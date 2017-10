×

Střelné zbraně mezi civilisty

včera 19:49 | Přečteno: 221× | Zivot a tak

Je jasné, že teď, po masakru v Las Vegas se tady v USA zase bude řešit regulace zbraní mezi civilisty, mezi občany.

Je to téma na zajímavou debatu, jen je příliš ideologické, příliš zpolitizované, a někteří lidé z obou táborů k tomu přistupují nekriticky, jako k náboženství. Místní levičáci volají po zákonném zákazu, omezení, zabavování, dozoru, a tvrdému vymáhání. Prý to vyřeší problém. Je zajímavé, že stejní lidé jsou proti zákonnému zákazu drog, omezení a tvrdému vymáhání drogových deliktů, prý by to nic nevyřešilo. Stejní lidé jsou proti tvrdému vymáhání existujících imigračních a drogových zákonů, prý by to nic nevyřešilo. Ale u zbraní to prý fungovat bude, čestné pionýrské. Není v tom tak trochu rozpor?

Druhý tábor je zas zaťatý až do morku kostí a požaduje povolení mít v soukromých ruhou třeba tanky, granáty, nebo ruční protiletadlový komplet.

Ale zkusme tu debatu otevřít, slyšel jsem docela zajímavý argument. Vezmeme-li všechna ta nešťastná masová střílení lidí šílenci, krininalniky a psychopaty, bude to v USA řekněme 500-1000 lidí lidí ročně. Někdo udává násobky, ale to tam počítá každý případ, kdy někdo zastřelí víc jak 3 lidi, třeba při loupeži. Na každý pad, 1000 lidí ročně, to je dost. To číslo roste, za sto let je to možná 50 tisíc mrtvých.

Nikdo to nezlehčuje, a rozhodně bych nechtěl vysvětlovat matce, manželce nebo děcku jediného z nich, proč je jejich příbuzný mrtev. Rozhodně bych nechtěl, aby mezi nima byl můj blizky....treba moje dcera nebo manželka. 50 tisic mrtvych je velke cislo.

Jenže, vezměte si stejných 100 let v zemích, kde nějaký "výrobce pokroku" dokázal prosadit odzbrojení obcanu...Jak se asi cítily miliony civilistů, které nechala vyhladit jejich vlastní vláda, jejich vlastní politik, desítky miliónů nevinných v Sovětském Svazu, desetimiliony v Čině, dohromady stamilióny obětí soudruhu Stalina, Hitlera, Mao, Pol-Pota a jiných vizionářů, bojujících "ocelovou pěstí" za "lepší zítřky", a zpravidla proti vlastním občanům?

Ty stamilióny neozbrojených civilistů, jedoucích jednosměrnými vlaky do Osvětimi nebo do Gulagu si Vás soucit nezaslouží? Neměli mít šanci? Nemyslíte, že si Židé při cestě do plynových komor nevzpomeli, že mít tak každý stý v kapse alespoň hloupou pistolí, dopadlo by to jako ve varšavském ghetu a vzali by pár esesáků s sebou? Ze židovští muži necítili povinnost chránit své dcery, manželky a matky před vrahy z SS? Ze rodiny v SSSR neměly chuť vrahům z NKVD udělat něco víc, než zacákat jim boty krví svých dětí?

Myslíte, že v USA by se to stát nemohlo? Ale mohlo, mohlo, moc a totalita je jako heroin. Politici jsou všude stejné mocichtive ludry, které fyzicky rajcuje moc, krev, peníze a násilí. Chtějí vždy víc a víc. Svobodu lidem berou, nedávají. Jen obava z ozbrojených občanů, kteří by vojsku a policici znechutili zásahy proti lidu natolik, že by mohlo dojít ke vzpouře, jsou důvodem, proč se to nestalo. Za celých sto let.

Ze strany civilistů není důležité [ani možné] vyhrát, a vlastní policii nebo armádu vojensky porazit, a proto civilisté nepotřebují třeba neviditelné bombardéry nebo jaderné zbraně. Jen je dobré "jim" připomenout, že "oni" na násilí nemají 100% monopol, a i občan může občas kousnout zpět, a nikdo nechce být policista nebo voják, zabitý ve službě při boji proti vlastním občanům. Proto jsou důležité výkonné vojenské zbraně mezi lidem. Proto si ve Švýcarsku nebo USA nikdy vláda vůči svým lidem nedovolila to, co vlády v Německu nebo SSSR. Vláda nemusí hrát poctivě a čestně, nemusí hrát podle pravidel. Jak by asi dopadl neozbrojený, pasivní a plně legitimní odpor [jako třeba takový Gandhi] třeba v roce 1951 ve stalinském SSSR? Pročpak se asi nikdo podobný nedostal do učebnic, ale spíš do masového hrobu?

Summa sumarum, tam, kde se vláda bojí občanů, panuje svoboda. Tam, kde se občané bojí vlády, panuje totalita. Vláda, která odzbrojuje občany, se totiž chystá provádět něco tak hrozného, že by se ozbrojení občané vzbouřili.

Komentáře

