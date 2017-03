×

asemica - šifrovanie metódou Markov chain

včera 21:37 | Přečteno: 309× | Linux | | poslední úprava: včera 21:38

Asemica je symetrické šifrovanie, ktorého kľúč je lubovolný textový dokument a zašifrovaný text vyzerá ako obyčajný text.Tajná správa:

Nazdar posielam ti heslo: ZuzanaAndreaJana365

Po zašifrovaní dostaneme tento text:

promennych pouzivanych primo nebo BIOS nastavit balik dhelp ziskate kdyz nalezne jiny nastroj umoznu je nastavit definici terminalu linux FAQ Pokud ano a IDE primarni oddil Linux Distribuci je CD Pokud davate prednost rucnimu nastaveni Instalujete notebook Webovy prohlizec z Live systemu Doporucujeme pouzit RAID Jestlize jsou baliky Pokud bude dobre mit k automatickemu nastaveni Instalujete z B Ins talace B Pouziti USB Human Interface auto Muzete autentizaci potlacit d I Krome samotneho ovladace n ebo GNOME a IDE at vyslovne nebo BOOTP pomoci LVM celeho disku Instalacni menu a A DASD generic Tato cisla k adapterove karte Logitech inport Pro Linux Linux Documentation Project kde je IP adresu bra ny Pokud budete jeste lepe etc bootptab Pokud by byly paritni disk Obsahuje jako Bez dhcp Pro RAID P odporovany temer libovolneho poctu max lease time server Nasleduje strucny prehled instalacniho syte mu a Debianu Dalsi dokumentaci dostupnou v BIOSu plati v Debianich CD Kapitola Nez by jediny disk Zl odej sice nabehne V Japonsku Je Grub install bat Zavede ale jsou a A

Ako na to:

echo "Nazdar posielam ti heslo: ZuzanaAndreaJana365" | ./asemica enc -c http://4GP.ME/ba3s/148837150420.txt -o sprava.txt

http://4GP.ME/ba3s/148837150420.txt

Na zašifrovanie správy bol použitý ako klúč príručka debianu v textovom formáte z web adresy.Zašifrovaná správa bude v súbore sprava.txt

Na dešifrovanie súboru sprava.txt sa znova použije klúč príručky debianu v textovom formáte.

./asemica dec -c http://4GP.ME/ba3s/148837150420.txt -i sprava.txt

Nazdar posielam ti heslo: ZuzanaAndreaJana365

./asemica --help Asemica: an asemic Markov-chained cipher, v. 1.0 Usage: ./asemica (enc|dec) -c corpus_file [-i input_file] [-o output_file] [-f format] [--force] [--help] OPTIONS: -c/--corpus: specify corpus filename or URL -i/--input: specify input filename (defaults to STDIN) -o/--output: specify output filename (defaults to STDOUT) -f/--format: specify output format (defaults to none) --force: forces runtime on an insufficiently complex corpus --help: displays this message -v/--verbost: increments verbosity setting (used for debugging) AVAILABLE FORMATS: none: doesn't format output; returns only word list email: formats output to look like an informal email poem: if you want your output to look like poetry EXAMPLES echo "message" | ./asemica enc -c corpus.txt -o asemic.txt ./asemica dec -c corpus.txt -i asemic.txt

Výpis asemica --help v konzole:Zdroje : http://4GP.ME/ba3s/148837150420.txt príručka debianu v txt formáte bez diakritiky. https://github.com/linenoise/asemica web stránka asemica

