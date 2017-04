×

CSIRT.CZ upozorňuje na chybu v prohlížečích Chrome a Firefox umožňující vytvořit phishingovou stránku, kterou lze jen velmi těžko identifikovat jako závadnou. Chyba spočívá v implementaci ochrany proti dávno známému útoku homograph attack . Čínský bezpečnostní expert Xudong Zheng zjistil, že ochrana proti tomuto útoku selže v okamžiku, kdy doménové jméno obsahuje znaky z různých jazyků. Viz například аррӏе.com vs. apple.com nebo еріс.com vs. еріс.com .

Cost-benefit analýza Libreoffice vs MS Ofice ve firmě?

včera 15:34 | Linux a IT

Dělám ajťáka v menší české firmě, cca 25 lidí. Snažím se omezovat zbytečné přeplácení za licence komerčního softwaru, které reálně moc nepotřebujeme, ale samozřejmě nakupovat je, kdy není žádná rozumná náhrada. U účetního systému běžícího na Windows serveru moc náhradu nemáme, takže platíme jako mourovatí za každého uživatele s RDP přístupem na Windows server, plus za každého uživatele účetního systému uvnitř toho serveru. Grafik potřebuje Adobe Illustrator, OK, budiž, jedna licence. Dva lidi potřebují komplexní funkce v Excelu zejména makra a pohodlnou práci s pivot tables, OK, proč ne, dělat makra v Libreoffice Calcu je proti Excelu napřeshubu.

Pak tu je ale je zbytek firmy, který makra v Excelu neumí a nepoužívá, a vlastně žádné funkce unikátní pro MS Office nepotřebuje. Proto jede firma na LibreOffice a naprostá většina dokumentů i tabulek je právě v ODT/ODS formátech a s kompatibilitou mezi uživateli není problém. Pár lidí ale má své počítače se svými MS Office, a s nimi je největší problém, protože mají tendenci OpenDocumenty od ostatních lidí otvírat a přeukládat v MS Office, čímž jejich Word a Excel v těch ODS/ODT souborech napáchá tolik škod, že míň škod by snad bylo, kdyby celá firma sice měla Libreoffice, ale ukládala do OOXML (DOCX/XLSX) byť to není nativní formát LO.

Problém navíc je, že těch pár tabulek XLSX s těmi makry a pivoty by rádi občas editovali i další lidi, takže by to chtělo dokoupit pát dalších licencí Excelu nebo MS office jako celku, a z diskuse vyplynulo, že to je blbé mít takto heterogenní systém většiny dokumentů v OpenDocumentu a pár klíčových tabulek v XLSX, kdy daná XLSX nejdou dobře otevřít (a hlavně se nesmí uložit) v LO, a OpenDocumenty přicházejí o ještě víc funkcí pokud se otevřou a nedejbože uloží v MS Office. V tuto chvíli už tahám za kratší konec provazu, protože ve firmě je silnější touha mít vše jednotné, tj. plošně všude hodit MS Office.

Snažím se zatím docela marně najít nějaké RECENTNÍ studie (2011+), kde by se dělala CBA (cost-benefit analýza) resp. se počítalo TCO (total cost of ownership) u open source kancelářského balíku a Microsoft Office u nějakých srovnatelných organizací. Možná fakt MSO vyjdou v TCO líp, protože proškolit lidi může být dražší než předplácet Office365 nebo koupit krabice/multilicenci MSO, v tom případě holt má ekonomika přednost. Ale bez nějakých čísel v tom vůbec nemám jasno a nezbývá mi, než vycházet ze své linuxo-centrické ideologie a víry bez jakýchkoli důkazů, že přece jen ten vendor lock-in a plošné nakupování licencí nakonec až tak výhodný nemusí být, akorát že po čase už nebude vůbec ekonomicky výhodné směr změnit - zatímco teď ještě to možné je, protože makra a funkce nekompatibilní s LIbreoffice obsahují v celé firmě pouhé dvě master tabulky. Jde mi o to, ale mít nějaká čísla, bez nich setrvání u otevřeného kancelářského balíku a pokračování současného hybridního systému, kdy se MSO používají jen na specifické dokumenty, a na vše ostatní pak LO, patrně nebude mít dlouhého trvání.

(P.S. Osobně jsem jedním z těch mála uživatelů toho Excelu a autorem jedné z těch dvou master tabulek co nefungují v Libreoffice :) Excel mám ve Windows ve VirtualBoxu uvnitř Linux Mintu. OpenOffice jsem ale používal už od verze 1.1 a ve Writeru i Calcu jsem docela power user a znám poměrně dobře jak funkce tak i limity OO/LO. Umím zaškolit lidi, jak ve Writeru či Calcu udělají skoro cokoli.)



