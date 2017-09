×

Mozilla na svém blogu věnovaném bezpečnosti informuje o formálně ověřené kryptografii ve Firefoxu 57 . Jedná se o výsledek spolupráce Mozilly s INRIA a projektem Everest. Do Network Security Services ( NSS ) bude začleněna formálně ověřená kryptografická knihovna HACL* . Knihovna je naprogramována v programovacím jazyce F* . Před překladem a sestavením se překládá do programovacího jazyka C.

Pravidlo zipu

včera 19:55 | Přečteno: 312× | Různé | poslední úprava: včera 19:55

Slovo zákona

(5) Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy, neohrozí-li a neomezí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí; přitom musí dávat znamení o změně směru jízdy. Při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu řidičům vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu. Tam, kde se dva jízdní pruhy sbíhají v jeden, aniž by bylo zřejmé, který z nich je průběžný, nesmí řidič jedoucí v levém jízdním pruhu ohrozit řidiče jedoucího v pravém jízdním pruhu.

Cíl zákona

Diskuse s kolegy v práci mě přiměla k tomu, abych sepsal článek o pravidle zipu, kterým bychom se na silnicích měli řídit. Situace se mi zdá velmi vážná, protože po firemním školení kolegové nabyli dojmu, že pravdilo je přesně naopak, než proč se zavádělo (nejen u nás).Nejprve uveďme suchou citaci za zákona 361/2000 sb., Díl 3., oddíl 1, paragraf 12, odrážka 5. Viz [1].Formulace trochu nešťastně míchá informaci o souběžné jízdě a potom obecné pravidlo (bez souběžné jízdy). To druhé je vlastně pravidlo přednosti zprava. Podrobněji se ve svém článku rozepisuje Tomáš Beran, viz [2].Cílem je zajistit, aby se při hustším provozu nestalo, že motoristé v "nešťastném" pruhu vytuhnou na místě (ať již z důvodu nějaké překážky, nebo prosté zrušení pruhu) a nebudou se moci zařadit do vedlejšího pruhu z toho důvodu, že vzdálenosti vozidel ve vedlejším pruhu jim neumožňují bezpečně se zařadit.

Stejně tak to platí při najíždění připojovacím pruhem na komunikaci, kde už stojí kolona. Zajímavé je, že nic podobného neplatí při najíždění z vedlejší komunikace na hlavní silnici (bez připojovacího pruhu), ale naštěstí jsou řidiči stále vůči sobě ohleduplní a nechají najet i řidiče z vedlejší silnice, i když by nemuseli.

Poslední věta z citace nahoře na druhou stranu říká, že při normálním provozu, kdy nestojí kolony, se přednosti řídí bežným pravidlem pravé ruky a nevzniká nárok na zařazení se do pruhu.

Rozbor vlivu pravidla na provoz

Efektivita pravidla

Je dobré mít na paměti, že kromě pravidla zipu existuje i povinnost nechat místo na projetí vozidel IZS, takže dokud se nezipuji, stáhnu se na správnou stranu pruhu.Tady se dostávám k tomu hlavnímu, co chci napsat. Proč je záhodno pravidlo zipu dodržovat.Dost často v diskuzích padnou argumenty, že pravidlo zipu zbytečně zdržuje a kdyby se auta zařadila do jednoho pruhu už dříve, vůbec by se nemusela vytvořit kolona. To je jistě pravda, ale zdaleka to neplatí pro libovolně velkou intenzitu provozu. Od jisté intenzity provozu by se kolona vytvořila pro změnu o kousek dřív, když by se řidiči chtěli zazipovat, ale kvůli malým mezerám by museli zpomalit. Navíc zařazení s předstihem vyžaduje vědět, co bude vpředu, což obecně nejde provést (zejména v případě nějaké nehody či jiné nenadálé události).

Rovnovážný stav

Ovšem musím se zeptat, který systém dokáže sám sebe uřídit do stavu maximální efektivity? Myslím, že žádný. Naopak se uvede do rovnovážného stavu. Jak víme již více než půl století od Johna Nashe, tento stav existuje, ale neříká nic o efektivitě. Viz též [3].Při správné aplikaci pravidla zipu se stav provozu blíží rovnovážnému stavu. V nejjednodušším případě přijíždí řidič zazadu k místu, kde se dva pruhy slévají v jeden. V obou pruzích už stojí kolony. Vybere si tu kolonu, která mu přijde kratší a setrvá tam až k místu zipování, kde se zazipuje. Pokud bude několik řidičů po sobě preferovat delší pruh namísto kratšího, řidiči vzadu zaznamenají, že druhý pruh je kratší a sitaci srovnají.

Časté chyby

Předčasné zipování

Při této konfiguraci nemůže nastat, že někdo přijede volným pruhem až k místu zipování a zařadí se, přičemž předjede celou kolonu, což může řadu lidí naštvat. Takové chování je však zcela podle pravidel a spíš ukazuje na neznalost těch, kteří z vlastní vůle volí pobyt v delší koloně.Tuto problematiku bych rozdělil na dvě různé situace.

V té první řidič jede po známé silnici, kde bývají kolony. Vidí kolonu v pravém pruhu a zařadí se do ní, přičemž levý pruh je volný. To má za následek hned několik negativních jevů. Za prvé, neznalý řidič bude za "vyčůřánka", když pojede levým pruhem a bude se chtít zařadit až v místě, kde mu končí pruh. Za druhé, kolona může stát i z jiného důvodu, než spojování pruhů někde v dáli (např. se sjíždějí účastníci techno party a parkují na poli, což by bystrý pozorovatel zajisté odhalil podle nadměrného počtu kšiltů na hlavách řidičů - kdyby kolem nich projel). A za třetí, kolona může zbytečně přerůst až do další křižovatky, kde komplikuje nebo brzdí provoz.

Nepustím a nepustím

Ve druhé situaci řidič sice jede tak, jak se čeká, ale začne se zipovat o několik desítek metrů dřív, než je nutné. Po jeho zazipování vznikne volný prostor, který by tam neměl být. Může se stát, že tento prostor řidiči zase vyplní, což může vést k dojmu, že předbíhají. Není tomu tak, jednají podle pravidel. Správné je kus (např. 100 m) před místem spojení pruhů začít zipování, tedy pohlídat si mezeru na zazipování, případně najet si kouskem auta do vedlejšího pruhu a dokončit zipování až kousek před místem spojení, řekněme 10-20 metrů.Někdy narážím na řidiče, či řidičky, kteří před sebe prostě nikoho nepustí. Nalepí se na auto před nimi a prostě jedou. Některé podezřívám z toho, že ani nevědí, že páchají přestupek (což by mě netrápilo, ale zavání to pomuchlanými plechy a vůbec mi to nepřijde košer). Pokud je to ojedinělý případ, nic moc se neděje, ale kdyby to praktikovala většina řidičů, stane se pravidlo zipu nefunkčním.

Na druhou stranu, není dobré před sebe pouštět na poslední chvíli víc aut než jedno. Oni to řidiči ani nečekají, takže se nezařadí tak hbitě a celá kolona se tak zdržuje.

Shrnutí

Jednoduchost 1: pravidlo je tak jednoduché, že ho pochopí nejen řidiči bílých dodávek, ale i někteří policisté. Přijedu ke koloně, tak si vyberu ve kterém pruhu se mi líbí nejvíc a v tom zůstávám.

Jednoduchost 2: nejsou potřeba žádné dopravní značky, žádné semafory, ani permoník s plácačkou. Proto pomůže zejména v případě nenadálých událostí, než dorazí IZS a začne organizovat dopravu či umístí dopravní značení.

Robustnost: malé procento řidičů, kteří se neřídí pravidly, nerozbije rovnovážný stav.

Informace na správném místě: pokud stojí na silnici kolona, na jejím konci čerta víte, co se děje vpředu. Prostě se zařadíte do jednoho pruhu a do toho správného se zařadíte, až vepředu, kde vidíte překážku. Čili důvěřujte tomu, kdo je problému blíž a ví, co se děje. Ono se může i stát, že místo dobře znáte a víte, který pruh je "správný", ale kousek před spojením pruhů je nehoda v tom "správném" pruhu.

Náměty k diskusi

Často vídám řidiče dlouhých vozidel (kamiony, autobusy), kteřé pouštějí víc osobáků (ale nedělají to na poslední chvíli). Sice to je v rozporu s literou zákona, ale plně v souladu se zdravým rozumem (jak už to tak se zákony bývá). Tím, že pustí několik aut v celkové délce svého vozu, kompenzují déku svého vozidla a udržují stejnou rychlost obou pruhů, což vidím jako pozitivní jev (řidiči nemají potřebu měnit pruh).Přes odpor některých motoristů je pravido zipu dobrý počin v našich zákonech. Jmenujme jeho hlavní výhody.Na druhou stranu, jsou situace, které zákon neřeší, a docela bych řekl, že je to dobře. Když do toho lidem nekecáte, tak se dohodnou líp, než kdyby na to byl zákon. Například v situaci, kdy se v jednom pruhu sťuknou auta a druhý pruh jede pořád docela rychle. Myslím, že řidiči včas zpozorní a nakonec se rychlý pruh zpomalí tak, že zipování bude možné.Studoval jste někdo, jaká je legislativa ohledně zipování v zahraničí? Liší se od načich zákonů?

Odkazy

Zákon 361/2000 sb., Díl 3., oddíl 1, paragraf 12, odrážka 5: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f2084325 "Pravidlo zipu" a nejhorší omyly a mýty o něm: http://www.autoweb.cz/pravidlo-zipu-a-nejhorsi-omyly-a-myty-o-nem/ Nashova rovnováha: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nashova_rovnov%C3%A1ha

Hodnocení: 75 % špatné • dobré

Komentáře

Jmenoval jsem výhody pravidla zipu, myslíte si, že má i nějaké nevýhody?

Vložit další komentář

včera 20:41

Re: Pravidlo zipu včera 20:41 jozka | skóre: 19 | blog: jozkovo Re: Pravidlo zipu

včera 21:13 BigBRAMBOR

Re: Pravidlo zipu včera 21:13 BigBRAMBORRe: Pravidlo zipu

včera 22:23 Petr

Re: Pravidlo zipu včera 22:23 PetrRe: Pravidlo zipu

včera 23:41 brouk pytlik

Re: Pravidlo zipu včera 23:41 brouk pytlikRe: Pravidlo zipu

dnes 07:05

Re: Pravidlo zipu dnes 07:05 JS1 | skóre: 2 | blog: intuition_pump Re: Pravidlo zipu

dnes 07:20

Re: Pravidlo zipu dnes 07:20 nway | skóre: 17 | Česká LípaRe: Pravidlo zipu

Založit nové vlákno • Nahoru