BASIC: Scientologové u nás

včera 19:28 | Přečteno: 532× | vykřičník (!) | poslední úprava: včera 19:40

Námět k tomuto zápisku se vynořil nevinně. V autobuse jsem výjimečně zvedl zraky od knížky a ulpěly mi na letáku inzerujícím „pomoc s řešením problémů s učením“. To mě zajímá řádově víc než jiná témata inzerovaná v „socce“, tak jsem pokračoval v prohlížení reklamního materiálu. Mělo jít o Studijní centrum BASIC, www.basic.cz Archive.org – podivil jsem se, že někdo měl štěstí na doménové jméno a pustil jsem to z hlavy…

Nahodile jsem si na to vzpomněl jiný večer a na ten web jsem se podíval. Vlezl jsem na první odkaz „Chci vyřešit…“ a odvedlo mě to na sugestivní URL poruchy-uceni/ . Uprostřed stránky mě do očí praštil citát L. Rona Hubbarda.

Proces učení není pouze navršení informací na vrch těch dalších. Je to proces získávání nového porozumění a lepších způsobů, jak něco dělat.

Počkat. L. Ron Hubbard? Není to ten americký autor převážně brakové SF? Co ten má co do činění s řešením problémů s učením? Počkááát! Nezaložil on také scientologickou „církev“? Nebo spíš byznys (na vyhýbání se daním) a kult neblaze proslulý násilím na členech a vydíráním? Taky jsem si vzpomněl na jistý díl South Parku.

Že by to brali jako formu hledání rekrutů? No, sjel jsem k patičce na tom webu BASIC a co nevidím?

Studijní centrum BASIC je oprávněno používat služby Applied Scholastics®. Applied Scholastics® je ochranná známka ve vlastnictví mezinárodní organizace Association for Better Living and Education International a je použita s jejich svolením.

Copak je Applied Scholastics? STFW! Wikipedia hovoří o jakési Hubbardově metodě „Study Technology“, která se podle všeho snaží dostat do škol, a vazbách na scientologii.

Applied Scholastics is a front group for the Church of Scientology.

A to jsem si říkal, že to je problém čistě americký, když se jim nepodařilo se příliš usadit třeba jen v sousedním Německu.

Přitom, resp. s ohledem např. na scientologický negativní pohled na psychiatrii (protože Hubbardem poněkud amatérsky založený obor „dianetika“ byl odbornou veřejností odvržen jako snůška nesmyslů), mi to přijde dost nechutné, takto se vtírat slabším skupinám – jako zde děti, jež mají potíže s kognicí.

Zjevně ani nejsem první, kdo to zaregistroval.

Ach jo.

