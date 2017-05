Milé ovce přispějte na transparentní účet Proč Proto

×

Běžela tu diskuze o tom jak Babiš ke štěstí přišel a protože jsem tvor hloubavý začal jsem se zajímat co je za těmi demonstranty proti Babišovi a Zemanovi. Prostě příprava je moc dokonalá a nákladná, aby to bylo spontánní. Samozřejmě že jsem byl odkázán na to že to nápad jisté dámy a prostředky jsou získány přes transparentní účet https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=5103618121 . Po prozkoumání účtu mi nějak nesedlo Má Dáti Dal jak je možné tolik demostrací včetně techniky ufinancovat ze 130 tis. Kč ?? prostě je v tom ještě někdo, nebo se platit nikdy nebude.

Komu vlastně ten účet patří a tady je jasno je to spolek www.politikaasvedomi.cz podle hlavičky výpisu. Honem na justici , kdo stojí za tím spolkem . Hned první jméno něco říká, ale kašlu nato na co máme internet http://rejstrik-firem.kurzy.cz/osoby/jakub-boucek/#osoba_432061 a vida davida to je ten, který nám navrhoval za prezidenta polonudistu.

Na hlavní jeho zájmovou firmu však vypadá Campus Media s.r.o. a ejhle ona mu tak nějak nepatří podíl zabavil exekutor. Letmo do sbírky listin, ale chyba se stala je jisto pán nesplnil ani jeden rok svou zákonnou povinnost a nezveřejnil účetní závěrky.

Protože dluhy nejsou, jak to vypadá nějaké velké, vyzývám posílejte mu peníze ať nám navrhuje čisté vládce z lepší pozice.

