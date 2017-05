×

Koupě notebooku HP ProBook 430 G4

včera 22:57

Jsem prakticky rozhodnut koupit si nový notebook. Ze stávajícího Dellu D430 už pomalu odpadávají různé součásti, naposledy mne opustil kryt šuplíku na disk.

A protože jako pracovní od zaměstnavatele mám ProBook 430 G3 který se mi vcelku zamlouvá, až na rozlišení LCD 1366x768 a nainstalovaných 10 woken ve kterých už dneska neumím pracovat, rozhodl jsem se, že si ho pořídím pro sebe, ale v novější generaci a s rozlišením 1920x1080, ideálně bez woken. Koukal jsem i na jiné alternativy u Dellu nebo Lenova, ale nikde jsem zatím nenašel nové procesory Kalby Lake a hlavně, když už jde o 13", tak tam už ani není síťovka. ProBook sice má jen tu nepovedenou parodii od Realteku, ale alespoň je integrovaná a nepřipojuje se přez nějaký podivný dongle do USB. A síťovku na notesu prostě potřebuju. Další fičura, která se mi líbí je podsvícená klávesnice. Ještě by se mi líbil i WWAN modul, ale bohužel jsem nenarazil na žádný model, který by ho měl, byť dle Maintenance and Service Guide existují základní desky s i3 a i5, které se WWANem kamarádí. Ale na druhou stranu, WWAN je věc, bez které bych se i obešel, zas tak často se nepotŘebuju připojit na net od někud, kde není jiná možnost a holt do USBčka 1x za měsíc strčím modem

Mnou preferovaná konfigurace, ale zřejmě sci-fi:

Procesor Core i5-7200U

Paměť 8Gb DDR4 (obsazen jeden slot, druhý volný) případně 16Gb (2x 8Gb)

Disk SSD 256Gb M.2 (možnost vložit další 2.5" SATAIII disk)

Displej 1920x1080 matný

Síť 1Gbit ethernet

WiFi a,b,g,n,ac

Podsvícená klávesnice

Bez operačního systému, nebo s DOSem

WWAN 3G, LTE

Naopak mě dost sere to, že u nás se nenabízí model bez wokýnek. Wokýnka opravdu nepotřebuji a jsou to pro mě uplně zbytečně vyhozené peníze. Model bez systému se dá koupit v Říši. Na výběr jsou dokonce dvě varianty, navíc s 8Gb RAM, u nás jsou nabízeny pouze 4Gb. ALE, při detailnějším průzkumu zjistím, že notes nemá podsvícenou klávesnici

Jsem v pasti!

Další nemilý poznatek je ten, že v Říši jsou podobně vybavené modely levnější než u nás i za cenu dvojnásobku operační paměti. Sorry jako, WTF???

Řeším tedy variantu nákupu notesu v Říši, konkrétně P/N: Z2Z20ES a doufat, že tam půjde vyměnit klávesnice za podsvícenou (viz níže), nebo sklopit krovky a jít do Z2Y41ES a za korunu k tomu HP Care pack na 36 měsíců. Sice bych měl podsvícenou klávesnici, ale jen 4Gb paměti. Takže podsvícená klávesnice by mě vyšla na krásných cca 3400Kč a to nepočítám tu paměť. Docela pěkná 'Česká soda'! Jen pro porovnání, Y8B46EA s i7, které se u nás také vůbec nenabízí. Cena v přepočtu necelých 21 200Kč, což také není marná varianta.

Podsvícená klávesnice a základní deska

V Maintenance and Service Guide na straně 42 jsou vypsané P/N pro různé varianty klávesnic, na straně 67 jsou vypsané varianty základních desek a jejich P/N.

Klávesnice jsou rozděleny na podsvícené a nepodsvícené, základní desky ale ne! Z toho mi vychází dvě varianty.

Buď desky které nemají v sobě uložen klíč na wydle, tudíž jsou asi levnější, nemají patřičnou funkcionalitu, resp. konektor pro připojení podsvícené klávesnice a desky ve kterých licence je ho mít můžou. Pak mi ale nesedí to, že v Říši mají notesy s wydlema, ale bez podsvícené klávesnice. Je taky dost dobře možné, že desky bez klíče nemají podsvícení vůbec, desky s licení ano a záleží jestli je podsvícená klávesnice instalována nebo ne. A nebo mají podsvícení všechny desky a záleží jen na použité klávesnici, protože o podsvícení u klávesnice u desek není ani tečka

A teď babo raď.

Kupovat si kvůli podsvícené klávesnici notes s wydlema mi přijde zbytečný, protože první co bych udělal je, žeb ych wokna smazal...

Nemáte někdo nějaké info jak to doopravy je s kombinací desky a podsvícené klávesnice? Nechce se mi za podsvícenou klávesnici dávat skoro 3400kč, když jako náhradní díl je za cca 700kč.

