Curriculum IT

Chcem vyskusat nieco nove

Moze to byt efektivnejsie ako beh viacerych sluzieb pod jednym OS

V zavislosti od vykonu zeleza mozem nsadit viac VM

Uvaha - niektore VM mozu sluzit na testovanie

Dokonca som sa docital migrovanie VM za behu

a mozno mnoho ineho o com ani neviem a dozviem sa to neskor :)

Architecture: x86_64 CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit Byte Order: Little Endian CPU(s): 4 On-line CPU(s) list: 0-3 Thread(s) per core: 1 Core(s) per socket: 4 Socket(s): 1 NUMA node(s): 1 Vendor ID: GenuineIntel CPU family: 6 Model: 55 Stepping: 8 CPU MHz: 1448.795 BogoMIPS: 3993.60 Virtualization: VT-x L1d cache: 24K L1i cache: 32K L2 cache: 1024K NUMA node0 CPU(s): 0-3

Asi v roku 2006 som sa dohodol s par kamaratmi v okoli, ze si objedname internet a budeme ho zdielat.To uz chvalabohu bol u nas adsl (myslim 1500/384 Kbps), takze stranky sa nacitavali celkom rychloDostal som ulohu navrhnut nejake riesenie (ostatny boli konzumenti).Kedze byvam v dome a kazdy ma aj zahradu (domy su od seba cca 20-50m), tak bolo potrebne natiahnut ftp kabel. Zvolil som ftp cat5E (minul sa takmer cely 305m bal). Ten kabel zatial stale drzi a funguje aj ked neni urceny do vonkajsieho prostredia.Objednal som aDSL a dostal som k nemu aj nejaky Microcom AD 2622 ADSL DeskPorte USB (mala modra skatulka s 1x RJ11 a 1x USB portom ).Vedel som, ze s tymto internet moc nenazdielam (mozno boli nejake riesenia, cez mosty atd ... ale to by som musel mat ja stale zapnuty pc).Zacal som googlit (alebo vtedy este mozno altavistovat) a kedze som sa nejak nevyznal, tak som sa zacal pytat.Bolo mi poradene, aby som si kupil router, ze tam sa da internet pekne nazdielat (o nejakom NATe som nemal ani len tusenie).Ja ako neznaly som kupil modem (ale aspon mal ethernet konektor RJ45) a co dalej ??Kup si nejaky lacny stary pc a urobis si na nom normalny linuxovy router !!!Dobre .... kupil som si za 1500 SK stary PC zrejme v nejakej banke vyradzovali PC a tak som cez bazos tento PC kupil.HP compaq deskpro CPU pentium III 1GHz a sdram 512MB.Kedze som ako uzivatel zvladal Win 98 ale uz aj Win XP a o linuxe som pocul len ze to existuje, tak som si nejak na to netrufal. Ale potom mi niekto poradil aby som pouzil pfsence.Do PC som si samozrejme musel dokupit dalsiu sietovu kartu a nainstaloval som pfsence. Ak by som to mal konfigurovat v terminaly, tak by som to bol okamzite vyhodil. Vyhoda bola, ze to malo webove rozhranie.Tento sposob pripojenia som pouzival par mesiacov a potom niekto spomenul, ze tych 50-60W co ti zerie ten comp, tak nahrad alixom, alebo dokonca routerboardom.Tak som si kupil z bazaru RB 433 a PC router som vypol.Ale co s tym PC ? Ved som dal za neho 1500 SK!Dam tam linux a mozem sa hrat!!!Moj prvy server som si nainstaloval priblizne v roku 2009 a bol to ubuntu server (ver. 9.04). Postupne som instaloval LAMP, proftpd, transmission, samba ... a nasledne som zistil, ze mozem monitorovat siet a tak som nainstalaval aj netflow a cacti.Tento stroj mi bezal asi do roku 2014. On by mozno bezal este aj dnes (bol to nezmar (ja som ho za tych cca 5 rokov asi 10 x restartoval)). Uptime bolo niekedy aj 150 dni a niekedy aj 200, proste bola to dobra masinka.Chcel som ale nieco nove, pretoze fungovat v roku 2014 s CPU pentium III 1GHz a ram 512MB sa mi zdalo take nejake biedne.Po porade s nejakymi ludmi som si kupil MB ASRock Q1900DC-ITX s cpu j1900 (quadcore 2 GHz, TDP 10W), 4GB Ram (pravdepodobne dokupim dalsie 4 GB), 120GB SSD a 3TB HDD, urceny do NAS 24/7.Kedze doska ma napajanie DC (9-19V) kupil som k tomu este univerzalny DC adapter 12V,15V,16V,18V,19V,20V,24V s 96W (ten adapter uz zhorel (ale to bolo po burke a kupil som znova ten isty)).Kedze s ubuntu som bol spokojny, tak som znova siahol po ubuntu 14.04 a to mam vlastne do teraz (s pravidelnymi aktualizaciami). Momentalne (Januar 2018) "takmer" vsetko funguje podla mojich predstav, ale zasa ma napadaju nejake zvlastne myslienkyNieze by som o tom nepocul, uz som to aj skusal (dokonca v jednom NTB mi to aj bezi) a jedna sa o pojem "virtualizacia"Nieco som si uz o tom precital, ale stale nemam vo vsetkom jasno. Nasiel som pekne clanky dokonca na cz/sk serveroch, ale stale mi nie su jasne niektore pojmy.A ked som spominal ze v NTB mi bezi virtual, tak je to pravda.Mam jedno zariadenie, ktore komunikuje s PC cez RS232 a obsluzny program toho zariadenia funguje len pod Win 98. Mam tiez jeden starsi NTB kde mi bezi linux mint 17 32bit. Tam som nainstaloval virtualbox a v nom mam len jeden OS a to win 98. Zariadenie mi pod virtualom vo win 98 funguje, cez RS232 komunikuje a ja som spokojnynespominam len tak.Chcem si na moje zelezo: MB ASRock Q1900DC-ITX s cpu j1900 (quadcore 2 GHz, TDP 10W), 4GB Ram nasadit nejaku virtualizaciu.Otazka znie, preco nasadit virtual, ked mi vsetko funguje ako ma?Najprv som zistoval ci moj cpu virtualizaciu podporujeAno malo by to fungovat, ale po precitani nejakych diskusii som zistil, ze nie je dolezita len podpora CPU, ale aj podpora ovladacov.Ako to vlastne s virtualizaciou je som sa docital na roznych weboch, ale su tam nejake otazniky a neviem ci tomu spravne rozumiem:Ked som si pred par rokmi do NTB nainstaloval virtualbox, tak som to chapal (chapem) tak, ze virtualbox je virtual enviroment (VE) pre virtualne masiny (VM).Cize do virtualboxu (v zavislosti od fyzickeho vykonu PC) mozem nainstalovat lubovolne mnozstvo VM, kde pri vytvarani pridelim kazdej VM kus, disku, pamate a cpu.OS vo VM moze byt hocijaky (ale podporu musi mat vo fyzickom HW) napr. nemozem virtualizovat 64bit HW ak mam fyzicky 32bit HW.Mam z toho trocha chaos "KVM, Proxmox, Qemu, OpenVZ, Xen, ESXi VMware, Virtualbox, Hypervizor atd ....." co to vsetko znamena?Myslel som si, ze vsetko su to VE, ale asi to tak celkom nie je.Na linuexpresse je pekny clanok o proxmoxe.Zistil som, ze sa da instalovat na debian (vychadza z debianu), prip. na iny linux a na administraciu sluzi okrem ineho aj webove rozhranie.Dalsia moznost je stiahnut si nainstalovat ho (iso obsahuje debian a proxmox VE)Aka je to virtualizacia ?? je to hypervizor, alebo paravirtualizacia, alebo hostovana ?? Bude to pre mna vhodna virtualizacia ??Nasiel som nejake clanky a tak som sa snazil pochopit co je co a tak som si to trochu spisal, ale neviem ci som to vsetko spravne pochopil.Je akysi prostrednik medzi fyzickym HW a virtualnymi strojmi (je nainstalovany priamo na fyzickom stroji).Virt. stroje su od seba kompletne oddelene a nevedia o sebe (pokial to nechceme).Hypervizor kazdemu vyrt. stroju prideluje virt. HWNajznamejsie hypervizory su: VMware ESX, VMware ESXi a Hyper-VAk si to vezmeme z hladiska vrstiev (napr. ako osi/iso) tak struktura systemu je nasledovna:Celkom spodna vrstva je fyzcky HW (CPU, RAM, HDD ...), nad nou je vrstva hypervizor a nad nou je host OS vrstva, ktora vytvara prostredie pre VM (niekedy moze byt spolu s hypervizorom).Poslednou vrstvou je samotna VM s OS (tie nemaju fyzicky pristup k HW).Nerobi emulaciu HW pre VM ale riadi pristup VM k HW zdrojom priamo. Nedokaze rozdelit jadro CPU medzi viac VM.Vrstvenie je nasledovne: Fyzicky HW, Host OS, paravirt. vrstva, a paravirt. interface s VM.Je to velmi malo vyuzivana virtualizacia, pretoze neposkytuje ovladace, ale ovladace su priamo vo VM.Dalej je potreba uprava OS aby vedel spolupracovat s API vrstvou, ktoru poskytuje VM, par. vrstva.Najznamejsie paravirtualne servery su: Citrix XenServer či Virtual IronVrstvy: Fyzicky HW, Host OS, OS virt. vrstva, VMVM su podobne oddelene ako u HW virtualizacie, ale su zavisle na hostitelskom OS.VM su v podstate kopie z host. stroja a su zavisle od host. strojaNajznamejsie: FreeBSD Jails, Solaris Containers, Virtuozzo, OpenVZ a Linux VServer.Co by bolo pre mna vhodne ?Ako som uz spominal vyssie, teraz mam na fyzickom HW nainstalovany ubuntu 14.04. Bezi tam viac sluzieb. Da sa povedat, ze celkove vytazenie stroja je minimalne (CPU pracuje na 2-4% a a Ram spotrebuva 400-500 MB (z celkovych 4 GB)).Predstavujem si to nejak takto: Nainstalujem si na fyzicky HW nejaky VE (z toho co som prestudoval , tak to VE je vlastne hypervizor (?)) a nasledne si mozem vytvarat VM, ktorym pridelim HW prostriedky (ale tie HW prostriedky budu tiez virtualne) a nakoniec si do VM mozem nainstalovat akykolvek OS (v mojom pripade sa bude jednat len o linuxy (pretoze produkty od MS ma nezaujmaju (a vlastne uz niekolko rokov nic od MS nepouzivam))).Celkom sa mi paci ten proxmox asi aj preto, ze je k tomu pekny clanok a vyzera to byt "jednoduche".To mala byt vlastne otazka do fora (ale predsa je to dost dlhe na otazku, tak som z toho urobil blog), ze co by som mal pouzit na virtualizaciu a ci vobec virtualizovat, ale virtualizacia sa mi zda flexibilnejsia ako fyzicky server s jednym OS.Budem vdacny ak sa tu vyjadria fundovanejsi opravia ma v tom v com sa v blogu mylim a poradia co by som mal pouzit.Vopred vsetkym, co si to aspon precitali dakujem (a ospravedlnujem sa za chyby (nie len gramaticke)).

