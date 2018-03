×

skusenosti s proxmox /lxc

včera 17:19 | Přečteno: 174× | hardware

4 x Intel(R) Xeon(R) CPU X5460 @ 3.16GHz (1 Socket) 8GB RAM

Poznatky z instalacie lxc kontajnerovProxmox VE 5.1-41 bezi naSamotny PVE si z RAM ukroji cca 700-800MBKed nainstalujem lxc (debian/centos/ubuntu) zo sablony, tak to berie cca 20MB, cize je to super.Skusil som si do lxc centos hodit LAMP a na skusku nextcloud a dokuwiki do virtualhostov a lxc berie cca 280 a ak sa pohybujem v nextcloud, tak az do 300-350MB co sa mi zda celkom dost.Zatail co na fyzickom zeleze mam ubuntu 14.04 a mam tam celkom dost sluzieb (proftpd, transmission, LAMP 5x virtualhost aj s owncloud, openvpn) na niektore si ani nespomeniem a RAM to spotrebuva cca 300-400MBTakze samotny Proxmox 800MB + jeden kontajner s LAMP 400 co je 1.2GB a ked si zoberiam, ze na nextcloud sa prihlasi 5-6 klientov (a nedajboze zacnu robit sinc) ....no nejak sa mi to nepaci.Neviem ako je to s lxc zalozenych na debiane, ale bude to asi nejak podobne ako na centos. Centos som skusil len tak zo srandy. Chcel som si na centos hodit nginx (resp LEMP) ale pri instalacii sa to vzdy niekde zaseklo a ak by som chcel rozbehat nextcloud na LEMP, tak to by bolo asi kapanek zlozitejsie ako na LAMPe.Teraz som trocha v pomykove, ked som sa tesil na lxc, ale uz samotny proxmox berie hodne pamati.Zacal som uz uvazovat aj nad dockermi, ale to by bol pre mna asi tiez porod. Na druhu stranu, 8GB RAM ma este pri 1.2GB dost rezervu, ale trocha som sklamany

včera 17:55

včera 18:51

