Linux v Mnichově, IT v úřadech na příkladu hřbitovní správy

včera 12:25 | Přečteno: 650×

Projekt LiMux končí. Koalice křesťansko sociální unie a sociálních demokratů odsouhlasila návrh městské rady, že do konce roku 2020 má být IT-infrastruktura města Mnichova převedena na jednotnou platformu za použití

Tento článek se nezabývá problematikou Windows versus Linux, vůbec nějakého operačního systému a ani nerozebírá [výhody|nevýhody] [Libre|Open|atd]Office vůči MSOffice. Tento článek je určen úzké skupině špičkových odborníků z oblasti výpočetní techniky, specialistům, kteří jsou schopni rozeznat co je obecné a co je zvláštní. Proto vychází tento článek na abclinuxu a ne root.cz, lupa.cz, živé.cz a podobných, populárně naučných webech pro širokou veřejnost.

Historie Linuxu v Mnichově je zdejším specialistům důvěrně známa. Pro těch několik málo nových čtenářů krátké shrnutí. V roce 2001 počala v Mnichově diskuze ohledně problematiky s ukončením podpory WindowNT. Po dvou letech se městská rada rozhodla, že celou IT infrastrukturu změní od základu a že na pracovních stanicích bude většinově instalována nějaká desktopová verze systému Linux. Názor městské rady nedokázal změnit ani tehdejší šéf M$, který byl zcela náhodně tenkrát v Bavorsku na dovolené.

Pro obyčejný svět, který se schází na idnes.cz, parlamenlisty.cz, root.cz, *porn*.*, janjilek.cz a i jinde se celá problematika zúžila do radostné zprávy, že v Mnichově zvítězil Linux nad Windows. Ve světě Open-and-Free zavládla euforie jak to Torwalds Gatesovi pěkně natřel. Toto jednodimensionální vidění světa a radost z porážky protivníka je bohužel silně lidská vlastnost nejen ve světě Open-and-Free. (viz Trump, Vít Bárta, Zeman, Baník Pyčo, ...) a tato radost je také bohužel velmi často špatným rádcem pro budoucí konání.

Realita se dostavila samozřejmě i v Mnichově. Projektový tým analyzoval několik let situaci a zjistil, v jak katastrofálním stavu (z pohledu myslícího IT odborníka) se celá IT infrastruktura nachází. Pro pochopení celé situace je ovšem naprosto nutné se seznámit s hlavními fakty a zde je možno doporučit např. následující pdf-prezentaci pracovníka LiMux projektu z roku 2015, jak ji přednesl na debianovské konferenci:

Prezentaci v angličtině je možno nahlédnout zde:

Údaje uvedené zpočátu prezentace ukazují, o jak velký projekt se jedná. Fakta jsou prezentována nestranně a otevřeně se hovoří o problémech , které v průběhu celého projektu nastaly. Často je tato prezentace v diskuzich uváděna jako ukázka toho , proč Linux nemohl v Mnichově uspět. Zkušení projektanti ovšem poukazují na to, že ty samé problémy by nastaly , ať by se migrovalo zna

Ten nejdůležitější aspekt, který z podobných prezentaci a zpráv vyplývá je totiž následující: problémy neleží v nekompatibilitě nějakých formátů a ani v tom, jak vypadá konkrétně GUI na pracovních stanicích. Systém , kde pracuje 33000 lidí na 24000 pracovních stanicích na 50 vzájemně odlehlých pracovištích je prostě komplikovaný a že se občas něco nevytiskne je prostě fakt. To zná každý admin.

Projektový tým se pokusil v Mnichověv naprostém chaosu, který zanechaly zejména Office pod NT4 s desetitisícemi různých makros a VBA udělátek na pracovních stanicích. Tyto malé prográmky, zhotovené vesměs praktikanty nebo agilními spolupracovníky byly poplatné tenkrát běžnému názoru, že s pomocí Microsoftu a Office nástrojů si každý může pomoci sám a tu nadřazenou arogantní IT-správu, kde všechno trvá měsíce není nutné kontaktovat, nebo dokonce ji o něco žádat. Samozřejmě, že dokumentace nikde a když praktikant neboodešli, nebyl nikdo, kdo by dokázal vysvětlit co se děje a proč věci fungují jak fungují.

Tím se dostáváme k tomu speciálnímu problému, před kterým stojí IT ve státní správě. V mnoha komentářích na netu je možno slyšet názory, jak je to vlastně jednoduché, ty správní agendy jsou primitivní úlohy na které stačí web s php a jednoduchá databáze. Ostatní by zase na to nasadili nějaký ERP systém, vždyť je to jedno, jestli software spravuje součástky, zákazníky nebo (v případě hřbitovní správy) např. hroby a zemřelé (to jsou ti zákazníci). Ne milí vážení, tak jednoduché ty správní agendy skutečně nejsou. Ukažme si na příkladu hřbitovní správy (to je jedna z malá agend, která se týká nás všech) , o co se zde jedná.

Při analýze problematiky hřbitovní správy se můžeme opřít často i o vlastní zkušenosti. Většina z nás byla již na pohřbu, ve schránce bylo parte. A my starší, kteří jsme ještě chodili do skutečných škol jsme již jako malé děti měli možnost se s problematikou hřbitovů seznámit citově hlubokou literární formou. Nakonec možná i mladší čtenáři vědí kdo byl básník Vladimír Vašek, spíše známý pod svým pseudonymem Petr Bezruč. Ve své slezské písní Maryčka Magdonova nám autor vykresluje osud mladé dívky z Moravskoslezského kraje z konce 19. století.

Dívka je nejstarší z 5 dětí rodiny alkoholika a patrně neuvědomělé matky bez znalostí antikoncepce, dnes se takovým říká nepřizpůsobiví. Jenže tenkrát nedostávaly taková rodiny stědrou podporu, tak jak je tomu dnes. TOP09, Svobodní a jiné pravicové strany v Evropě a i v jinde by uvítaly, kdyby se státy vrátily k těmto osvědčeným praktikám z doby před 120 lety - proč by měla konec konců společnost podporovat podobně příživníky. Autor barvitě a emocionálně sděluje čtenáři, jak otec pod vlivem alkoholu umírá vlastním zaviněním a jak se matka stává obětí dopravní nehody. Dívka ve snaze uživit své sourozence jedná tak, jak tato společenská třída vždy jedná: namísto si hledat místo pokladní u Alberta nebo alespoň doplňování zboží u nějakého jiného řetězce se rozhodne ukrást otop v lesích místního boháče, kterého básník tituluje. Typické pro tuto společenskou skupinu je i to, jak si delikventka omlouvá vlastní trestný čin když říká: ''. Jak vidět, neúcta k soukromému vlastnictví není problém jen dnešní doby - dnes by Petr Bezruč asi napsal

Mladá dívka si v nezáviděníhodné situaci bere život a v tuto chvíli přichází do hry výše zmíněná hřbitovní správa. V posledním čtyřverší básně čteme:

Na Starých Hamrech na hřbitově při zdi bez křížů, bez kvítí krčí se hroby. Tam leží bez víry samovrazi. Tam leží Maryčka Magdonova.

Rozeberme si podrobně pohledem analytika a databázového specialisty, co nám básník říká.

Dovídáme se, že obec Staré Hamry má hřbitov. U mnoha obcí to tak není a velké obce mají i více hřbitovů. Klasika relačních databázi. Samozřejmě, že je třeba v agendě spravovat vzájemná vyrovnání obcí s/bez hřbitova.

Toto je nesmírně důležitá poznámka. DB-analytik už teď ví, že podpora GIS použité databáze bude mít nesporné výhody. Umístění hrobu je odvislé od mnoha atributů. V uvedeném případě paní Magdonové je důležitý atribut , jakým způsobem došlo k úmrtí(sebevražda). Později se dovíme více.

zde opět DB-specialista a anlytik abstrahuje od uvedených pojmu a ví, že je zde míněno provedení náhrobku. S tím souvisí samozřejmě typ náhrobku (kámen, kříž, ...) , tím také jméno kameníka, kamenická/kovotepecká provozovna, čísla faktury, epitafy a dnes i moderní audiovizuální doplňky náhrobku jako jsou LED-svíčky a přehrávače oblíbených skladeb nebožtíka v určitých hodinách. V uvedem případě vidíme, že je možné i provedení bez náhrobku.

Důležitá informace pro hřbitovní správu. V případě paní Magdonové úředník ví, že nemá smysl pozůstalým nabízet automatickou obnovu květinové výzdoby a analytik samozřejmě musí takové atributy zohlednit. Zrovna tak může pracovník hřbitova při své kontrolní pochůzce květiny z takových hrobu odstranit, kde nejsou povoleny. V dnešní době použije samozřejmě App instalovanou na mobilním telefonu.

Zde básník zcela správné upozorňuje, že velikost hrobu je variabilní a odvislá nejen od přání zákazníků , nýbrž také od jiných atributů. Hroby sebevrahů mají většinou tzv. minimalní šíři, která nezahrnuje ani pochoznou možnost že strany hrobu. Minimální šířka je samozřejmě v agendě volitelná.

Zde básník předhazuje analytikům menší hádanku. Hřbitov ve Starých Hamrech je římskokatolický a až do roku 1917 byly pohřby sebevrahů na katolických hřbitovech zakázány. Výjimku mohl povolit biskup. Přesto byli všichni sebevrazi té doby věřící. Všimněme si, že básník píše. Buďto došlo k té biskupské výjimce a nebo se to básníkovi takhle lépe rýmovalo. To je klasický případ, kdy musí analytik dávat pozor co mu kdo říká, aby navrhl systém konzistentně.

A samozřejmě to hlavní. Číselník zemřelých.

Jak vidíme, již před 120 lety to nebylo vůbec nijak jednoduché být pohřben. Dnes , jak na příkladech výše vidět, se situace ještě mnohem více zkomplikovala.

Prvním velkým problémem je již uvedené vyznání zesnulých. Dříve byli tito lidé pohřbeni na vlastních hřbitovech nebo na vymezených místech, dnes otázka víry zesnulého není úředně nijak rozhodující. Ovšem skutečnost je taková, že ne každý akceptuje místo posledního odpočinku vedle nějakého muslima. A na určitých berlínských hřbitovech jsou dnes 30% osazenstva muslimové. Není divu, že stále více lidí nemůže přijít makrele na jméno a ze zoufalství chtějí zase volit sociální demokraty.

Dalším problémem jsou nová média. Např. se stále více ujímá, že do náhrobku je namontován audiopřehrávač, kde jsou zesnulému náhodně nebo podle stanoveného pořadí přehrávány jeho oblíbené melodie. To přináší řadu problémů, zejména tehdy, kdy jeden nebožtík byl ke stáru špatně slyšící a pozůstalí mu nechávají hrát muziku příliš nahlas. Nebo si představte, že jste zesnulý, celý život jste bojovali proti komunismu a na Svobodné Evropě jste hltali písničky Karla Kryla. A teď vám zprava huláká do ucha ten písničkář, co byl konfident státní bezpečnosti.

Kromě výše již uvedených atributů existuje ještě celá řada dalších. Jak již řečeno, hřbitovy spolupracují s kameníky, kteří zhotovují náhrobky. Ale i kameníci umírají a jsou pohřbeni v hrobě , pro který si sami zhotovili náhrobek. To je pak hloupé, poslat někomu takovému fakturu. (i když u nás v Čechách bych očekával, že by na někoho takového poslali exekutora).

Samozřejmě spolupracují hřbitovy s krematorii a mají harmonogramy pohřbů a exhumací. Musí evidovat, kde je v hrobě uložena jaká urna s potřebnými údaji. Když je více nebožtíků, pro koho se má co kdy hrát, kdy se zapálí automaticky LED svíčky, jak často je prováděno automatické kropení a automatická obměna výzdoby. To vše s poplatky, pohledávky a při neplnění ukončení smlouvy, odstranění starých zemřelých. Dnešní generace se zajímají , kdy dopadá přes den na hrob slunce a chtějí vidět simulace s průběhem oslunění. Jaké jsou průměrné srážky v průběhu roku. A další a další ...

Jak je vidět, problém v Mnichově není linux ani office. Aplikace pro státní správu jsou komplikované, v každém městě je něco jiného. Úředníkům nezbývá tedy nic jiného, než zapojit opět excel, word a VBA. Udělat si aplikaci sami a snažit se to vydržet do důchodu. A zajistit si klidné a slunné místo posledního odpočinku nejlépe mezi civilizovanými zemřelými.

včera 17:38

včera 18:00 Laissez-faire

včera 19:28

dnes 10:16

dnes 10:25

dnes 11:16 leste

