Problémy s 32GB na notebooku

včera 22:50 | Přečteno: 832× | Linux |

Před asi dvěma lety jsem si pořídil nový pracovní notebook s 8GB paměti. Cíl, mít ho jen na práci, což je webový vývoj v PHP, Java nebo Groovy. Na hraní doma používám postarší desktop, kde pokud se mu dá 8GB paměti, SSD a moderní grafická karta, tak utáhne nejnovější hry. Myslel jsem si, že hry jsou mnohem náročnější na výkon stroje, než nějaké vývojové prostředí, prohlížeč a webserver. Mýlil jsem se.

Z 8GB na 16GB

Na prohlížení webu jsem začal používat Chrome, dokumenty jsem začal řešit přes Google Docs a Google Sheets, ve firmě se zavedl na komunikaci Slack a vývojové prostředí se sjednotilo pomocí Dockeru. Najednou 8GB přestalo stačit a disk začal často swapovat. Pořídil jsem si dalších 8GB. A nějakou dobu jsem si říkal, že více paměti už nikdy nemohu potřebovat. Opět jsem se mýlil.

Z 16GB na 32GB

V práci jsem začal dělat na dvou projektech. A jak to tak bývá, nejde moc oddělit, že bych třeba pět dní řešil jeden a pak dva dny druhý. Poměrně často je třeba urgentně něco vyřešit na jednom či druhém. Chtěl jsem využít toho, že na Linuxu je více ploch a mít každou plochu pro každý zvlášť. Na jedné ploše mít vývojové prostředí, specifikace a prohlížeč s věcmi týkající se jednoho a na druhé ploše to stejné pro druhý. Jednoduše by se dalo přepínat mezi projekty a mít vždy vše připravené týkající se toho konkrétního. Bohužel dohromady jim nestačilo 16GB a nešlo mít oba projekty (a vše související) otevřené najednou.

Rozhodl jsem se, že navýším paměť na 32GB. Nebyl jsem si ale vůbec jistý, zda to jde. V notebooku mám jen dva paměťové porty a specifikace mého ultrabookového Broadwellu říká, že maximální paměť je 16GB. Specifikace notebooku tvrdí to stejné. Na internetu se objevilo, že jsou nějaké nové paměti, které mají zvládnout více a slibují, že na Broadwell by mělo vše chodit. Recenzí minimum, ale pár článků psalo, že to prý funguje v pohodě, tak jsem risknul a koupil 2x16GB LDDR3.

Problémy po navýšení

Vložil jsem do notebooku, notebook naběhnul a systém psal 32GB. Takže články říkaly pravdu, Broadwelly reálně fungují na více než certifikovaných 16GB. Já jsem si ale ještě užil trápení. Málem tento můj zápisek vypadal jinak a málem jsem tu psal, že se máte 32GB vyhnout, že to nefunguje...

Měl jsem nainstalovaných 32GB paměti a začal jsem je používat. Jedna plocha jeden projekt, druhá plocha druhý projekt. Žádné omezování se a žádná nutnost zavírat záložky v Chrome, vypínat PHPStorm, atd. Nějakou dobu jsem s tím fungoval, než mi spadl Thunderbird. A pak Chrome zahlásil, že nemůže otevřít nový tab. A PHPStorm zahlásil, že nemůže commitnout. Kouknul jsem se, kolik mám volné paměti, jestli náhodou zase nedošla. Nedošla, byl jsem na 23GB plno a ještě byla spousta volná. Po zavření několika programů a klesnutí pod 16GB plné paměti vše zase fungovalo.

Podezříval jsem dvě věci. Jeden z paměťových modulů je poškozený. Nebo opravdu procesor nefunguje spolehlivě nad 16GB a začíná dělat chyby. Test paměti v UEFI Biosu proběhl správně. Takže jsem podezříval procesor. Nakonec po hodinách boje, testování prohazování pamětí a různých zkoušení jsem narazil na to, že vůbec nebyl problém s pamětí. Jen PAM měl nakonfigurovaný v /etc/security/limits.conf nízké limity na maximální počet procesů, na které jsem narazil až po dokoupení nové paměti. Den po té, co jsem konečně vyřešil, proč mi nové paměti nefungovaly, tak vyšla na mém openSUSE oprava. Škoda, mohl jsem jen zasunout novou paměť a rovnou pracovat.

Dodatek

Jen ze zvědavosti. Tušíte, jestli jsou nějaké podobné bezpečnostní limity na Windows nebo macOs? Jak přísné jsou a hrozí uživatelům, že na ně narazí podobně, jako jsem narazil já? A jaké jsou limity na ostatních distrech? Podobně nízké, jako mělo moje openSUSE?

