×

Od 27. do 30. 12. se bude v Hamburku konat konference Chaos Communication Congress zaměřená především na počítačovou bezpečnost. Pro ty, kteří se nezúčastní, se na různých místech po světě pořádají setkání Congress Everywhere. Přijďte se i vy podívat na přenos z konference a popovídat si o prezentovaných i dalších tématech do pražského hackerspace brmlab.

The Document Foundation představila koncept MUFFIN (My User Friendly & Flexible INterface). Jedná se o 4 uživatelská rozhraní LibreOffice. Uživatel si bude moci vybrat to své pravděpodobně již ve verzi LibreOffice 5.3. Ukázka rozhraní Notebook Bar ( Ribbon , Pás karet ) také na blogu designérů LibreOffice.

Jak to zvládáte

1.12. 20:41 | Přečteno: 1812× | Jiné

Práce

Jak to zvládáte s tím chozením do práce. Já jsem každý den v depresích. Ráno se nemůžu vyprázdnit a celý den mi vrčí ve střevech vzduch. Ven to kvůli depresi nechce. V 5 ráno vstávat a v půl osmý večer chodit domů. Na nic čas - navečeřet, umýt se (pokud mám na to náladu, nebo už fakt smrdim), pak tak +- 30 minut na to chíli kouknout na internet či televizi a v 9 jít spát. A příští týden ještě horší. Otec jede na na týden na služebku, máma má zrovna odpolední, takže nebude doma nikdo, kdo by zatopil. V půl osmý přijdu domů a zima bude jak v řiti. Zatápět nemá už cenu, protože by teplo začalo být tak kolem desátý, ale to už hodinu spím. Takže budu muset vydržet drkotat zubama, spát v mikině, ponožkách, atd. K tomu mi to ještě poslední dobou v práci vůbec nejde, mé programátorské vlohy, jestli někdy byly, jsou pryč. A k tomu ještě poslední dobou samé nudné zadání.

Narozeniny

Táta má zítra narozeniny. Sestra s přítelem a malým (kterému byl nedávno rok, už chodí a mluví) se chtěj stavit a pořádat oslavu. Nikoho ale nezajímá, že chodím z práce v půl osmý a naplánovali si to na půl pátý. Vždyť mě tam nikdo nepotřebuje. Proč nepřijet později, nebo to nenechat na sobotu, kdy jsme všichni celý den doma. Opět další důvod, proč být nasraný na práci.

Vánoce

Blíží se nám doba oslav narození živého Boha, který sestoupil z nebe a pomocí Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Místo prožívání šťastných chvil se doma pořád mezi sebou hádáme a kvůli každý kravině na sebe řveme. Každý na každého nasranej. Tátu to sere v práci, mě to sere v práci, mámu to sere v práci a všichni si potřebujeme vylít vztek. Nevím proč, ale pořád se mě někdo ptá, co chci k Vánocům. A když jim řeknu, že štěstí, tak koukaj jako vošašové. Nechcou pochopit, že nechci žádnej debilní drahej dárek, co někam zahrabu, nebo na něj nebudu mít čas, a že mi bude stačit, když se letos 24. nebudeme u večeře hádat jako loni.

Hodnocení: 75 % špatné • dobré

Komentáře

Vložit další komentář

1.12. 21:06

Re: Jak to zvládáte 1.12. 21:06 Josef Kufner | skóre: 66Re: Jak to zvládáte

1.12. 21:44

Re: Jak to zvládáte 1.12. 21:44 Jendа | skóre: 73 | blog: Výlevníček | JO70FBRe: Jak to zvládáte

1.12. 21:51

Re: Jak to zvládáte 1.12. 21:51 Ovoce | skóre: 6Re: Jak to zvládáte

1.12. 22:00

Re: Jak to zvládáte 1.12. 22:00 manasekp | skóre: 29 | blog: manasekp | BrnoRe: Jak to zvládáte

1.12. 22:15 R

Re: Jak to zvládáte 1.12. 22:15 RRe: Jak to zvládáte

1.12. 22:29 Socka Ladislav

Re: Jak to zvládáte 1.12. 22:29 Socka LadislavRe: Jak to zvládáte

1.12. 22:31

Re: Jak to zvládáte 1.12. 22:31 snajpa | skóre: 19 | blog: snajpuv_blocek | BrnoRe: Jak to zvládáte

1.12. 23:43

Re: Jak to zvládáte 1.12. 23:43 Odin1918 | skóre: 4 | blog: Valhalla Re: Jak to zvládáte

2.12. 11:10

Re: Jak to zvládáte 2.12. 11:10 gsnak | skóre: 19 | blog: gsnak Re: Jak to zvládáte

2.12. 11:59

Re: Jak to zvládáte 2.12. 11:59 M_train Re: Jak to zvládáte

2.12. 15:40

Metabolismus 2.12. 15:40 Blaazen | skóre: 16Metabolismus

2.12. 15:59

Re: Jak to zvládáte 2.12. 15:59 Grunt | skóre: 21 | blog: Expresivní zabručení | LanžhotRe: Jak to zvládáte

2.12. 17:00

Re: Jak to zvládáte 2.12. 17:00 tomvec | skóre: 23 | KojetínRe: Jak to zvládáte

2.12. 18:45

Re: Jak to zvládáte 2.12. 18:45 Miriam | skóre: 3 | blog: zivot Re: Jak to zvládáte

4.12. 17:40

Re: Jak to zvládáte 4.12. 17:40 PepaSFI | skóre: 4 | blog: zlodej_casu Re: Jak to zvládáte

11.12. 11:11 asdf

Re: Jak to zvládáte 11.12. 11:11 asdfRe: Jak to zvládáte

Založit nové vlákno • Nahoru