějška a cena nebyla úplně špatná.

Shimano nabízelo a snad ještě nabízí převodovky se 3, 7, 8 a 11 převody. Ty nižší (3 a 7) jsou z městské sady Nexus, ty vyšší jsou Alfine. Aby to nebylo jednoduché, tak Nexus může být v modifikaci se sešlapnou brzdou nebo s volnoběžkou a přírubou pro něco, čemu říkají "roller brake" (není nutno osazovat). Alfine pak má volnoběžku a přírubu na kotoučovou brzdu (opět není nutno osazovat). Nakonec jsem si vybral 7-kvalt (s volnoběžkou a nechal jsem ráfkové brzdy), protože 8-kvalt má špatně odstupňované převody a 11-kvalt je dost drahý (skoro 10 tisíc Kč), tak zvědavý jsem zase nebyl.

S čím se musí počítat

Z dalších výrobců je na výběr samozřejmě Rohloff se 14-kvaltem (ovšem za cenu přes 1000 €), dále pak SRAM a Sturmey-Archer. Obecně ovšem platí, že se velice špatně hledá někdo, kdo vám převodovku dodá a namontuje, pokud to není na novém kole. Já jsem měl štěstí aspoň s tou montáží, protože kamarád má obchod, ale komponenty jsem si musel sehnat sám (až na pastorek, ten je úplně obyčejný).První věc je sehnat komponenty. Ukázalo se, že 7-kvalt se shání ze všech nejhůř. Nakonec jsem ho našel jenom v jednom obchodě. Celkem jsou potřeba 3 položky: vlastní náboj, takzvané montážní díly (ovládání převodovky: takové rameno, do kterého se opírá bowden) a řazení (grip shift). Celé mě to tehdy stálo asi 2500 Kč, teď to je o kousek dražší.

Když máme základní komponenty, můžeme uvažovat o vlastní montáži. Montáž jsem naštěstí svěřil kamarádovi a dobře jsem udělal. Připravte se na to, že kromě zjevných úkonů (vyplést kolo, sundat z kola přehazovačku + přesmyk, demontáž nadbytečných převodníků, demontáž páček z řídítek) může být potřeba vyměnit kliky (sada Nexus má vlastní kliky), vyměnit středové složení (s kratší osou) či vyměnit brzdové páčky, záleží to na konkrétním kole. Na mém kole stačilo vyměnit středové složení a ostatní se našolichalo pomocí podložek apod.

Implementační zádrhele 1

otevřené dozadu - kolo se nasazuje/vyjímá zezadu. Řetěz se napíná posunutím kola. Často bývají doplněné mechanismem pro snadné napínání řetězu. Takové patky najdete většinou na starých kolech (bez přehazovačky), ale myslím, že byly i na BMX. Při nasazování/vyhazování kola si člověk ušpiní ruce, ale nic strašného. otevřené dolů - kolo se vyhazuje dolů. Toto mají snad všechna nová kola. Řetěz musí být vybaven napínákem (většinou to je přehazovačka), ale dělají se i verze s posuvnými patkami, právě pro potřeby převodovek. otevřené šikmo dolů dopředu - takový přechodný typ. Kolo se líp vyndávalo (člověk se nemusel ušpinit). Žádné další výhody to asi nemá, ale dělalo se to tak. Navíc je vcelku snadné upevnit kolo nakřivo.

V neposlední řadě je strašná pakárna seřízení ovládání převodovky. Shimano dodává udělátor, kterým se odměří správná délka lanka, ale stojí asi 20 € (za kousek plastu).Aby převodovka fungovala, musí mít zafixovanou osu, aby se neprotáčela (nemá takovou tu packu, jako má náboj se sešlapnou brzdou). Toho se docílí pomocí dvojice podložek, které pak zapadnou do patek (vlastní osa nemá kruhový průřez, ale takový oválný, trošku je to vidět třeba tady: https://www.sheldonbrown.com/nexus-mech.html). Na kolech se vyskytují 3 druhy patek:Pro každý druh patek jsou potřeba jiné podložky, aby ovládání převodovky bylo v zákrytu se zadní vidlicí (s vodorovnou trubkou). Když máte jiné podložky, je ovládání převodovky otočené na špatnou stranu, což nemusí nutně vadit funkci ale nevypadá to úplně nejlíp.

Implementační zádrhele 2

Fotky

Až uvidíte fotku a budete se ptát, proč to je namontováno tak blbě, tak vězte, že to je tím, že k převodovce byly jiné podložky, než odpovídalo mému rámu (byl tam typ 1, já potřebuji typ 2). Ty správné stojí asi $8, což se mi nechtělo dávat za tak jednoduchý kousek železa (s poštovným by to byla docela darda).Pokud máme to smůlu, že na kole jsou patky typu 2, je potřeba pořešit napínák. A tady nastává další pozdvižení. Pastorek, který se použije má trošku jiné zuby, než kolečka na klasickém vícekolečku. Bez pořádného napnutí řetěz přeskakuje přes zuby. Já tam mám jednoduchý napínák s jednou kladkou. Ze začátku přeskakoval řetěz, po zkrácení o jeden dvoučlánek už to je v pořádku. Nejsem si jistý, jak by se to chovalo, kdyby se jako napínák použila přehazovačka (zafixovaná v určité poloze, bez lanka).Tak tady je fotka toho veledíla. Jak jsem psal výše, bowden trčí na špatnou stranu, třeba se někde nachomýtnu k podložkám za rozumnou cenu.

Na druhé fotce chci ukázat, jak blízko je lanko od řetězu. Vyšlo to asi o půl milimetru. Funguje to, tak do toho zatím nebudu vrtat.

Zaznamenané výhody

Řetěz se nekříží, jde v přímé lince. Pokud si s tím tedy pohrajete při montáži a dáte si správnou délku středové osy.

Ubylo údržby. Řetěz je dost široký, takže životnost v podstatě neomezená. I kdyby ne, tak výměna kompletních převodů (pastorek, řetěz, talíř) je vcelku levná záležitost. Tohle zimu asi už budu muset vyměnit olej.

Řetěz může být v provedení, který dovolí rozpojení bez nýtovače, jak to mívala stará kola (většinou stačil velký šroubovák a kladivo). V podstatě stejný systém by šel použít i na nových kolech s jednou plackou, ale nestudoval jsem to.

Řazení je vcelku bleskové a dá se řadit i se stojícím kolem. Při řazení je třeba na chvilinku odlehčit řetěz. Jelikož jsem nebyl zvyklý řadit v tahu ani s přehazovačkou, tak mi to nevadí.

Zadní kolo má symetrický výplet, takže se dá čekat, že nebudou praskat dráty.

Nevýhody

V převodovce jsou 3-4 volnoběžky a při jízdě si vesele cvrlikají (když se točí šlapátky). Podle zvuku se dá poznat zařazený převod.

Přenos síly mi přijde trošku horší, než u přehazovačky.

Ložiska mi nepřijdou úplně super, kolo se po roztočení docela brzo zastaví.

7 převodů je dobré tak do města, ale na nějaké sportovnější poježdění to je málo. Mám to zpřevodované trochu do rychla. Cestovní rychlost je kolem 30 km/h, dá se rozšlapat maximálně tak do 40 km/h, ale pak už to opravdu dál nejde. Super prudké kopce s tím nevyjedu (ale Hochalpenstrasse jsem dal bez problémů, i 3 jsem zařadil). Občas tahám vozík a pak i do mírnějších kopců řadím 1-2.

Kolo je těžké na zadek. Kdybych s tím chtěl dělat psí kusy, tak by mi to asi začalo vadit.

Nikdy jsem si pořádně nezvykl na řazení grip shiftem. Navíc je řazení obrácené (taháním za lanko se řadí rychlejší převod). Ani nevím, jestli se dá sehnat řazení páčkami.

Převodovka se dodává jen s pevnou osou, na matku (velikost 15). Nejde dát rychloupínák. Navíc je osa trošku krátká a pod matku nejde nejde dát packa na zapojení vozíku (to jenom, kdybyste se ptali, co je ta šílená konstrukce na prvním obrázku).

Na rámu bez posuvných patek je stejně potřeba napínák.

Shrnutí

Fotil jsem jenom zadní stavbu kola. Na řídítkách už není nic zajímavého, je tam prostě jenom jeden grip-shift.Podle popisu výše si sami posuďte, jestli byste chtěli taky převodovku. Pokud o tom uvažujete, tak začněte hned teď, protože je na to čas. Na jaře byste to nemuseli stihnout.

Kdybych měl znovu stavět kolo s převodovkou, tak bych vylepšil následující věci: víc převodů (aspoň 11-kvalt), posuvné patky (nebo typ 1) a řazení páčkami. Ostatní vybavení podle chuti.

Komentáře

včera 22:55

Re: Převodovka na kole včera 22:55 KS | skóre: 10 | blog: blg | Horní polní u západní dolníRe: Převodovka na kole

včera 23:11 Pavel

Re: Převodovka na kole včera 23:11 PavelRe: Převodovka na kole

dnes 03:28

Re: Převodovka na kole dnes 03:28 Jendа | skóre: 74 | blog: Výlevníček | JO70FBRe: Převodovka na kole

dnes 07:06

Re: Převodovka na kole dnes 07:06 vencour | skóre: 55 | blog: Tady je Vencourovo | Praha+západní ČechyRe: Převodovka na kole

dnes 11:40

Re: Převodovka na kole dnes 11:40 jozka | skóre: 19 | blog: jozkovo Re: Převodovka na kole

dnes 13:48 tsd

Re: Převodovka na kole dnes 13:48 tsdRe: Převodovka na kole

dnes 14:49

Re: Převodovka na kole dnes 14:49 JiK | skóre: 8 | blog: Jirkoviny | VirginiaRe: Převodovka na kole

