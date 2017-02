×

Jedná se o chybu stability. Možná jste si někteří už zvykli, přidávat do grubu na BayTrailovém hardwaru intel_idle.max_cstate=1, aby počítač náhodně nezamrzal [ phoronix ]. Dělají to jenom některé modely hardwaru, zdaleka ne každý BayTrail je postižen, ale i tak je to zákeřné a je to otrava. V příslušném kernelovém záznamu o chybě zřejmě konečně vykrystalizovala záplata , která by se časem mohla dostat do vanilky (předběžným odhadem ne dříve než 4.11).

GNOME hackaton proběhne v Brně na FIT VUT v Red Hat Labu (budova Q) v pondělí 20. února od 15:00. Registrace není nutná, ale pokud dáte na FaceBooku vědět, že plánujete dorazit, pomůže to s plánováním.

Do 30. března se lze přihlásit do dalšího kola programu Outreachy , jehož cílem je přitáhnout do světa svobodného a otevřeného softwaru lidi ze skupin, jež jsou ve světě svobodného a otevřeného softwaru málo zastoupeny. Za 3 měsíce práce, od 30. května do 30. srpna 2017, v participujících organizacích lze vydělat 5 500 USD . Jedná se již o 14. kolo tohoto programu .

Nativni Gentoo na Turris Omnia

Kdyz mi v patek (kdysi davno, zapisek je nejakou dobu rozepsany) konecne dorazil Turris Omnia zacal jsem se v hrabat. Dualcore 1.6GHz + 1G RAM + 8G flash a busybox!? A vubec, proc nemit na poradnem routeru poradny OS? A tak jsem se rozhodl ze tam vrazim Gentoo. P.S.: Omlouvam se za horsi kvalitu zapisku, jsou to vicemene jen poznamky z vlastni instalace doplnene vysvetlujicimi komentari.

Trocha hardwaru

V zapisku predpokladam praci po seriove konzoli, je potreba si sehnat USB <-> 3.3V UART prevodnik. Bez toho pokud vim bootloader prekonfigurovat nejde. Ale daji se sehnat treba za pade na ebayi nebo u oblibeneho lokalniho dealera cinskeho matrose

Prevodnik pripojime na konektor CN10 (u tlacitka na upravu jasu LED diod). Vyvody jsou nasledujici:

Tlacitko - 3.3V - RX - TX - GND

Odzalohovani soucasnych dat

Je samozrejme potreba prehodit RX a TX (RX prevodniku na TX routeru a obracene). Parametry pro komunikaci jsou vicemene klasicke: 115200 baud, 8N1.

Router zapneme, po bootu do nej zapojime USB flash disk a prihlasime se po seriaku (dalo by se asi i po siti ale ja zvolil seriak). Staci spustit neco jako (prepokladam ze ttyUSB0 je seriovy prevodnik)

screen /dev/ttyUSB0 115200

Pokud flash byla naformatovana s nejvyssi pravdepodobnosti se mountla nekam do /media. Pokud ne, vytvorime si mountpoint a mounteme rucne. Na nasledujicich radcich budu predpokladat ze flash je pripojena v /mnt

root@turris:~# cat /sys/bus/i2c/devices/i2c-1/1-0054/eeprom > /mnt/eeprom.bin root@turris:~# dd if=/dev/mtdblock0 of=/mnt/mtdblock0.bin root@turris:~# dd if=/dev/mtdblock1 of=/mnt/mtdblock1.bin root@turris:~# mount / -o remount,ro root@turris:~# dd if=/dev/mmcblk0p1 of=/mnt/mmcblk0p1.bin

Instalace Gentoo na flash disk

Stale mame flashku namountovanou v /mnt. Koukneme do http://distfiles.gentoo.org/releases/arm/autobuilds/ jaky je posledni armv7a build stage3. V mem pripade to bylo 20160325. Stahneme a rozbalime stage 3, chrootneme se a v chrootnutem systemu updatneme portage.

root@turris:~# cd /mnt root@turris:/mnt# wget http://distfiles.gentoo.org/releases/arm/autobuilds/20160325/stage3-armv7a-20160325.tar.bz2 root@turris:/mnt# sync; tar xpf stage3-armv7a-20160325.tar.bz2 root@turris:/mnt# chroot . /bin/bash turris / # rm stage3-armv7a-20160325.tar.bz2 turris / # emerge-webrsync turris / # exit # vyskocime z chrootu protoze vim je vim...

Upravime make.conf, zkopirujeme par potrebnych souboru:

root@turris:/mnt# vim /mnt/etc/portage/make.conf # a klasicky upravime make.conf k obrazu svemu root@turris:/mnt# mkdir /mnt/lib/modules root@turris:~# cp -ar /lib/modules/4.4.13-05df79f63527051ea0071350f86faf76-7/ /mnt/lib/modules/ root@turris:~# cp -ar /lib/firmware /mnt/lib/ root@turris:~# cp -ar /boot/* /mnt/boot/

Do /mnt/etc/inittab nezapomeneme pridat radku startujici getty na seriove konzoli:

s0:12345:respawn:/sbin/agetty -L 115200 ttyS0 linux

Namountujeme kerneli filesystemy a jeste jednou vlezeme do chrootu kde nainstalujeme nejruznejsi potrebne balicky:

root@turris:~# for i in proc sys dev; do mount --rbind /$i /mnt/$i;done root@turris:/mnt# chroot . /bin/bash turris / # ln -s /proc/self/fd /dev/fd turris / # echo "=net-wireless/hostapd-2.6 ~arm" >> /etc/portage/package.accept_keywords turris / # emerge -1av openssh # rebuild openssh and openssl with -bindist turris / # emerge -av dhcpcd hostapd wpa_supplicant wireless-tools bridge-utils vim bc # bc je potreba pro kompilaci kernelu, nevyhazovat turris / # vim /etc/fstab turris / # passwd

Flashku odmountujeme a nakopirujeme si na ni zdrojaky kernelu z https://github.com/tmshlvck/omnia-linux, jeste se nam hodi. Ulozte je nekam mimo standardni adresarovou strukturu, nebudeme je cpat do EMMC. Ja je ulozil do /omnia-linux. Pote rebootneme do rescue modu.

Presun Gentoo na EMMC

Takze, mame seriovou konzoli, flashku zastrcenou v portu a nabootovany resuce rezim (reset s 5+ sviticimi LEDkami).

/ # mkdir /mnt/mmc / # mkdir /mnt/usb / # mount /dev/sda1 /mnt/usb/

Jelikoz resuce system obsahuje jen mkfs.btrfs a my btrfs nechceme, musime se chrootnout kvuli naformatovani EMMC pameti.

/ # for i in proc sys dev; do mount --rbind /$i /mnt/usb/$i;done / # chroot /mnt/usb/ /bin/bash (none) / # mkfs.ext4 /dev/mmcblk0p1 (none) / # exit / # for i in proc sys dev; do umount /mnt/usb/$i;done

Konecne muzeme presunout data z flashky na EMMC:

/ # mount /dev/mmcblk0p1 /mnt/mmc/ / # for i in proc sys dev; do umount /mnt/usb/$i;done / # for i in bin boot dev etc home lib media mnt opt proc root run sbin sys tmp usr var; do cp -aPrp /mnt/usb/$i /mnt/mmc/;done / # umount /mnt/mmc / # umount /mnt/usb / # sync

Nasleduje obligatni reset a uprava parametru zavadece

Uprava konfigurace bootloaderu

Resetneme router a pockame az se na seriove konzoli objevi hlaska

Hit any key to stop autoboot:

=> printenv ... mmcboot=setenv bootargs "$bootargs cfg80211.freg=$regdomain"; btrload mmc 0 0x01000000 boot/zImage @; btrload mmc 0 0x02000000 boot/dtb @; bootz 0x01000000 - 0x02000000 ... => setenv mmcboot 'setenv bootargs "$bootargs cfg80211.freg=$regdomain"\; ext4load mmc 0 0x01000000 boot/zImage @\; ext4load mmc 0 0x02000000 boot/dtb @\; bootz 0x01000000 - 0x02000000' => setenv bootargs earlyprintk console=ttyS0,115200 rootdelay=2 rw rootfstype=ext4 root=/dev/mmcblk0p1 => saveenv => boot

Vlastni kernel

a prastime nejakou klavesu. Uvita nas u-boot prompt. V nem upravime konfiguraci bootu tak aby pocital s ext4 filesystemem:

Nyni uz nam nejak bezi Gentoo nicmene vzhledem k osekanemu defaultnimu kernelu to neni zadna slava... Cloveka privitaji hlasky jako

* CONFIG_DEVTMPFS=y is required in your kernel configuration * for this version of udev to run successfully.

localhost # cd /lib/modules/4.4.13-05df79f63527051ea0071350f86faf76-7 localhost 4.4.13-05df79f63527051ea0071350f86faf76-7 # insmod nls_base.ko localhost 4.4.13-05df79f63527051ea0071350f86faf76-7 # insmod usb-common.ko localhost 4.4.13-05df79f63527051ea0071350f86faf76-7 # insmod usbcore.ko localhost 4.4.13-05df79f63527051ea0071350f86faf76-7 # insmod scsi_mod.ko localhost 4.4.13-05df79f63527051ea0071350f86faf76-7 # insmod sd_mod.ko localhost 4.4.13-05df79f63527051ea0071350f86faf76-7 # insmod usb-storage.ko localhost 4.4.13-05df79f63527051ea0071350f86faf76-7 # insmod xhci-hcd.ko localhost 4.4.13-05df79f63527051ea0071350f86faf76-7 # insmod xhci-plat-hcd.ko localhost 4.4.13-05df79f63527051ea0071350f86faf76-7 # insmod xhci-pci.ko localhost 4.4.13-05df79f63527051ea0071350f86faf76-7 # cd / localhost / # mount /dev/sda1 /mnt/ localhost / # cd /mnt/omnia-linux/ localhost omnia-linux # cp arch/arm/configs/omnia_defconfig .config localhost omnia-linux # make menuconfig localhost omnia-linux # make -j2 localhost omnia-linux # make zImage localhost omnia-linux # make modules_install localhost omnia-linux # cp arch/arm/boot/zImage /boot/zImage-4.4.0 localhost omnia-linux # cp arch/arm/boot/arch/arm/boot/dts/armada-385-turris-omnia.dtb /boot/dtb localhost omnia-linux # cd /boot localhost boot # rm zImage localhost boot # ln -s zImage-4.4.0 zImage localhost boot # reboot

. Je zkratka potreba prekompilovat kernel. Flashku (pokud jste ji vyndali) znovu pripojte do routeru a provedte tuhle obludnost (neprisel jsem na to jak natahnout zavislosti mezi moduly na originalnim jadre):Po rebootu uz nas privita plne funkcni Gentoo na Omnii! A uz staci jen kompilovat a kompilovat a kompilovat...

