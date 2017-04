×

TWedit - první nástřel

3.4. 17:43

Potřebuji specifický textový editor a tak po té, co jsem promyslel design si to pro účely budoucích patentových sporů tady napíšu. A vzhledem k tomu, že jsme na ábíčku, tak mi asi někdo taky dole v diskuzi napíše, že tohle kolo už existuje ...

O co jde. Uživatel celý život tvořil literární díla na mechanickém psacím stroji a návrhům na užití elektrického stroje či počítače tvrdohlavě odolával. Jenže slábnoucí zrak už má problém s malými nekontrastními písmeny na papíře. Řešením by mohla být rozumně velká obrazovka s klávesnicí, ale v módu co nejvíce emulujícím psací stroj (typewriter, proto TWedit ...).

Takže co musí textový editor umět:

zmáčknu-li písmenko, napíše ho

enter odřádkuje (ideálně s cinkutím)

capslock kapslokuje, delete, backspace, šipky dělají to co se od nich očekává

všechny ostatní klávesy NEDĚLAJÍ NIC (OK, ev. s výjimkou nějaké obskurní kombinace, co mi otevře terminál)

zalomení konce řádku na celá slova (ideálně s cinknutím)

konfiguračně nastavitelná velikost písma, ale jakmile se jednou nastaví, už "nejde" změnit

konfiguračně nastavitelná šířka okna

automatické ukládání na vzdálené úložiště, ideálně s verzováním

stále se edituje jeden a týž soubor

byl aktuální řádek jinou barvou písma/pozadí než ostatní

bylo možné zapnout speller

Bylo by fajn, kdyby navícŽádné ikony, žádné menu, vzhledově něco jako vim

Mám představu, že by to běželo na upraveném raspbianu a z hlediska uživatele by se to prostě zaplo do zdi, co nejrychleji nabootovalo a psalo se. Ukládání po wifi a jako záloha lokálně (fleška ? datový oddíl). Ideální by bylo, kdyby se to dalo vypnout prostým vytažením ze zdi, což řeší i možné výpadky proudu atd. Rychlý sync jednoho souboru si dovedu po wifi představit i častěji než za vteřinu. Jen si nejsem jistý, jestli nevyjít z něčeho prefabrikovaného (QT4 ? nějaká pythoní zhůvěřilost ?), grafiku si "řešit sám" anebo to pojmout jako terminálový program ?. Dalo by se to psát i v C/C++ ale pro tento účel je i rpi "dělo", takže bych to klidně spatlal v pythonu.

Díky za tipy, nápady a připomínky (sorry, asi by to patřilo spíš do poradny než do blogu, ale myslím, že by to tam zapadlo)

