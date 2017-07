Linuxové foto novinky: pozvolná evoluce

Po pěti měsících přinášíme další přehled toho, co nového se událo na poli klasických grafických aplikací pro Linux.

O GIMPu se toho moc říci nedá. Už posledně jsme se převážně věnovali chystaným novinkám verze 2.10 (aktuálně dostupným v rámci vývojové řady 2.9.x) a tomu, co je v plánu pro vydání 3.0. GIMP se tak v rámci své stabilní verze za několik posledních měsíců prakticky neposunul, vyšla pouze verze 2.8.22. Ta opravuje chybu CVE-2007-3126, která se týká pluginu pro import souborů ICO. Uživatelé počítačů se systémy Apple by neměli již tolik vídat pády programu při použití drag&drop a copy&paste. Na Windows jsou zase vyřešeny pády programu při výběru barvy na víceobrazovkových strojích.

digiKam jsme minule opustili v rámci již zavedené řady 5.x. Mezitím se objevilo několik verzí. Tou první byla 5.5.0 ze 14. března. V ní Mario Frank výrazně vylepšil práci s vlákny, která nyní notně omezuje přílišné vytížení počítače při velké výpočetní zátěži programu, který pak příliš nereagoval na jiné uživatelské povely. Program od této verze negeneruje tak velké množství výpočetních vláken, aplikuje nově frontu adekvátně počtu výpočetních vláken/jader CPU. Mario pak přidal několik dalších vylepšení. Student Ahmed Fathi vylepšil správce fronty v souvislosti s nástrojem pro watermark. Jan Wolter přidal vylepšení týkající se databáze, na kterém pracoval od řady 4.x. Wolfgang Scheffner dále pracoval na handbooku a správě tváří.

Verze 5.6.0 z 21. června přidala nástroje HTML Gallery Tool a Video Slideshow Tool, dále Database Integrity Tool, slučování prvků, podporu Extra Sidecars, záložek v geolokaci a na programu začalo pracovat několik studentů v rámci GSoC 2017 (Swati Lodha – podpora databází, Yingjie Liu – rozpoznávání tváří pomocí AI, Ahmed Fathi – vylepšení podpory DLNA, Shaza Ismail – vylepšení editoru o „pucovací“ schopnosti). Objevila se informace, že digiKam 6.0 je v plánu na konec tohoto roku.

Opomenout nelze ani populární „linuxový Lightroom“. darktable 2.2.4 vyšel začátkem dubna a přidal lepší průhlednost u štětce a dva nové skripty (zahození náhledů, sledování složky na přítomnost nových fotek). Opravy zahrnuly celé spektrum oblastí (DNG, EXIF, OpenCL,…), podpory se dočkaly fotoaparáty Fujifilm X-T20 a X100F (zatím pouze nekomprimovaný RAW), Nikon COOLPIX B700, Olympus OM-D E-M1 Mark II, Panasonic DMC-TZ61 a DMC-ZS40 a také Sony a6500. Přibyly profily šumu pro Canon PowerShot G7 X Mark II, Olympus OM-D E-M1 Mark II a LG Nexus 5X.

darktable 2.2.5 vyšel začátkem června, přidal další opravu pro EXIF, podporu XYZ proofingu a další drobnosti. Z hlediska fotoaparátů se dostalo podpory Canon EOS 77D a EOS 9000D, Nikon D500 a D5600, Panasonic DC-FZ82, DMC-FZ80, DMC-FZ85 a konečně také vlajkové lodi DMC-GH5. Pentax K-3 II dostal profil vyvážení bílé a přibyly profily šumu pro Nikon D500, Panasonic DMC-FZ300 a DMC-LX100, Pentax K-70 a Sony a5000.

RawTherapee stihlo povýšit na verzi 5.1. Program disponuje plnou podporou nejen pro bayerovské stroje, ale také pro snímače X-trans a Foveon (včetně Sigma sd Quattro). Pentaxisty musí potěšit podpora fullRGB RAWů, tedy fotek vzniklých za použití režimu Pixel-Shift podporovaného nejnovějšími těly Pentaxu. Obecně jsou podporovány snímky obsahující až 4 sub-snímky. Dynamic Profile Creator automaticky generuje pro každou fotku specifický profil v závislosti na datech z EXIFu. Je zde nová binárka pro příkazovou řádku rawtherapee-cli , která zkracuje spouštění programu při zpracování touto cestou. Cesty k HaldCLUT jsou nyní relativní, což usnadňuje sdílení souborů PP3. Automatické vyvážení bílé má nyní Temperature Bias (pro nastavení posuvu k teplejší / studenější). Je zde podpora LCP korekcí / korekce distorze pro objektivy typu rybí oko. Vylepšen je zoom obrázku na velikost obrazovky. Rychlý export nyní umožňuje nejprve zmenšení snímku před vlastní výpočetní částí pro urychlení exportu v nižším rozlišení. Lze nastavit uživatelský poměr stran u ořezu (super!). Už i na Linuxu funguje automatická detekce profilu monitoru. Přibyly DCP profily pro Fujifilm X100S, LG G4, D300, D5600, D80, D810, Olympus OM-D E-M1 Mark II a Panasonic DMC-GX85.

Několik nových verzí přinesl Shotwell. Začněme vydáním 0.25.3 z ledna, převážně opravujícím řadu chyb v programu:

Následovala verze 0.25.4 z konce ledna pouze drobně aktualizující překlady a přecházející na HTTPS:

Verze 0.25.5 vyšla v únoru. Věnovala se opravě hodnoty gamma a barevné matice v libraw či opět překladům:

Shotwell 0.26.0 následoval ve druhé polovině března.

Shotwell 0.27.0 je z druhé poloviny června. Prodělal několik vylepšení, které se objevovaly i v rámci verzí 0.26.1 a 0.26.2 (seznam změn níže shrnuje tyto tři). Došlo například na podporu importu z F-Spotu, zrychlení barevných transformací, čištění kódu, konfigurovatelné pozadí, zahrnutí pluginu pro Tumblr mezi výchozí či třeba podporu přepínače --fullscreen/-f pro spuštění prohlížeče přes celou obrazovku:

Několik nových verzí v průběhu posledních měsíců přinesl i skenovací program VueScan. Shrnuje je následující přehled:

