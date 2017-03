×

µblog: Čím krmit 4k (UHD), značka levně.

5.3. 16:15 | Přečteno: 903× | tečka (.)

Byl jsem postaven před problém pořízení „4k“ monitoru (nebo spíš UHD: 3840×2160). Jenže podmínka nutná je mít ho čím krmit. Spousta dosavadních grafických karet to nezvládne vůbec – nebo při max. 30 Hz, což je hnus. Na webu jsem nenašel jasně formulovanou odpověď, takže…

Dostatečnou propustnost pro UHD @ 60 Hz má DisplayPort 1.2 (i 10 bitů/kanál) nebo HDMI 2.0.

Co to má? Aktuálně AMD Radeon RX 460 a vyšší, potažmo Nvidia GeForce GTX 1050 nebo vyšší. To mi přijde do kancelářského stroje na vyplňování formulářů jako přeháňka.

V posledních dnech se objevily spekulace, že AMD asi za měsíc vedle stávajících karet přeznačených jako RX 560 až RX 580 uvede ještě low-end RX 550; pokud se tak stane, může to být potenciálně zajímavá náhrada za stávající pasivně chlazený HD 6450 (resp. verzi FleX od Sapphire – pro tři monitory).

Jinak integrovaná grafická karta.

AMD APU s grafikou z řady R7 podporují DP 1.2. Jenže základní desky s DP hledám horko těžko.

Intel HD vysoká rozlišení podporuje už nějaký ten pátek, ale – opět – základní deska musí mít DP, a to, co jsem se letmo díval, splňuje jen málokterá… v podstatě starší high-end nebo desky jako Asus Prime pro Kaby Lake (čipová sada aspoň B250) – cenově od ~2500 Kč.

(Nějaké veselé povídání o 10 bitech/kanál [na intelech] je tu.)

Komentáře

5.3. 16:34 Jimmy

5.3. 16:43

5.3. 20:00 Ondrej Santiago Zajicek

5.3. 22:36

včera 00:12

včera 12:21

včera 19:24 odin

