Vychytávky na kolo

4.11. 23:03 | Přečteno: 481× | Různé

O čem se tady dočtete

V minulém zápisku jsem popisoval svoje kolo s převodovkou. V dnešním zápisku bych se chtěl zamyslet nad tím, jaké vychytávky bych rád viděl na svém kole.Zamýšlel jsem se nad různými vylepšeními jízdního kola, které jsou snad technicky dosažitelné. Pokud jsem nějaké vychytávky už někde viděl, tak se budu snažit uvést odkaz nebo se aspoň slovně přiznám, že to není z mé hlavy. Hodně se budu věnovat převodovce, ale dojde i na jemnější finesy.

Začátek -- bowdeny, trubičky

Předem se omlouvám, že text neplyne hladce, spíš je to sbírka různých postřehů.Protože nevím, čím začít, začnu tím nejbanálnějším -- vedením bowdenů. Raději jezdím na horském kole, hlavně proto, že naše silnice nejsou ve stavu, abych se nebál jezdit na galuskách (tedy v místě mého bydliště, možná, že čtenáři mají větší štěstí).

Po desetiletích vývoje horských kol by si člověk řekl, že většina věcí už prochází jen drobnou evolucí a někdo by se mohl věnovat tomu, aby to i dobře vypadalo. No a zatím bowdeny trčí do všech směrů. Na silničních kolech jsou bowdeny vedeny skrytě už hezkou řádku let (a řadí i brzdí jim to dobře), tak bych něco podobného rád viděl i na horských kolech. Navíc s rozvojem hydraulických brzd už není takový problém s minimálním poloměrem oblouku. (Dělalo se i hydraulické řazení, ale bylo strašně drahé.) Bowdeny a trubičky, které dnes trčí z různých pák, bez se mohly kultivovaně schovat k řídítkům. Když už bych se do toho pouštěl, tak pořádně. Přední brzda, může mít bowden/hadičku protaženou hlavovým složením (místa je tam dost) a vylézt až u brzdy (na odpružené vidlici to je trochu problém, tak by tam nějaký ten oblouk musel zůstat). Při troše štěstí by všechny bowdeny/hadičky mohly zajet do rámu hned u hlavového složení a vyjet až na místě určení.

Převody, kolečka a spol.

Rozhodně nepovažuji za vhodné, když se bowden nebo dokonce obnažené lanko táhne pod středovým složením. Zbytečně se tam tam ušpiní, v extrémním případě může v zimě zamrznout.Jak plyne z mého minulého zápisku, raději bych jezdil s převodovkou, než s přehazovačkou. Převodovku bych rád viděl ve středovém složení. Takové řešení jsem si nevymyslel, používá ho kolo Strida, i když je to jenom 3 kvalt a má poněkud obskurní řazení (odkazy: [https://technet.idnes.cz/strida-evo-3-skladacka-skladaci-kolo-duy-/tec_technika.aspx?c=A140526_121716_tec_technika_kuz], [https://www.cyklospeciality.cz/skladaci-kola/skladaci-kolo-strida-evo-3-black/]). Samozřejmě, že středové složení je potom větší.

Hmotnost převodovky se rozloží na obě kola. Pokud je kolo odpružené, tak se převodovka přesune do odpružené hmoty. Rozměry převodovek by se mohly standardizovat stejně jako hlavové složení a měnit kus za kus. Kdyby se podařilo oddělit funkci převodovky a šlapacího středu (s ložisky, která nesou hmotnost jezdce), bylo by to ještě lepší (například kvůli délce osy by se nemusela měnit převodovka). Řazení by šlo udělat tak, aby lanko (či cokoliv jiného, čím se řadí) přišlo spodní rámovou trubkou, čímž by opět odpadly starosti o čistotu lanek. Rám většinou vydrží nejvíc z celého kola, tak je pravděpodobné, že i po nějaké nehodě se převodovce nic nestane.

Výhod je mnoho:Navíc by zadní kolo mohlo být úplně jednoduché s volnoběžkou (spíš musí být s volnobežkou, protišlapná brzda by asi nedělala dobrotu ), nebo klidně i s přehazovačkou (převodovka s velkým odstupem převodů + jemně odstupňovaná kazeta).

Řetěz, řemen nebo kardan.

Mezi nevýhody bych počítal, že "obal" převodovky na rámu by byl poměrně velký a rám by asi byl trošku těžší. Druhá věc je, že převodovka by dostávala 2-3 větší krouťák, než v zadním kole, tak nevím, jak by se s tím popasovala (u mě je převod nějakých 42/18, takže převodovka dostane 2,33krát menší krouťák, než vyvinu na klikách).Když už máme jednoduchý převod, tak toho můžeme využít a zkusit nahradit řetěz něčím jiným. Kromě obligátního řetězu se dá použít řemen (už jsem v praxi viděl celá 2 taková kola) nebo dokonce kardan (pokud se správně dívám, tak ho mají kola Velonetu, viz např. [https://prahounakole.cz/zpravicky/bikesharing-velonet-opet-zkusebne-v-praze/]). O řetězu se moc nemusíme bavit, ten známe všichni.

Řemen se nemusí mazat, je nehlučný, na druhou stranu je citlivější na nečistoty. Co mi říkali kluci z VUT, kteří mají autíčko na stlačený vzduch (má řemen místo řetězu), tak řemen nemá ani moc rád vodu, třepí se.

Navíc pokud by se měl použít převod řemenem, je potřeba mít příhodný rám (řemen se nedá roznýtovat a snýtovat). Zadní stavba nemůže být klasický trojúhelník. Běžně se takový rám dělá, jenom si nejsem jistý, jestli někdo takový příhodný rám dělá i v provedení se zadním pružením.

Kola - přední, zadní, není to jedno?

Kardan je zase těžký a asi po nějaké době nebude úplně nejtišší. Tak si něco vyberte.Jak jsem psal výše, zadní kolo by mohlo být úplně jednoduché, jednopřevod s volnoběžkou. Tím by se úplně oddělila funkce změny převodu a nosná funkce.

Můžete si vybrat kvalitu ložisek nezávisle na převodovce. Jednoduché a lehké kolo - symetrický výplet, nic složitého. Levné kolo - proč nemít v garáži kompletní náhradní kolo za pár stovek? Odolnější řetěz - nemusí být úzký jako na 10kolečko, jde v přímé lince, nemá důvod se trhat. Navíc může být rozebíratelný bez nýtovače.

To by mělo opět spustu výhod:Pokud má být zadní kolo odpružené, tak je potřeba, aby byla konstantní vzdálenost zadní osy od středu (možných konstrukcí je asi víc, ale bohužel nemůžu najít vhodný odkaz), aby se nemusel dávat napínák. Mimochodem, při hledání zdrojů jsem našel následující diplomovou práci: [https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=28930].

Dokonce by šlo udělat přední a zadní kolo záměnné (dnes jsou přední náboje užší, takže by to vyžadovalo nějaké změny). Zadní by šlo použít i vepředu, přední by šlo dát dozadu na nouzové dojetí (kamarádi pomohou a zatlačí). Na expedičních kolech vcelku neocenitelná vlastnost. Ač se to nezdá, záměnná kola měl už motocykl Jawa 50 Pionýr v roce 1962 [http://www.jawa-50.cz/clanek/jawa-50-typ-05-pionyr-informace-vyvoj-prototypy-export.html] (hledejte "záměnná").

Ventilky

A když jsme u výpletu, viděl jsem náboje, které umožňují výměnu špic bez sundání kazety na zadním kole (dokonce bez sundání kola, konstrukcí je víc). Na stávajícím kole jsem špice neměnil, ani nepamatuji, takže mě to netrápí.Ventilky jsou taková drobnost, která dokáže člověka pořádně potrápit, třeba když má pumpu na jiný druh ventilku, než má na kole. V poslední době začínám prohrávat svatou válku za autoventilky. Mám je rád, protože se se dají foukat (skoro) na každé benzince a dá se přes ně měřit tlak v pneumatice.

Na kolech se dají dodnes najít 3 druhy ventilků. Starší dva druhy - velo a auto - jsou záměnné ve smyslu, že potřebují stejnou díru v ráfku. Veloventilek měl výhody, které už jsou dnes z různých důvodů překonané. Dal se rozebrat bez nářadí a při foukání nekladl moc odpor. S obojím si dnes lehce poradím -- na každém ventilku vozím takovou tu čepičku, kterou se dá ventilek vyšroubovat (nevíte někdo, jak se tomu říká?). Pokud jde o druhý bod, tak dnešní pumpy si umí zatlačit trn uprostřed a přitom nepustit vzduch ven.

Mladší typ - galuskový - je užší. Z příchodem galusek bylo potřeba vymyslet něco menšího, protože galuskový ráfek ja fakt úzký a s dírou na autoventilek by asi poněkud měnil geometrii. Konstrukci galuskového ventilku se nedá nic vytknout, je navržená dobře pro svůj účel -- ventilek při foukání neklade odpor (není v něm pružina, jen se musí přefouknout tlak v pneumatice), je zabezpečen proti náhodnému otevření. Jenom nevím, jak se přes něj měří tlak.

Co mě ale štve je, že se dává i tam, kde není potřeba, tedy na široké ráfky horských kol, kam by se autoventilek bez problémů vešel. Na nových kolech už jsou snad jenom galuskové ventilky.

Osvětlení, blikačky

Jistě by šlo zařídit, aby se i na úzký ráfek dal dát autoventilek (prostě by se našrouboval na užší trubičku, která projde ráfkem), ale očividně hlavní proud jde jinam. O autoventilku budu moci leda tak vyprávět vnoučatům a budou mi to věřit asi stejně, jako že se kdysi navigovalo jen s mapou a kompasem a foťákem se nedalo telefonovat.Osvětlení se na kole většinou omezuje jen na poziční světla, tedy "být viděn". Světla, se kterými je opravdu něco vidět, jsou docela drahá a málokdo je vozí. Tady bych se omezil na rozbor pozičních světel, čili blikaček.

U zadní blikačky vždy přemýšlím, jaké je nejvhodnější umístění. Osobně ji vozím na sedlovce, ale pak zase nemůžu mít podsedlovou brašničku. Nejvíc by se mi líbilo, aby se dala blikačka namontovat na rám sedla (takové ty kovové tyčky). Rozměry jsou docela standardizované už dnes, takže v tom nevidím problém. Na internetu se dá najít sedlo se zabudovanou blikačkou, ale nevím, jak dobře to svítí. Firma fi'zi:k dělá nějaký modulární systém, kdy se blikačka zacvakne do jejich sedla. Bohužel to funguje jen s jejich sedly a i těch blikaček není moc na výběr. Až budu pořizovat nové sedlo, tak se na to mrknu. Výhodou by bylo, že podsedlová brašna nezakryje blikačku.

Přední blikačka se většinou dává na řídítka. (Dává někdo blikačku na rám, aby se neotáčela s řídítky?) Možné vylepšení by možná bylo nějak ji schovat, ať se nedá urvat. Dělají se blikačky místo špuntů řídítek, taky se dělají malé modely, které se jen gumičkou přicvaknou a nezaberou na řídítkách moc místa. Možná by se blikačka mohla namontovat gumičkou pod představec, nebo dokonce před představec na pár šroubů. No nevím.

Duše, pláště

Osobně mám raději modely na 2 baterky AAA, protože se nemusí pořád nabíjet. Ty ale moc skladné nejsou. Takže prostoru na vylepšení je dost.Po tém co se na autech ukázalo, že bezdušové pneumatiky jsou docela dobrá věc, si bezdušáky razí cestu i na kola. Asi se tím ušetří pár desítek gramů, ale opravdu bych se bál, že někde píchnu a už to kolo pak nedokážu nafouknout. Zatím asi zůstanu o klasických duší. Naposledy jsem lepil někdy v létě, takže nemůžu říct, že by se mě to netýkalo.

Brzdy

Vadí mi jedna věc -- nové duše nějak moc pouštějí vzduch. Po 3-4 týdnech je třeba kolo dofoukat. Kdysi se do takových řídkých duší lilo mléko, aby zalepilo póry v duši. Nevím, jestli bylo lepší plnotučné nebo polotučné. To jenom, abyste věděli, proč se té věci, která se lije do bezdušáků, říká "mlíko".Pokud jde o brzdy, tak jsem na vážkách. Starší systém, tedy klasická véčka, je maximálně blbuvzdorný a v případě problémů je oprava jednoduchá a zvládne se bez speciálního nářadí, často někde venku. Kotoučové brzdy líp brzdí, ale zase jsou složitější a v případě poruchy se musí do dílny.

Aby rozhodování bylo ještě složitější, tak jsem zjistil, že Magura snad ještě stále dělá hydraulické ráfkové brzdy. Ty brzdí taky jako čert. Jenom nevím, jestli se dnes dělají ráfky, které vydrží tu strašnou sílu, kterou brzdy vyvinou.

Závěr

Nakonec to asi vyhrají kotoučové hydrauliky, ale ráfkové brzdy ještě nejsou odepsané.To by bylo tak všechno. V diskusi se můžete vyřádit. Zkuste napsat svoje návrhy na vylepšení kola.

